Uông Bí: Tăng tốc số hóa cơ sở dữ liệu đất đai

Xác định việc hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách năm 2026, phường Uông Bí đang tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu thập, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu để sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Với diện tích tự nhiên 50,1km2, phường Uông Bí hiện có 30.873 thửa đất (thuộc 400 bản đồ địa chính) cần được rà soát, chuẩn hóa và cập nhật vào hệ thống dữ liệu số. Bên cạnh khối lượng công việc lớn, phường còn gặp nhiều rào cản do nguồn lực hạn chế và tư liệu quản lý qua các thời kỳ có nhiều bất cập.

Tổ công tác của phường Uông Bí hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký, quy đổi và xác định thông tin cụ thể các thửa đất tại Nhà văn hóa khu phố Lạc Thanh.

Anh Trương Quốc Huy, Trưởng Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Uông Bí, cho biết: Thách thức lớn nhất là phần lớn tài liệu địa chính được lập thủ công qua nhiều giai đoạn. Trong đó, diện tích và ranh giới thực địa của các thửa đất trồng lúa giao theo Nghị định 64/CP (giai đoạn 1994-1996) đã biến động rất lớn, gây khó khăn cho công tác kiểm đếm, đối soát. Bên cạnh đó, dữ liệu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn nhiều sai lệch như sai tên đệm, chủ đất đã qua đời..., đòi hỏi phải hoàn tất thủ tục phân chia di sản thừa kế theo luật định trước khi cập nhật dữ liệu.

Công tác đối soát cũng phức tạp khi hồ sơ cấp giấy chứng nhận giai đoạn trước không còn lưu trữ đầy đủ tại phường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Việc quy đổi từ bản đồ giải thửa 299 sang bản đồ 2 cấp đòi hỏi cán bộ thực hiện phải am hiểu địa bàn, giỏi chuyên môn. Thực tế trên đang tạo áp lực lớn về thời gian lẫn nhân lực, đòi hỏi địa phương phải nỗ lực tối đa để hoàn thành mục tiêu số hóa đúng tiến độ.

Để bảo đảm dữ liệu chính xác trước khi số hóa, phường Uông Bí đã thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND phường làm tổ trưởng cùng 17 tổ giúp việc tại cơ sở. Phường đã thống nhất triển khai nhiệm vụ tới 24 khu dân cư, bàn giao phiếu kê khai tình trạng sử dụng đất tới 17.070 hộ dân và vận động người dân cung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, UBND phường đã huy động các lực lượng, đoàn thể hỗ trợ Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiệm vụ. Phường đề nghị các khu dân cư và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 thường xuyên thông tin, hướng dẫn người dân thuộc các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận lần đầu, mất giấy chứng nhận, chưa làm thủ tục thừa kế hoặc đang có tranh chấp đất đai đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường để được hỗ trợ hướng dẫn giải quyết.

Cán bộ Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường phường Uông Bí thu thập, đối soát dữ liệu từng thửa đất trước khi tiến hành số hóa.

Ông Nguyễn Duy Thao, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố Lạc Thanh, cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND phường, cả hệ thống chính trị của khu phố đã đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức giúp người dân nắm rõ chủ trương, lịch làm việc của tổ công tác để chủ động mang hồ sơ đến nộp. Đến hết tháng 9/2026, khu phố đã có 90% hộ dân hoàn thiện hồ sơ làm sạch dữ liệu đất đai. Hiện khu đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân tháo gỡ các vướng mắc nhằm sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đến hết tháng 9/2026, phường Uông Bí đã hoàn thành việc tạo lập dữ liệu ban đầu cho 100% thửa đất trên địa bàn. Trong đó, 16.137/30.873 thửa đã đưa lên Nhóm 1, bao gồm 13.292 thửa chuẩn hóa theo tiêu chí mới. Phường cũng đã rà soát 1.916 thửa thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án, không phải lập cơ sở dữ liệu.

Hiện phường còn 12.820 thửa thuộc Nhóm 2 cần tiếp tục làm sạch, gồm 9.566 thửa của hộ gia đình, cá nhân và 3.254 thửa do Nhà nước quản lý. Đối với phần đất do Nhà nước quản lý, đơn vị tư vấn VNPT đã xử lý được 1.461 thửa (đạt 44,9%). Với diện tích đất của dân, phường tiếp tục rà soát, đối soát và số hóa hồ sơ theo từng nhóm để bàn giao cho đơn vị tư vấn; quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2026.

Ông Đào Văn Phức, Phó Chủ tịch UBND phường Uông Bí, khẳng định: Phường luôn đặt chất lượng song hành với tiến độ, quyết tâm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”. Đây không chỉ là giải pháp quản lý tài nguyên trước mắt, mà còn là nền tảng cốt lõi xây dựng chính quyền số minh bạch. Dữ liệu chuẩn hóa, liên thông sẽ giúp người dân, doanh nghiệp thụ hưởng dịch vụ công nhanh chóng, tiện lợi, đồng thời nâng cao hiệu lực quản trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.