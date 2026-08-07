Chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sáng 7/8, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực những tháng cuối năm. Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, chủ trì.

Những tháng đầu năm, công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Toàn tỉnh đã rà soát, xử lý 556/773 cơ sở nhà, đất, tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy; kiểm sát việc giải quyết 642 nguồn tin về tội phạm; tiếp nhận, xử lý 2.400 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Đồng chí nhấn mạnh cần tăng cường công tác phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính; tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng quản lý, bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, giữ gìn quan hệ đối ngoại nhân dân. Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định để phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đã quán triệt một số nghị quyết, văn bản mới của Trung ương liên quan đến công tác nội chính của Đảng; đề nghị cấp ủy các cấp triển khai hiệu quả, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị, nhân dân. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho phát triển KT-XH của tỉnh.