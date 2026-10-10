Nông nghiệp xanh ở đảo xanh Cô Tô

Du lịch Cô Tô mỗi năm đón khoảng 300.000 du khách, đóng góp nguồn thu lớn và quyết định tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn. Để tập trung cho mũi nhọn kinh tế này, các hoạt động sản xuất của Cô Tô đều đảm bảo tiêu chí phát triển xanh, sạch, bền vững, gắn sản xuất với bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường và cảnh quan. Sản xuất nông nghiệp của Cô Tô đã và đang chuyển hướng mạnh mẽ đến những mô hình xanh, ưu tiên chất lượng, giá trị, gia tăng hàm lượng KHCN và chế biến.

Sản phẩm thuỷ sản khai thác của Cô Tô được đưa về bờ.

Một ngày ở đảo thường bắt đầu từ lúc 3h, khi những con tàu khai thác thuỷ sản trở về bến. Đây chủ yếu là đội tàu đi - về trong ngày. Ông Lê Bá Tùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Cô Tô cho biết: "Trước đây, các tàu khai thác dài ngày phần vì phương tiện, thiết bị còn thô sơ và nặng tâm lý khai thác càng nhiều cá tôm từ biển càng tốt. Đội tàu cá Cô Tô hiện có khoảng 190 chiếc, đều được lắp đặt thiết bị lồng lưới, phao đèn hiện đại và sử dụng công nghệ dò tìm đàn cá tiên tiến, quan trọng hơn, tư duy sản xuất là chủ động khai thác những loại thuỷ sản giá trị cao và chú trọng công tác bảo quản sản phẩm sau khai thác. Mục tiêu là để khi về bờ, thuỷ sản khai thác vẫn tươi, sống, qua đó đạt giá bán cao hơn, đồng thời đảm bảo an toàn của thiết bị và góp phần bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên.

Những năm gần đây, trung bình mỗi năm Cô Tô khai thác khoảng 6.000 tấn thuỷ sản. Riêng từ đầu năm đến nay, đạt trên 5.200 tấn, chủ yếu là các loại mực, tôm và cá biển. Mực ống Cô Tô đang có giá bán cao hơn hẳn so với thị trường, một phần bởi chất lượng con mực khai thác tại ngư trường Cô Tô được cho là ngon hơn so với khai thác ở nhiều vùng biển khác, cùng với đó phương thức khai thác chủ yếu là câu, hoặc bẫy lồng thay vì chài lưới và sử dụng các phương pháp khác, vì vậy con mực được giữ sống cho đến khi về bờ.

Để gia tăng giá trị thuỷ sản khai thác, hiện Cô Tô đã xuất hiện ngày càng nhiều cơ sở sơ chế, chế biến thuỷ sản có sự đầu tư lớn cho hệ thống kho lạnh, trong đó có những thiết bị cấp đông nhanh và sâu, chỉ trong 8 phút đã cấp đông hoàn toàn sản phẩm. Chị Nguyễn Thị Lan, một trong những chủ cơ sở chế biến thuỷ sản ở thôn Chiến Thắng, đặc khu Cô Tô cho biết: "Với những kho lạnh tiên tiến, sản phẩm sau khi đưa vào kho lạnh gần như được đông cứng khi đang còn sống, nên việc bảo quản và sử dụng thuận tiện, giữ được gần như nguyên vẹn chất lượng sản phẩm".

Cùng với thuỷ sản, nông nghiệp Cô Tô đang duy trì ổn định với những mô hình trồng lúa giảm phát thải, chăn nuôi gia súc lớn theo phương thức chăn thả có quản lý, chăn nuôi các giống lợn, gà phù hợp khí hậu bản địa và sử dụng công thức thức ăn phối trộn ưu tiên sản phẩm phụ của nông nghiệp, như khoai sắn, các loại rau xanh, bỗng rượu, cá vụn…

Chị Trần Thị Hoài, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Cô Tô cho biết: "Những mô hình nông nghiệp trên có thể đạt sản lượng thấp hơn so với phương pháp nuôi trồng công nghiệp, giá trị đầu tư, thời gian và công sức bỏ ra cũng nhiều hơn, tuy nhiên chất lượng sản phẩm tốt hơn, giá bán cao hơn, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và cảnh quan xanh, sạch theo đúng định hướng Cô Tô đưa ra".

Mô hình “Đồng ruộng xanh – Không khí sạch” triển khai tại khu phố Nam Hải, đặc khu Cô Tô.

Riêng mô hình “Đồng ruộng xanh - Không khí sạch” triển khai thí điểm tại khu phố Nam Hải đang được bà con nông dân tham gia tích cực. Những cánh đồng lúa, rau ở đây được người trồng hạn chế sử dụng phân thuốc hoá học, thay vào đó ưu tiên phương pháp trừ cỏ thủ công và chăm sóc cây trồng bằng nguồn phân hữu cơ. Nhiều cánh đồng còn được trang trí đẹp mắt và có những biển hiệu khuyến cáo giảm phát thải sản xuất nông nghiệp đến môi trường, qua đó tạo ra khung cảnh check-in đồng lúa hấp dẫn du khách, cũng như góp phần nâng cao nhận thức và hành động trong bảo vệ môi trường trên địa bàn.

Được biết mô hình “Đồng ruộng xanh - Không khí sạch” đang được đặc khu Cô Tô tiến tới triển khai nhân rộng trên toàn địa bàn. Cùng với đó Cô Tô tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thực tế cho các mô hình nông nghiệp xanh phát triển, nhằm mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, giá trị cao, bổ trợ đắc lực cho hoạt động sản xuất mũi nhọn là du lịch trên địa bàn.