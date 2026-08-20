Chủ động phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa

Sáng 20/8, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp Tổ công tác theo dõi, giám sát thường xuyên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Quang cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, thành viên tổ công tác đã báo cáo khái quát về quá trình triển khai nhiệm vụ được giao. Tổ đã tập trung theo dõi, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như đầu tư công, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài sản công, công tác cán bộ... nhằm kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa các dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu thành viên tổ công tác bám sát chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục chủ động nắm tình hình, nhận diện các lĩnh vực, khâu công việc tiềm ẩn nguy cơ sai phạm; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý từ sớm, từ xa.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh phải chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa; trong đó tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những vấn đề dư luận, nhân dân quan tâm.

Đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định. Qua từng vụ việc phải chỉ rõ nguyên nhân, sơ hở trong cơ chế quản lý để khắc phục, không để tái diễn.