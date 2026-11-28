Sẵn sàng cho vụ hoa Tết

Những tháng cuối năm, không khí lao động tại các vùng hoa, cây cảnh Quảng Ninh lại trở nên tất bật, rộn ràng từ sáng sớm đến tối mịt. Để kịp phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán, người dân đang khẩn trương xuống giống, dựng nhà giàn, lắp đặt hệ thống tưới tiêu và chiếu sáng với kỳ vọng về một vụ hoa được mùa, được giá.

Người dân vùng hoa Hoành Bồ chăm sóc vườn ly sớm.

Khu Đồng Đò của phường Bình Khê được hình thành từ 4 thôn cũ sáp nhập lại, cũng đều là 4 vùng trồng hoa truyền thống, nơi đây trở thành trung tâm hoa, cây cảnh không chỉ của Bình Khê mà là của toàn thành phố. Với khoảng trên 120ha trồng các loại cây chính như quất, đào, mai vàng, các loại ly, dơn, cúc, thược dược… trong nhiều năm qua, dân Đồng Đò có nguồn thu nhập ổn định, có tích lũy nguồn lực để tái đầu tư, mở rộng sản xuất.

Thành quả của Đồng Đò có được từ sự định hướng, đồng hành sát sao của chính quyền địa phương và quan trọng nhất là tinh thần tự học hỏi, dám đầu tư, bám sát đồng ruộng của người dân. Anh Trần Hữu Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Bình Khê chia sẻ: Để Đồng Đò trở thành vựa hoa tấp nập với đời sống ổn định như hôm nay là bài học đổi bằng cả mồ hôi, từ những mùa hoa nở sớm, nở muộn, những ruộng đào quất vàng lá, luộc quả, những ruộng hoa dơn thối thân, gục bông...

Cánh đồng hoa cúc ở Quảng Minh, xã Quảng Tân.

Vụ hoa này cũng vậy, để hoa, cây cảnh xanh tốt, phát triển đúng thời vụ, đảm bảo quả chín, hoa nở vào đúng dịp cuối năm, nhất là vào vụ Tết Nguyên đán, người dân Đồng Đò gần như dành cả ngày trên đồng ruộng. Nhà thì huy động nhân lực chăm sóc nụ mai, nhà tập trung thúc dưỡng quả quất, bổ sung ánh sáng cho luống dơn sớm hay tưới nước nhỏ giọt cho ruộng dơn, lay ơn vừa xuống giống… Nét mới ở vùng hoa Đồng Đò vụ canh tác này là các hộ thương lái đến vườn đặt mua đào quất khá sớm, hiện nhiều hộ gia đình đã thống nhất xong về giá cả, tiền cọc, thời điểm thanh toán và cách thức bảo vệ, chăm sóc cây sau thanh toán. Chị Nguyễn Thị Bắc, hộ trồng nhiều đào, quất, hoa ở thôn Đồng Đò cho biết: Riêng về quất, nhà tôi có khoảng 1.000 gốc thì hiện thương lái đã đặt mua 1/3 số cây, số còn lại là gia đình tự bán cây cảnh trong dịp Tết hoặc để thu hoạch quả và chiết cành. Dù là những ruộng đã bán hay chưa bán, chủ vườn chúng tôi đều phải có trách nhiệm chăm sóc để cây đạt kết quả tốt nhất cho đến khi cây được đưa đến tay người tiêu dùng.

Tại vùng hoa Hoành Bồ, nét mới năm nay là diện tích hoa loa kèn được nhân rộng hơn so với năm ngoái, ước khoảng 20ha. Loa kèn là giống hoa thường xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 5, nở rộ vào tháng 4, tuy nhiên với kỹ thuật lai giống và quy trình chăm sóc chủ động dựa trên đặc tính sinh học của cây, hoa loa kèn đang được người trồng hoa Hoành Bồ trồng và thu hoạch trong cả năm. Cùng với loa kèn, năm nay, Hoành Bồ tiếp tục trồng giống dơn mới là dơn Ý, màu sắc đỏ nhung, cánh dày cứng cáp, đẹp hơn hẳn các loại dơn thông thường. Dự kiến, đây sẽ là loại hoa bán chạy trong dịp cuối năm nay.

Người dân vùng hoa Bình Khê chăm sóc quất cảnh.

Giống như Bình Khê, Hoành Bồ hiện là tổng thể của các vùng hoa Lê Lợi, Đồng Trà, Sơn Dương trước đây. Việc sáp nhập địa giới hành chính đã khiến các vùng hoa Hoành Bồ được giao thoa về kỹ thuật, đồng thời tăng tính kết nối, khiến mở rộng về diện tích, tăng các mô hình trồng hoa trong nhà giàn, nhà lưới. Chị Bùi Thị The, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hoành Bồ cho biết: Hoa Hoành Bồ bán quanh năm, tuy nhiên tập trung nhất vào dịp cuối năm này. So với nhiều loại cây trồng khác, cây hoa đang mang lại giá trị cao, thu nhập ổn định, khiến người dân gắn với đất đai đồng ruộng. Vụ hoa Tết năm ngoái, Hoành Bồ được mùa, được giá, đây là một trong những nguyên nhân vụ hoa Tết năm nay bà con mở rộng diện tích, dành công sức cho cây hoa nhiều hơn.

Hoa, cây cảnh đang là loại cây trồng chủ lực trong vụ Đông. Người dân những vùng trồng hoa Quảng Ninh đang ngày càng chú trọng ứng dụng công nghệ, quy trình kỹ thuật trong các khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản hoa, cây cảnh, qua đó kỳ vọng mang lại giá trị cao, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp.