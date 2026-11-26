Phường An Sinh đảm bảo hiệu quả sản xuất vụ Đông

Vụ Đông được phường An Sinh xác định là một trong những vụ sản xuất quan trọng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác. Bám sát điều kiện thực tế, địa phương tập trung mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa và phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tạo nền tảng để người dân yên tâm đầu tư sản xuất.

Người dân phường An Sinh làm đất sẵn sàng điều kiện sản xuất vụ Đông.

Những ngày này, trên các cánh đồng thuộc khu phố Bắc Mã, Bình Dương, không khí sản xuất vụ Đông diễn ra khẩn trương. Ngay sau khi thu hoạch lúa, nông dân chủ động vệ sinh đồng ruộng, làm đất, lên luống và chuẩn bị các điều kiện xuống giống. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các hộ tập trung gieo trồng theo khung thời vụ, chú trọng lựa chọn giống và sử dụng phân bón phù hợp để bảo đảm cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

Trong cơ cấu cây trồng vụ Đông, khoai tây Atlantic tiếp tục được xác định là cây trồng chủ lực, gắn với mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp chế biến. Theo kế hoạch, vụ Đông 2026-2027, phường An Sinh dự kiến gieo trồng 408,43ha cây vụ Đông, trong đó diện tích khoai tây khoảng 150ha, riêng giống Atlantic chiếm khoảng 133,8ha. Sản lượng khoai tây dự kiến đạt từ 1.500-1.700 tấn, giá trị kinh tế ước đạt 13-15 tỷ đồng.

Để chủ động nguồn giống phục vụ sản xuất, HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bình Dương đã phối hợp với nông dân khu phố Bình Dương và Bắc Mã nhập khoảng 150 tấn giống khoai tây Atlantic từ Viện Sinh học và Công nghệ nông nghiệp Việt Nam, chuẩn bị cho kế hoạch xuống giống trong tháng 11/2026. Cùng với việc cung ứng giống, HTX hướng dẫn người dân chuẩn bị đất, bố trí thời vụ, áp dụng quy trình kỹ thuật và chủ động các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.

Thực tế sản xuất những năm qua cho thấy, liên kết giữa HTX, doanh nghiệp và nông dân đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả trồng khoai tây tại địa phương. Mô hình liên kết sản xuất khoai tây chế biến ở khu vực Bình Dương được duy trì liên tục trong 14 năm. Riêng vụ Đông trước, khu vực này cung ứng cho Công ty Orion khoảng 1.500 tấn khoai tây thương phẩm; nhiều hộ đạt năng suất từ 1,2-1,3 tấn/sào, giá thu mua 8.600 đồng/kg. Việc có doanh nghiệp tham gia cung ứng giống, hướng dẫn kỹ thuật và thu mua sản phẩm giúp người dân chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, giảm áp lực về đầu ra.

Ông Hồ Quang Anh, Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban Kiểm soát HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Bình Dương, cho biết: Mô hình trồng khoai tây liên kết với doanh nghiệp đã được duy trì nhiều năm, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Với thời gian sinh trưởng khoảng 4 tháng, khoai tây không chỉ cho giá trị thu nhập cao mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất vụ lúa chiêm xuân tiếp theo. Sau thu hoạch, đất được làm tơi xốp, lượng dinh dưỡng còn lại góp phần giúp cây lúa phát triển, giảm một phần chi phí phân bón. HTX tiếp tục phối hợp với các đơn vị cung ứng giống, doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn để hỗ trợ người dân từ khâu đầu vào đến tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh khoai tây, phường An Sinh khuyến khích người dân duy trì và mở rộng diện tích các loại cây trồng phù hợp như hành, tỏi, rau màu, nhất là trên những chân ruộng có điều kiện canh tác thuận lợi. Việc đa dạng hóa cây trồng không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất mà còn góp phần hạn chế tình trạng bỏ ruộng, tạo thêm nguồn thu cho các hộ nông dân.

Bà Đỗ Thị Quyên, khu Bình Dương, cho biết: Để sản xuất vụ Đông đạt hiệu quả, các hộ đều chủ động chuẩn bị đất ngay sau khi thu hoạch lúa, thu gom rơm rạ, làm đất và chuẩn bị các loại phân bón phù hợp với từng loại cây trồng. Bà con mong muốn địa phương quan tâm, có chính sách hỗ trợ giống thống nhất, hợp lý giữa các hộ, tạo điều kiện để nông dân yên tâm duy trì diện tích và mở rộng sản xuất.

Từ những yêu cầu thực tế này, phường An Sinh chú trọng bảo đảm các điều kiện phục vụ sản xuất, từ nguồn cung ứng giống, vật tư nông nghiệp đến hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức liên kết tiêu thụ sản phẩm. Phường phối hợp với HTX, các đơn vị chuyên môn và doanh nghiệp rà soát diện tích, nắm bắt nhu cầu sản xuất của từng khu vực, hướng dẫn người dân bố trí cơ cấu cây trồng, thời vụ phù hợp; đồng thời khuyến khích đưa các giống mới có năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng tốt vào sản xuất. Đặc biệt, việc phối hợp với các viện nghiên cứu đưa giống khoai tây do các đơn vị trong nước sản xuất vào khảo nghiệm được kỳ vọng sẽ từng bước chủ động nguồn giống, giảm chi phí đầu vào cho người dân.

Bên cạnh đó, phường tăng cường hướng dẫn các hộ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động phòng trừ sâu bệnh, sử dụng phân bón tiết kiệm, hiệu quả; quan tâm hệ thống thủy lợi, bảo đảm nguồn nước phục vụ tưới tiêu và tiêu thoát nước trên đồng ruộng. Vai trò của HTX trong cung ứng giống, hỗ trợ cơ giới hóa, kết nối doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm tiếp tục được phát huy, góp phần giảm chi phí, hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả sản xuất.