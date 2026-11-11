Quảng Ninh tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sáng 11/11, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, làm việc với Tổ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, do đồng chí Đào Thịnh Cường, Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, làm Trưởng đoàn, về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Tổ công tác tập trung kiểm tra, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026. Trong đó, chú trọng các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý, sử dụng tài sản công, xử lý trụ sở, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Đồng chí Đào Thịnh Cường, Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị Thành ủy Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị cung cấp đầy đủ số liệu theo đề cương báo cáo, tạo điều kiện để đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đào Thịnh Cường, Vụ trưởng Vụ Công tố và Kiểm sát điều tra án kinh tế, tham nhũng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhấn mạnh: Quảng Ninh luôn xác định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không bị gián đoạn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí khẳng định, thành phố coi đợt kiểm tra, giám sát lần này là dịp quan trọng để đánh giá toàn diện kết quả thực hiện, nhận diện những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp khắc phục. Ban Thường vụ Thành ủy và các cơ quan, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, trung thực, khách quan thông tin, tài liệu; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kết luận, kiến nghị của Tổ công tác.

Đối với những hạn chế được chỉ ra, thành phố sẽ xây dựng kế hoạch khắc phục cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện; kiên quyết không để những sơ hở trong quản lý trở thành điều kiện phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.