Chiều 17/9, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức họp báo thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo).

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì buổi họp báo.

Tại họp báo, đồng chí Đặng Văn Dũng đã thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo và thông tin về những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Theo đó, về những kết quả nổi bật, đồng chí Đặng Văn Dũng cho biết, qua thảo luận, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất, từ sau Phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo (ngày 18/6/2026) đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nổi bật là đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định và các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa, thể chế hóa Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: ĐẶNG PHƯỚC)

Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tích cực rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo ban hành Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, cập nhật thêm trên hệ thống 407 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nâng tổng số lên 4.899 công trình, dự án; hoàn thành xử lý dứt điểm thêm 1.333 công trình, nâng tổng số đã hoàn thành xử lý lên 2.684 công trình, dự án.

Ngoài ra, các địa phương tập trung rà soát, xử lý 4.860 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc; đã hoàn thành xử lý 3.156 công trình, dự án. Đối với cơ sở nhà, đất dôi dư, các bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng thêm 3.418 cơ sở, nâng tổng số lên 11.573 cơ sở.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện 5 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đến nay, đã tiến hành 90 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định này tại 1.358 cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp dưới.

Đồng chí Đặng Văn Dũng thông tin về kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo. (Ảnh: ĐẶNG PHƯỚC)

Đáng chú ý, từ sau Phiên họp 30 đến nay, Ban Chỉ đạo đã theo dõi, chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc; tiến độ điều tra, xử lý cơ bản bảo đảm theo kế hoạch. Đã khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án; kết luận điều tra 5 vụ án/41 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án/68 bị can; xét xử sơ thẩm 3 vụ án/7 bị cáo, xét xử phúc thẩm 3 vụ án/14 bị cáo.

Các cơ quan điều tra trong Công an nhân dân phát hiện, khởi tố mới một số vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm, liên quan quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, trong đó có vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và một số vụ án trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thủy sản.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã đề nghị, thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Về công tác thanh tra, Thanh tra Chính phủ tập trung vào các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và những lĩnh vực nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua thanh tra, kiến nghị thu hồi 331,6 tỷ đồng và 176 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1.577 tập thể và 2.485 cá nhân; chuyển 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Các cơ quan tiến hành tố tụng khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả, thiệt hại. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Cùng với đó, tổ chức, cơ chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục được hoàn thiện. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh kiện toàn thành viên, tập trung chỉ đạo tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; kiểm tra, nắm tình hình các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, đồng chí Đặng Văn Dũng cho biết, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế theo yêu cầu của Nghị quyết số 04-NQ/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW; tập trung hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Xử lý vi phạm hành chính; trình Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm về cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội tại Kỳ họp thứ hai; rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, định mức, phân cấp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Đảng ủy Chính phủ hoàn thành rà soát, phân loại, có phương án xử lý cụ thể đối với 962 dự án chưa thực hiện rà soát, phân loại; hoàn thành xử lý đối với 9.662 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa có phương án xử lý hoặc chưa đưa vào khai thác, sử dụng; chủ động xử lý theo thẩm quyền đối với 1.330 dự án đã có phương án xử lý để các dự án sớm đi vào hoạt động trong Quý IV/2026.

Phấn đấu đến hết năm 2026 kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 7 vụ án, 3 vụ việc theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc trọng điểm như: Vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan; vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chế tạo cột thép Đông Anh và các đơn vị, cá nhân liên quan. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản thi hành án liên quan các vụ án Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB, Phạm Công Danh, Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn.

Các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh hoàn thành rà soát, sửa đổi quy chế làm việc để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở trong tình hình mới; chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu tỉnh ủy, thành ủy ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp xã...

Tại họp báo, đồng chí Đặng Văn Dũng cũng thông tin, Ban Chỉ đạo đã thống nhất kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 5 vụ án, gồm: Vụ án “Đưa hối lộ; nhận hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan; vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để thanh toán cho 3 dự án BT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; vụ án “Đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ” liên quan Hoàng Kim Khánh và một số đối tượng khác xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương (giai đoạn 2); vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên và vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn-Hà Nội chi nhánh Trung tâm kinh doanh và một số tổ chức có liên quan.

Ban Chỉ đạo đã thống nhất đưa vụ án “Buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.