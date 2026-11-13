Chương trình nghệ thuật “Vùng mỏ bất khuất – Uông Bí vươn xa”

Tối 12/11, tại Quảng trường 25/2, phường Uông Bí tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Vùng mỏ bất khuất – Uông Bí vươn xa”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Tuần Văn hóa Đại đoàn kết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Công nhân vùng mỏ – Truyền thống ngành Than 12/11 (1936 –2026).

Chương trình nghệ thuật không chỉ là lời tri ân sâu sắc đối với các thế hệ người lao động ngành Than, mà còn là dịp kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết, tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của vùng đất mỏ, đồng thời quảng bá hình ảnh một Uông Bí năng động, nghĩa tình và giàu bản sắc.

Tiết mục trống hội chào mừng.

Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc kéo dài 120 phút, được dàn dựng công phu với 3 chương xuyên suốt: “Tổ quốc trong ánh mặt trời”, “Hào khí đất mỏ” và “Uông Bí – Khát vọng vươn xa” với sự tham gia biểu diễn của các ca sỹ: Thanh Phong, Hà Quỳnh Như, Mochiii và hàng trăm diễn viên quần chúng, sinh viên Trường Đại học Hạ Long, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng đội ngũ cán bộ, công nhân viên các đơn vị như: Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin, Công ty Than Nam Mẫu - TKV, Công ty Than Uông Bí - TKV...

Phường Uông Bí vinh danh, khen thưởng 90 gia đình công nhân mỏ tiêu biểu trên địa bàn.

Chương trình khép lại đầy ấn tượng và thăng hoa với màn bắn pháo hoa rực rỡ, thắp sáng bầu trời đêm Quảng trường 25/2 trong tiếng reo hò, phấn khởi của đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân mỏ và nhân dân địa phương.

Phường Uông Bí tổ chức biểu dương 6 tập thể tiêu biểu thuộc ngành Than.

Nhân dịp này, để ghi nhận và tri ân những cống hiến bền bỉ cho sự phát triển của quê hương, phường Uông Bí đã tổ chức biểu dương 6 tập thể tiêu biểu thuộc ngành Than và vinh danh, khen thưởng 90 gia đình công nhân mỏ tiêu biểu trên địa bàn.