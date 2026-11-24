Phường Uông Bí ưu tiên nguồn lực cho các công trình dân sinh

Năm 2026, phường Uông Bí tập trung ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị và các công trình dân sinh. Với tổng kế hoạch vốn đầu tư công hơn 366 tỷ đồng, địa phương đang đẩy nhanh tiến độ các dự án, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, cải thiện diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Tuyến phố Lý Thường Kiệt, phường Uông Bí vừa hoàn thành chỉnh trang, nâng cấp, tạo diện mạo khang trang, thuận lợi cho người dân đi lại.

Từ nguồn vốn đầu tư công, nhiều tuyến đường, công trình dân sinh trên địa bàn phường Uông Bí đã được nâng cấp, chỉnh trang, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân. Điển hình là Dự án chỉnh trang tuyến phố Lý Thường Kiệt, được khởi công cuối tháng 5/2026, với tổng chiều dài gần 450m. Công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục gồm thảm bê tông nhựa mặt đường, hoàn thiện hệ thống thoát nước, hạ ngầm hệ thống điện và chỉnh trang vỉa hè. Sau hơn 3 tháng thi công, Dự án chỉnh trang tuyến phố Lý Thường Kiệt đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Công trình không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn cải thiện cảnh quan, tạo diện mạo khang trang cho khu vực, từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị trên địa bàn.

Cùng với tuyến phố Lý Thường Kiệt, nhiều công trình giao thông, chỉnh trang đô thị và hạ tầng dân sinh khác cũng được phường Uông Bí tập trung triển khai. Trong đó, một số dự án đã hoàn thành như nâng cấp, sửa chữa tuyến mương nước từ sau Trường Tiểu học Quang Trung đến ngã ba khu phố Quang Trung 5A; nâng cấp, mở rộng đường bê tông, rãnh thoát nước ngõ 118B phố Bãi Dài; sửa chữa, cải tạo tuyến đường ngõ 180, đường Thanh Sơn, khu phố Thanh Sơn 4... Các công trình góp phần cải thiện điều kiện giao thông, tiêu thoát nước, nâng cao chất lượng không gian sinh hoạt cộng đồng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.

Theo báo cáo của Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Uông Bí, tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026 sau điều chỉnh, bổ sung là 366,11 tỷ đồng. Nguồn vốn được phân bổ cho các công trình chuyển tiếp, dự án khởi công mới, dự án bổ sung trong năm và các nhiệm vụ quy hoạch, chuẩn bị đầu tư. Ngoài ra, địa phương còn tiếp nhận 17 dự án từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I để tiếp tục quản lý, triển khai.

Dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực Quảng trường và hồ Công viên phường Uông Bí đưa vào hoạt động đầu tháng 11 vừa qua. Ảnh Tạ Quân

Đến ngày 20/11/2026, toàn bộ 20 dự án chuyển tiếp từ năm 2025 đã hoàn thành và được phê duyệt quyết toán, trong đó 16 dự án đã tất toán. Đối với 22 dự án khởi công mới năm 2026, có 6 dự án hoàn thành, 16 dự án đang thi công theo tiến độ. Đáng chú ý, trong 6 tháng cuối năm 2026, phường Uông Bí tiếp tục bổ sung 12 dự án với tổng mức đầu tư hơn 283 tỷ đồng, tập trung vào nâng cấp hạ tầng giao thông, cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang đô thị và các công trình công cộng.

Đối với 17 dự án tiếp nhận từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I, phường tiếp tục tập trung hoàn thiện các thủ tục quyết toán, tất toán và đẩy nhanh tiến độ dự án còn lại. Trong đó, Dự án khu tái định cư Thanh Sơn 6 đang được thi công, với phần kè, san nền ô đất và hạng mục điện đã hoàn thành 100%; vỉa hè, hệ thống thoát nước đạt 95%; đường giao thông đạt 40%. Địa phương đang phối hợp tháo gỡ những vướng mắc tại hiện trường, tạo điều kiện hoàn thiện công trình.

Song song với đẩy nhanh tiến độ thi công, phường Uông Bí chú trọng công tác giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 20/11/2026, tổng giá trị giải ngân đạt hơn 202 tỷ đồng. Địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn sau điều chỉnh trong năm 2026.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án vẫn gặp một số khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, vận động người dân hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để phục vụ thi công. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm, giá một số loại vật liệu tăng cao, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Việc bố trí kinh phí hạ ngầm, di chuyển hệ thống điện cũng khiến các dự án chỉnh trang phố Nguyễn Trãi và Phan Đình Phùng phải tạm dừng để điều chỉnh quy mô, chủ trương đầu tư.

Đồng chí Hoàng Huy Toàn, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Uông Bí, cho biết: Để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, Trung tâm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn và khu dân cư đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Đồng thời, thường xuyên rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình. Đặc biệt, chủ động phối hợp với ngành điện giải quyết những vướng mắc trong việc hạ ngầm, di chuyển hệ thống điện tại các dự án chỉnh trang đô thị. Trung tâm phấn đấu hoàn thành thi công, quyết toán 22 dự án khởi công từ đầu năm và các dự án bổ sung đang triển khai; đồng thời đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu đối với các dự án còn lại, góp phần hoàn thành kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn năm 2026.