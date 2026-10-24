Xúc tiến đầu tư Cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A

Chiều 24/10, tại xã Quảng Tân diễn ra Hội nghị xúc tiến đầu tư dự án Cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A do UBND xã Quảng Tân và Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Thành Hưng tổ chức.

Phối cảnh Cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A.

Cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A nằm tại thôn Đồng Tâm, xã Quảng Tân, có diện tích 53,48ha, tổng mức đầu tư 480 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Thành Hưng làm chủ đầu tư. Dự án hướng tới hình thành không gian sản xuất tập trung, thu hút nguồn lực đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn.

Xã Quảng Tân có lợi thế kết nối với QL18A, cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, thuận tiện tiếp cận cửa khẩu quốc tế Móng Cái, sân bay quốc tế Vân Đồn và các cảng biển trong khu vực. Nguồn lao động tại chỗ cùng tiềm năng phát triển chế biến nông, lâm sản là những điều kiện thuận lợi để địa phương thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất.

Lãnh đạo xã Quảng Tân tặng hoa chúc mừng chủ đầu tư Cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A.

Dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2028, Cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A ưu tiên thu hút các ngành chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng phù hợp quy hoạch; sản xuất, lắp ráp, sửa chữa máy móc, thiết bị; công nghiệp hỗ trợ và các ngành ứng dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Tại hội nghị, chủ đầu tư giới thiệu định hướng phát triển, các điều kiện đầu tư và cơ hội hợp tác tại cụm công nghiệp. Đồng thời, cam kết bảo đảm tiến độ, chất lượng hạ tầng, bàn giao đúng thời hạn; tuân thủ các yêu cầu bảo vệ môi trường và đồng hành hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chủ đầu tư Cụm công nghiệp phía Tây Đầm Hà A ký kết ghi nhớ hợp tác với đại diện nhóm doanh nghiệp liên kết xây dựng nhà xưởng.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, địa phương cam kết giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; công khai thông tin quy hoạch, chủ động giải quyết khó khăn thuộc thẩm quyền và phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố xử lý những vấn đề phát sinh, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Cũng tại hội nghị, chủ đầu tư đã ký các biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác, nhà đầu tư thứ cấp và đại diện nhóm doanh nghiệp liên kết về đầu tư xây dựng nhà xưởng tại cụm công nghiệp.