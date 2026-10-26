Uông Bí tập trung giải quyết kiến nghị về hạ tầng đô thị, giao thông

Phường Uông Bí hiện đang tập trung mọi nguồn lực để khắc phục, nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị và giao thông theo nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND phường Uông Bí khóa II nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiếp nhận 13 kiến nghị của cử tri, trong đó có 9 kiến nghị thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị, giao thông. Điển hình như kiến nghị của cử tri khu Quang Trung 11 đề nghị sửa chữa, nâng cấp các đoạn đường giao giữa 2 tổ 39A và 39C. Trước đây, tuyến đường này xuống cấp, lòng đường nhỏ hẹp, hệ thống thoát nước kém, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ mỗi khi mưa lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, an toàn giao thông của 190 hộ dân sinh sống trong khu vực.

Nhiều hạng mục công trình nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước đoạn đường tổ 39A và 39C đang được triển khai thi công.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, phường Uông Bí đã khảo sát thực tế, lên phương án, bố trí kinh phí, triển khai thực hiện Dự án nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước đoạn đường tổ 39A và 39C, khu Quang Trung 11 bằng nguồn vốn ngân sách phường và thành phố hỗ trợ; tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn cấp IV.

Ông Cao Văn Thử, tổ 39A, khu Quang Trung 11, phấn khởi chia sẻ: “Sau nhiều năm, chúng tôi sống chung với cảnh đường nhỏ hẹp, mưa là ngập úng, giờ đây tuyến đường đã được chính quyền sửa chữa, nâng cấp. Người dân rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ và sẵn sàng hiến đất, dịch tường rào để tuyến đường được nhanh chóng hoàn thiện”.

Công trình nâng cấp đường giao thông, rãnh thoát nước đoạn đường tổ 39A và 39C, khu Quang Trung 11 với tổng mức đầu tư 12,5 tỷ đồng, được thi công ngày 26/3/2026, dự kiến hoàn thành ngày 30/11/2026. Quá trình thi công tuyến đường được thực hiện đồng bộ với các hạng mục kỹ thuật như mở rộng và bê tông hóa mặt đường; xây mới hệ thống rãnh tam giác, viên bó vỉa; lắp đặt rãnh thoát nước qua đường và hệ thống hố ga thu gom nước thải nhằm giải quyết triệt để tình trạng ứ đọng.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác như đường điện sinh hoạt được bó gọn, hệ thống điện chiếu sáng công cộng được khắc phục và bổ sung đồng bộ, lắp đặt đường nước HDPE DN63 trên toàn tuyến...

Đoạn đường tổ 39A và 39C, khu Quang Trung 11 (phường Uông Bí) được nâng cấp và mở rộng.

Ông Trần Văn Báu, Phó trưởng khu Quang Trung 11, cho biết: “Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, chúng tôi cũng bày tỏ quan điểm và kiến nghị cấp chính quyền tiếp thu, nhanh chóng giải quyết dứt điểm tình trạng xuống cấp của tuyến đường. Đến nay, hạ tầng giao thông đã được nâng cấp kịp thời giúp đời sống sinh hoạt của nhân dân thuận lợi, an toàn. Hiện nhiều hạng mục đang được triển khai thi công, cử tri và nhân dân mong muốn nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để kịp thời hoàn thành xong tuyến đường theo như đã cam kết”.

Trước khối lượng công việc lớn, đòi hỏi nguồn lực không nhỏ, UBND phường Uông Bí đã rà soát, phân loại các kiến nghị theo mức độ ưu tiên và tính cấp thiết. Đến nay, 3/9 kiến nghị đã giải quyết xong, 1/9 kiến nghị đang giải quyết và 5/9 kiến nghị đã giải trình và thông tin tới cử tri.

Ông Trương Quốc Huy, Trưởng Phòng Xây dựng nông nghiệp và môi trường phường Uông Bí, cho biết: “Công tác giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri là một trong những nhiệm vụ quan trọng luôn được UBND phường quán triệt, tập trung giải quyết. Phòng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, các khu dân cư kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình thực tế, tích cực trao đổi để giải quyết kiến nghị theo chức năng, thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật".

Đối với những kiến nghị còn vướng mắc về mặt bằng, địa phương cũng đã đưa vào lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng đơn vị chủ trì, gắn với thời hạn hoàn thành rõ ràng. Đồng thời, cân đối nguồn vốn ngân sách cũng như huy động các nguồn lực xã hội khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Với các kiến nghị cử tri đang được giải quyết, Phòng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra tại thực địa để tập trung đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ”.

Việc tập trung giải quyết triệt để các kiến nghị về hạ tầng đô thị, giao thông trên địa bàn phường Uông Bí không chỉ tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong đời sống sinh hoạt của nhân dân, mà còn góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị, nâng cao năng lực kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.