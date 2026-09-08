Phường Uông Bí: Đổi mới tuyên truyền, xây dựng địa bàn an toàn, văn hóa

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng trong phòng ngừa vi phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phường Uông Bí đang tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, sát địa bàn, sát đối tượng.

Tại các khu dân cư trên địa bàn, công tác tuyên truyền pháp luật được Uông Bí triển khai gắn với những vấn đề người dân thường xuyên gặp phải trong cuộc sống. Thay vì tuyên truyền dàn trải, địa phương chú trọng lựa chọn những nội dung thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng khu dân cư và từng nhóm đối tượng. Từ các quy định về giữ gìn ANTT, phòng ngừa tội phạm đến phòng, chống bạo lực gia đình, an toàn trên không gian mạng... đều được chuyển tải bằng những hình thức gần gũi, dễ hiểu.

Phó Chủ tịch UBND phường Uông Bí Đào Văn Phức cho biết: Các tổ dân phố, tổ chức đoàn thể và lực lượng chức năng phát huy vai trò trong việc tuyên truyền, vận động người dân. Thông qua các cuộc họp tổ dân phố, sinh hoạt cộng đồng, hoạt động của các đoàn thể và tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, nhiều nội dung pháp luật được phổ biến kịp thời đến từng hộ gia đình. Việc tuyên truyền không chỉ dừng ở việc cung cấp quy định mà còn hướng người dân nhận biết những hành vi vi phạm, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình và chủ động phòng ngừa những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến cuộc sống.

Phường Uông Bí họp bàn tiến hành triển khai công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân trên địa bàn.

Một trong những điểm được phường Uông Bí quan tâm là phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng. Từ thực tế cơ sở cho thấy, khi một vấn đề phát sinh trong cộng đồng, việc tuyên truyền, vận động và giải thích kịp thời có ý nghĩa rất lớn. Những mâu thuẫn nhỏ nếu không được quan tâm, giải quyết từ sớm có thể phát sinh thành tranh chấp, xung đột, ảnh hưởng đến tình đoàn kết trong khu dân cư. Vì vậy, việc phát huy vai trò của những người có uy tín trong hòa giải, vận động và tuyên truyền pháp luật góp phần quan trọng giúp các vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở.

Bà Đặng Thị Oanh, tổ 13B, phường Uông Bí cho biết: “Chúng tôi được tuyên truyền về các nền tảng trực tuyến và nhận thấy bên cạnh việc có nhiều tiện ích thì cũng kéo theo những nguy cơ về lừa đảo, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm quyền riêng tư hoặc bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, người dân mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự tuyên truyền nhiều hơn nữa để nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin xấu, độc, cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo và có trách nhiệm hơn trong việc chia sẻ, đăng tải thông tin trên môi trường mạng”.

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, phường Uông Bí tiếp tục xây dựng nội dung tuyên truyền bám sát thực tế từng khu dân cư. Những vấn đề bất cập ở địa bàn nào sẽ được quan tâm tuyên truyền, giải thích phù hợp tại địa bàn đó. Qua đó, pháp luật không còn là những quy định khô cứng mà trở thành những chuẩn mực cụ thể gắn với cuộc sống hằng ngày của người dân.

Cùng với tuyên truyền, việc nắm bắt tình hình, phát hiện sớm những vấn đề phát sinh cũng được xem là yếu tố quan trọng. Chính quyền, lực lượng chức năng, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín của phường Uông Bí đã cùng tham gia tạo thành mạng lưới phòng ngừa từ cơ sở. Theo đó, mỗi thành viên trong cộng đồng vừa là người chấp hành pháp luật, vừa có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người thân và những người xung quanh cùng thực hiện.

Lực lượng CSGT Công an TP Quảng Ninh trực tiếp tuyên truyền Luật Trật tự, ATGT cho người dân trên địa bàn phường Uông Bí.

Uông Bí xác định, việc xây dựng “hành lang pháp luật” bám sát địa bàn vì thế không chỉ là việc phổ biến các văn bản, quy định mà quan trọng hơn là tạo ra môi trường để người dân hiểu pháp luật, tin tưởng vào pháp luật và tự giác thực hiện pháp luật. Đây cũng là cơ sở để chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết những vấn đề phát sinh, hạn chế mâu thuẫn và phòng ngừa vi phạm.

Thời gian tới, phường Uông Bí tiếp tục phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố và những người có uy tín trong cộng đồng, đồng thời đa dạng hóa phương thức tuyên truyền để pháp luật đến gần hơn với từng gia đình. Khi công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyên, đúng trọng tâm và sát thực tế, ý thức chấp hành pháp luật của người dân sẽ ngày càng được nâng lên.