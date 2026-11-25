Khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế

Bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế là một trong những thước đo quan trọng về tiến bộ xã hội. Khi được tạo điều kiện tiếp cận các nguồn lực, có cơ hội việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh và tự chủ về tài chính, phụ nữ có thêm điều kiện khẳng định năng lực, vị thế trong gia đình và xã hội.

HTX Green Life Hạ Long là mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường.

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn, kiến thức sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Hiện nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH đạt 3.106 tỷ đồng, hỗ trợ 34.378 hộ vay; Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế có 3,5 tỷ đồng, cùng nguồn vốn tín chấp qua Agribank gần 63 tỷ đồng cho 617 hộ vay. Từ các nguồn lực hỗ trợ, nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ được hình thành, phát triển từ lợi thế sản vật địa phương, ngành nghề truyền thống đến các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, nông nghiệp. Việc tham gia chương trình OCOP, xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh phân phối giúp nhiều sản phẩm do phụ nữ sản xuất có thêm cơ hội tiếp cận thị trường. Qua đó, chị em từng bước chủ động tổ chức sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tại thôn Tàu Tiên (xã Ba Chẽ), gia đình chị Chíu Thị Mai và anh Triệu Kim Phượng là điển hình về phát triển kinh tế gắn với xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ. Từ nguồn vốn vay ưu đãi và kiến thức tiếp thu qua các lớp tập huấn kỹ thuật, hai vợ chồng từng bước phát triển mô hình kinh tế tổng hợp với 10 con hươu sao, hơn 100 con gà, ngan, kết hợp kinh doanh tạp hóa và dịch vụ chăm sóc tóc, da. Nhờ đa dạng hóa sinh kế, mỗi năm gia đình thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Vợ chồng anh Triệu Kim Phượng, chị Chíu Thị Mai chăm sóc đàn hươu của gia đình.

“Chìa khóa” giúp vợ chồng chị Mai, anh Phượng vừa phát triển kinh tế, vừa xây dựng gia đình hạnh phúc chính là sự đồng thuận, sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau. Trong cuộc sống hằng ngày, cả hai cùng chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái, hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm mỗi người đều có tiếng nói và trách nhiệm trong các quyết định chung.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, thương mại điện tử mở thêm cơ hội để phụ nữ quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường và phát triển kinh doanh. Đây cũng là định hướng của Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, tập trung hỗ trợ phụ nữ tiếp cận vốn, công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Trong 9 tháng năm 2026, các cấp Hội đã hỗ trợ 804 phụ nữ nâng cao kiến thức, năng lực quản lý; thành lập mới 33 hộ kinh doanh, 5 doanh nghiệp và tư vấn, hỗ trợ 27 hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ chuyển đổi thành doanh nghiệp. Các hoạt động chú trọng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ưu tiên phụ nữ nghèo, phụ nữ DTTS và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Phụ nữ xã Đông Ngũ ứng dụng mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm miến dong địa phương.

Chị Nình Móc Nui, thôn Khe Lục, xã Đông Ngũ, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu bán miến thủ công trực tiếp nên ít người biết đến sản phẩm. Được Hội Phụ nữ hướng dẫn sử dụng mạng xã hội, tôi đã biết đăng bài, quay video giới thiệu sản phẩm và quy trình sản xuất, nhờ đó tiếp cận thêm khách hàng, mở rộng thị trường tiêu thụ”.

Với sự chủ động, tích cực học hỏi, phụ nữ Quảng Ninh ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế gia đình và cộng đồng. Việc tiếp tục tạo điều kiện để chị em tiếp cận các nguồn lực, phát huy năng lực và tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế sẽ góp phần đưa bình đẳng giới ngày càng đi vào thực chất.