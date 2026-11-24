Đoàn famtrip Nga ấn tượng sâu sắc với văn hóa Quảng Ninh

Trong chuyến khảo sát du lịch tại Quảng Ninh từ ngày 21 đến 28/11, đoàn famtrip Liên bang Nga dành nhiều sự quan tâm đến các giá trị văn hóa, lịch sử và đời sống bản địa. Cùng với du lịch biển đảo, đây cũng là những trải nghiệm được kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội kết nối khách du lịch Nga với Quảng Ninh trong thời gian tới.

Đoàn gồm 41 đại biểu, đại diện 32 doanh nghiệp du lịch, cơ quan truyền thông và nhà đầu tư đến từ 9 tỉnh, thành phố của Liên bang Nga. Trong hành trình khảo sát, các thành viên đã tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng, tìm hiểu sản phẩm du lịch và dịch vụ tại địa phương.

Chiều 24/11, tại Bảo tàng Quảng Ninh, đoàn famtrip dành thời gian tìm hiểu các không gian trưng bày về văn hóa biển, văn hóa mỏ, văn hóa các dân tộc và không gian trưng bày Bác Hồ với Quảng Ninh. Những hình ảnh, tư liệu và hiện vật giúp các đại biểu có thêm góc nhìn về lịch sử, đời sống và bản sắc của vùng đất bên bờ di sản.

Đoàn famtrip tham quan khu trưng bày văn hóa các dân tộc.

Bà Kseniia Vdovina, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Du lịch Ural, cho biết: “Bảo tàng Quảng Ninh gây ấn tượng bởi kiến trúc, quy mô và hệ thống trưng bày trực quan, phong phú thông tin. Quảng Ninh vốn nổi tiếng với những danh lam thắng cảnh thiên nhiên, đặc biệt là vịnh Hạ Long, nơi để lại ấn tượng sâu sắc trong chuyến đi của chúng tôi. Tuy nhiên, điều thú vị hơn cả là được tìm hiểu đời sống, văn hóa của người dân địa phương. Và Bảo tàng Quảng Ninh chính là điểm khởi đầu để chúng tôi khám phá sâu hơn những giá trị văn hóa nơi đây".

Du khách tham quan không gian hầm lò tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Trước đó, trong hành trình khảo sát, các chuyên gia và đại diện các hãng lữ hành, du lịch của Nga đã đến Di sản văn hóa thế giới Yên Tử, tìm hiểu những giá trị lịch sử, văn hóa gắn với thiền phái Trúc Lâm. Đoàn tham quan Vườn tháp cổ, chùa Hoa Yên, chùa Đồng và trải nghiệm tọa thiền tại non thiêng.

Đoàn trải nghiệm tọa thiền tại Yên Tử.

Ông Shushkov Aleksandr, Tập đoàn Du lịch ITM, chia sẻ: “Tôi thực sự ngập tràn cảm xúc. Nơi đây như một thỏi nam châm tâm linh mang đến cảm giác khác biệt, khiến tôi chỉ muốn ở lại, thiền định và tận hưởng sự tĩnh lặng trong thế giới nội tâm. Khoảnh khắc một mình giúp tôi suy ngẫm về bản thân, cuộc sống, quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi nhận ra rằng, chỉ khi dám đặt ra những câu hỏi sâu sắc, chúng ta mới có thể tìm thấy những câu trả lời chân thực từ chính mình".

Đoàn famtrip hành thiền quanh Tháp Huệ Quang.

Liên bang Nga đang là thị trường có nhiều tiềm năng đối với du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng. Thông qua các chương trình xúc tiến, kết nối doanh nghiệp và khảo sát thực tế, Quảng Ninh kỳ vọng mở rộng hợp tác với các đối tác Nga, đưa những đoàn khách đầu tiên từ các chương trình famtrip đến thành phố vào đầu năm 2027.

Đoàn famtrip chụp ảnh lưu niệm tại không gian trưng bày Bác Hồ với Quảng Ninh tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn famtrip đã khảo sát tại Tuần Châu, Yên Tử, vịnh Hạ Long và hệ thống khách sạn, nhà hàng ở phường Bãi Cháy. Theo kế hoạch, đoàn tiếp tục tìm hiểu các sản phẩm du lịch tại đặc khu Vân Đồn, vịnh Bái Tử Long và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn vào ngày 25/11 đồng thời tham gia ký kết Bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 26/11.