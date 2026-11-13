Vân Đồn phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026

Sáng 13/11, UBND đặc khu Vân Đồn tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động sản xuất, động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội".

Quang cảnh Lễ phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026”.

Phát biểu phát động Tháng hành động, lãnh đạo UBND đặc khu nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; đồng thời kêu gọi các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chung tay thực hiện các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi bạo lực, phân biệt đối xử trên cơ sở giới.

Hưởng ứng Tháng hành động, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ đặc khu khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện bình đẳng giới; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ các trường hợp bị bạo lực, xâm hại, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn, văn minh.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao quà hỗ trợ 10 phụ nữ và 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và trao quà động viên cho 2 Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đối với những đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ.

Ban Tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông qua Lễ phát động, đặc khu Vân Đồn tiếp tục lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, bình đẳng, nơi mọi người đều được tôn trọng, bảo vệ và có cơ hội phát triển.