Phường Uông Bí khánh thành 8 công trình chỉnh trang đô thị

Chiều 11/11, phường Uông Bí tổ chức Lễ khánh thành 8 công trình chỉnh trang đô thị, thiết thực chào mừng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026).

Các công trình được khánh thành gồm: cải tạo, chỉnh trang khu vực Quảng trường, hồ Công viên và vườn hoa chéo Yên Thanh; chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Khuyến, đường dạo kè sông Uông, ngõ 39 Trần Nhân Tông, các tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Quốc Toản; sửa chữa, cải tạo ngõ 180 đường Thanh Sơn và tuyến đường kết nối ngõ 57 Hoàng Quốc Việt.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành các công trình chỉnh trang đô thị tại phường Uông Bí.

Việc hoàn thành và đưa các công trình vào sử dụng góp phần cải thiện hạ tầng, cảnh quan đô thị và điều kiện sinh hoạt của người dân. Các tuyến đường, ngõ phố được nâng cấp, tạo thuận lợi cho đi lại, kết nối giao thông, giao thương; quảng trường, công viên, vườn hoa, đường dạo, đã tạo thêm không gian vui chơi, tập luyện, nghỉ ngơi và sinh hoạt cộng đồng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Dịp này, UBND phường Uông Bí đón nhận khối than nặng hơn 39 tấn, được đặt trưng bày tại Quảng trường 25/2.

Từ năm 2025 đến nay, phường đã triển khai 50 công trình chỉnh trang, cải tạo hạ tầng. Đặc biệt, trong quá trình triển khai các dự án, 930 hộ dân đã đồng thuận hiến 10.102,77 m² đất, góp phần tạo mặt bằng thi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình. Trong đó, nhiều gia đình cán bộ, công nhân ngành Than đã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì cộng đồng.

Trước đó, ngày 7/11, UBND phường Uông Bí tiếp nhận khối than nặng hơn 39 tấn do Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu (TKV) trao tặng. Khối than được bố trí trưng bày tại khu vực Quảng trường 25/2.

Khu vực Quảng trường 25/2 được cải tạo khang trang, tạo không gian vui chơi, thư giãn và sinh hoạt cộng đồng cho người dân.

Để phát huy hiệu quả lâu dài, UBND phường đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác bàn giao, bảo hành, bảo trì; đồng thời vận động người dân chung tay giữ gìn, bảo vệ các công trình.