Rau Ba Nhất Việt Long

Ra mắt thị trường Quảng Ninh từ năm 2014, sản phẩm "Rau an toàn Ba Nhất Việt Long" của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long đã khẳng định uy tín vững chắc trong hơn một thập kỷ qua.

Chia sẻ về hành trình phát triển thương hiệu rau Ba Nhất, ông Lê Quang Thắng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, cho biết: Xuất phát từ lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu, trước xu hướng tiêu dùng xanh ngày càng rõ nét, năm 2012, doanh nghiệp quyết định mở rộng sang mảng nông nghiệp sạch với việc thành lập Chi nhánh Nông nghiệp GREEN. Mô hình vận hành theo chuỗi giá trị khép kín, đề cao sự gắn kết chặt chẽ giữa "Ba nhà": Nhà nông, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp.

Công nhân Chi nhánh Nông nghiệp GREEN (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long) chăm sóc rau vụ đông.

Để hiện thực hóa định hướng trên, Công ty đã đầu tư cơ sở sản xuất rau sạch tại phường Hiệp Hòa với quy mô tổng thể 3ha. Trong đó, diện tích canh tác trực tiếp của doanh nghiệp là hơn 2ha (bao gồm khu sơ chế rộng trên 800m2), phần diện tích còn lại được mở rộng thông qua hình thức liên kết sản xuất chặt chẽ với 11 hộ dân có đất canh tác trên địa bàn.

Tên gọi “Rau Ba Nhất” xuất phát từ cam kết tuân thủ 3 tiêu chuẩn cốt lõi: Chất lượng an toàn nhất (dư lượng nitrat, kim loại nặng, hóa chất bảo vệ thực vật và vi sinh vật gây hại luôn ở mức an toàn tuyệt đối theo tiêu chuẩn VietGAP); quy trình sản xuất chuẩn hóa nhất (khép kín từ nguồn giống sạch, đất giá thể vi sinh, nước ngầm khử khuẩn đến canh tác trong hệ thống nhà màng/nhà lưới hiện đại); trách nhiệm và tin cậy nhất (minh bạch nguồn gốc xuất xứ qua mã QR, nhật ký gieo trồng, sản xuất minh bạch và chịu trách nhiệm đến cùng với sức khỏe cộng đồng).

Thời gian đầu, việc tiêu thụ gặp khó khăn do người tiêu dùng vẫn chuộng rau giá rẻ, mẫu mã bắt mắt, trong khi rau Ba Nhất có hình thức mộc mạc, đôi khi có vết sâu nhỏ và giá cao hơn. Bên cạnh đó, tình trạng rau trôi nổi gắn mác “rau sạch”, đối tác lợi dụng thương hiệu để tiêu thụ hàng kém chất lượng cùng áp lực logistics không sử dụng chất bảo quản cũng là những thách thức lớn với doanh nghiệp.

Để tháo gỡ khó khăn, Công ty mở rộng hệ thống điểm bán, phát triển cửa hàng Việt Long Green tại các khu dân cư, đồng thời ký hợp đồng cung ứng ổn định cho trường học, bệnh viện và các đơn vị ngành Than. Sản phẩm đóng gói hút chân không, màng thở cũng được phân phối tại nhiều hệ thống siêu thị lớn như WinMart, GO! (Big C), Lan Chi Mart...

Sản phẩm "Rau an toàn Ba Nhất Việt Long" được tiêu thụ tại siêu thị GO! Quảng Ninh.

Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các đoàn tham quan thực tế để khách hàng "mắt thấy tai nghe" quy trình trồng trọt tại Chi nhánh GREEN. Đồng thời, đơn vị cũng tích cực tham gia chương trình "Mỗi xã, phường một sản phẩm" (OCOP), đưa 17 dòng sản phẩm rau củ quả đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh và không ngừng nâng hạng sao.

Đến nay, vùng sản xuất được giữ ổn định theo chuẩn VietGAP. Với năng suất luân canh quanh năm, mỗi tuần chi nhánh cung cấp ra thị trường từ 4-5 tấn rau, củ các loại, giải quyết việc làm thường xuyên cho 23 lao động địa phương (chủ yếu là phụ nữ phường Hiệp Hòa). Sản phẩm đã khẳng định vững chắc uy tín tại hệ thống siêu thị, nhà hàng, bếp ăn tập thể và các trường học trên địa bàn tỉnh.

Trong chiến lược thời gian tới, Công ty tiếp tục đầu tư trung tâm sơ chế, đóng gói tự động cùng dây chuyền chế biến sâu sau thu hoạch (nông sản sấy, tinh bột rau má, nước ép thảo mộc) để gia tăng giá trị. Doanh nghiệp cũng đang hoàn thiện mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín: Tích hợp chăn nuôi bò, nuôi trùn quế, sản xuất phân hữu cơ vi sinh, nhà màng VietGAP và ép viên nén sinh khối từ phụ phẩm thực vật. Song song với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua phần mềm số hóa nhật ký đồng ruộng, ứng dụng IoT vào hệ thống tưới tiêu thông minh và cảm biến nhiệt độ - độ ẩm nhà màng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, sức khỏe người dân - ông Lê Quang Thắng nhấn mạnh.