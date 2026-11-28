Hướng tới quản trị rừng bền vững

Những năm gần đây, hơn 430.000 ha rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh ngày càng được làm giàu và phát huy hiệu quả giá trị đa dụng. Kết quả bước đầu này đến từ việc đồng bộ nhiều giải pháp từ ứng dụng công nghệ cao (tháp quan trắc, thiết bị bay, camera nhiệt) vào tuần tra, bảo vệ rừng; chuyển đổi phương thức trồng keo từ gỗ nhỏ sang gỗ lớn; đến thu hút doanh nghiệp chế biến sâu sản phẩm từ rừng và phát triển các mô hình du lịch, trồng dược liệu dưới tán rừng.

Cán bộ Hạt kiểm lâm số 6 phối hợp chính quyền xã Đầm Hà kiểm tra thực địa diện tích rừng ngập mặn trên địa bàn.

Khi công nghệ hỗ trợ đắc lực quản lý, bảo vệ rừng

Chính thức triển khai từ năm 2020, Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) đã trang bị cho lực lượng kiểm lâm 7 tháp quan trắc tại các địa bàn trọng điểm và 18 thiết bị bay không người lái cùng mạng lưới giám sát rừng bằng camera nhiệt ứng dụng trong quá trình tuần tra, quản lý rừng.

Kể từ đầu năm 2026 đến nay, toàn lực lượng kiểm lâm sử dụng rộng rãi các hạ tầng của dự án, bao gồm phần mềm tra cứu bản đồ lâm nghiệp trên điện thoại thông minh, hệ thống cảnh báo cháy rừng và thiết bị bay không người lái. Thông qua thiết bị, cán bộ kiểm lâm tiếp cận nhanh gọn các dữ liệu số lô rừng, trạng thái rừng, chủ rừng, loại cây trồng, năm trồng và trữ lượng… cho phép xác định nhanh khu vực cần kiểm tra, đặc biệt tại những địa điểm có dấu hiệu thay đổi diện tích hoặc trạng thái rừng. Trung tâm giám sát điều hành của dự án đặt tại Chi cục Kiểm lâm cũng thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận, phân tích và xử lý thông tin liên quan đến nguy cơ cháy rừng tại những khu vực có hệ thống quan trắc để đưa ra phương án và điều động nhân vật lực xử lý kịp thời.

Nhà máy quế Ba Chẽ sử dụng các bộ phận của cây quế để chế biến thành các sản phẩm tinh bột và tinh dầu.

Ông Trần Văn Hiển, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực 2 cho biết: Đơn vị đang sử dụng phần mềm VTools Survey và Gtfield trên điện thoại thông minh để theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, phát hiện sớm nguy cơ vi phạm và bảo vệ hệ sinh thái rừng. Các ứng dụng này cho phép tra cứu dữ liệu bản đồ, hỗ trợ đo đạc, kiểm tra thực địa và quản lý những thông tin quan trọng liên quan đến tài nguyên rừng, cần thiết cho đơn vị, nhất là trong điều kiện đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn 11 xã, phường, với tổng diện tích tự nhiên gần 90.000 ha.

Đội bảo vệ rừng chuyên trách số 3 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng miền Tây quản lý hơn 3.000 ha rừng trải dài trên 4 tiểu khu. Từ tháng 6 vừa qua, các cán bộ của Đội sử dụng thành thạo ứng dụng SMART Mobile để ghi nhận tuyến tuần tra, tọa độ GPS, hình ảnh và thông tin thực địa rừng.

Ông Đoàn Trung Kiên, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng miền Tây khẳng định: Việc này giúp hình thành hồ sơ tuần tra điện tử, giảm phụ thuộc vào phương thức ghi chép thủ công, cùng với đó là nâng cao năng lực phát hiện và ngăn ngừa sớm cháy rừng, xâm hại rừng, thu thập, lưu trữ và hệ thống hóa dữ liệu rừng…

Sản phẩm chế biến từ cây quế của Nhà máy Quế Ba Chẽ, xuất khẩu vào thị trường Mỹ và Ấn Độ.

Những kết quả bước đầu trong ứng dụng bản đồ số, thiết bị bay không người lái và hệ thống cảnh báo cháy rừng cho thấy công nghệ đang trở thành công cụ hỗ trợ quan trọng đối với lực lượng kiểm lâm Quảng Ninh. Được biết, hiện nay, thành phố đang tiếp tục việc tích hợp thông tin về diện tích rừng, trạng thái rừng, chủ rừng, vị trí địa lý và những biến động phát sinh để xây dựng dữ liệu rừng, hướng tới quản trị rừng thông minh.

Nhân lên giá trị từ rừng

Cùng với ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng nói chung, hiện trong lĩnh vực trồng rừng sản xuất, Quảng Ninh đang mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC, VFCS/PEFC) với tổng diện tích khoảng 52.000ha tính đến hết tháng 10 vừa qua. Đây là diện tích rừng được chứng minh về nguồn gốc, được các thị trường nước ngoài chấp nhận, qua đó tăng cơ hội xuất khẩu cho lâm sản Quảng Ninh.

Hoạt động phát triển kinh tế rừng của thành phố Quảng Ninh ghi nhận nhiều điểm mới đáng chú ý. Nổi bật là Nhà máy Quế Ba Chẽ vận hành ổn định từ đầu năm 2026, bước đầu chế biến sâu và đa dạng hóa sản phẩm từ cây quế. Với quy mô lớn, nhà máy có thể thu mua nguyên liệu từ hơn 8.000 ha quế mỗi năm. Các sản phẩm bột quế và tinh dầu quế có nhiều triển vọng xuất khẩu; từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xuất khẩu 5 lô hàng sang Mỹ và Ấn Độ.

Sản phẩm hoa hồi mang lại nguồn thu cao cho người dân Hoành Mô.

Điểm ưu việt của doanh nghiệp là công nghệ sản xuất tuần hoàn, tận dụng toàn bộ cây quế, trong đó, bã sau chế biến dùng làm nhiên liệu đốt lò hơi, tro đốt được ủ thành phân hữu cơ bón lại cho rừng. Với năng lực này, Nhà máy Quế Ba Chẽ cùng các cơ sở tiêu biểu khác đang góp phần nâng cao hàm lượng và giá trị chế biến lâm sản trên địa bàn thành phố.

Trong phát triển kinh tế rừng hiện nay, Quảng Ninh đang có xu hướng nhân rộng các mô hình du lịch rừng và trồng dược liệu dưới tán rừng. Tiêu biểu là khu du lịch Am Váp farm (thôn Kỳ Sơn, xã Kỳ Thượng) đang là điểm đến ấn tượng của du khách ưa thích khám phá rừng Quảng Ninh. Hay như vùng diện tích rộng gần 180ha cây ích trí nhân đang được trồng tập trung dưới tán rừng hồi Hoành Mô cũng là mô hình tiêu biểu phát triển kinh tế dưới tán rừng của Quảng Ninh, tạo ra doanh thu gần 10 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho trên 250 hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với mô hình này, hiện nay xã Hoành Mô đang khuyến khích nhân rộng diện tích cây dược liệu, phấn đấu trở thành vùng dược liệu dưới tán rừng lớn của thành phố.

Lực lượng kiểm lâm Quảng Ninh tuần tra rừng Quảng Nam Châu.

Nhờ những chuyển biến tích cực từ nhiều phía, rừng Quảng Ninh đang dần hiện đại hóa, giàu lên và gia tăng giá trị. Đây là cơ sở vững chắc để thành phố củng cố vị thế, phát huy tiềm năng và khai thác hiệu quả dư địa kinh tế rừng trong giai đoạn tới.