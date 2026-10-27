Harry Kane trở lại Bayern Munich sau khi giành Quả bóng Vàng

Sau khi làm nên lịch sử với danh hiệu Quả bóng Vàng và có bài phát biểu đầy cảm xúc, Harry Kane trở lại Đức để được Bayern Munich tổ chức màn chào đón đặc biệt, trước khi cùng đội bóng bước vào trận đấu vòng hai Cúp Quốc gia Đức.

Cầu thủ Harry Kane, chủ nhân Quả bóng Vàng 2026, hiện khoác áo câu lạc bộ Bayern Munich của Đức. Ảnh: AP

“Biết bắt đầu từ đâu đây? Đó là buổi tối tôi sẽ không bao giờ quên”, Harry Kane viết trên mạng xã hội hôm nay (27/10). Anh gửi lời cảm ơn tới các đồng đội ở Bayern Munich, đội tuyển Anh cùng những người đã chúc mừng mình. “Đây sẽ là khoảnh khắc còn đọng mãi trong ký ức”.

Bayern đang ăn mừng Quả bóng Vàng đầu tiên của câu lạc bộ sau 45 năm. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1996, một cầu thủ thuộc một câu lạc bộ Đức giành được giải thưởng này.

“Harry là một người tuyệt vời. Rất hiếm khi bạn gặp được người như cậu ấy, đẳng cấp thế giới nhưng lại vô cùng khiêm tốn, gần gũi. Harry đã đưa vai trò trung phong lên một tầm cao mới. Cậu ấy là nguồn cảm hứng, đặc biệt đối với các cầu thủ trẻ. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá”, Giám đốc thể thao câu lạc bộ Bayern Munich, Christoph Freund cho biết.

Trợ lý huấn luyện viên Aaron Danks cho biết Kane đang trên đường từ London trở lại Munich để tham gia buổi tập ngay trong ngày 27/10. Bayern hé lộ kế hoạch dành cho Kane một màn “chào đón đặc biệt” trước trận đấu vòng hai Cúp Quốc gia Đức gặp Magdeburg, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng Hai, vào ngày 28/10. Ông Danks cho biết đội trưởng tuyển Anh có thể ra sân trong trận đấu này, khi Bayern tiếp tục hành trình bảo vệ danh hiệu mà họ giành được mùa trước nhờ cú hat-trick của Kane trong trận chung kết. Bayern Munich cũng sẽ vinh danh Harry Kane trong trận đại chiến với Borussia Dortmund tại Bundesliga ngày 31/10.

Harry Kane là cầu thủ thứ tư của Bayern giành Quả bóng Vàng, sau những huyền thoại bóng đá Đức Franz Beckenbauer, Gerd Müller và Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge là người gần nhất giành giải thưởng này, vào năm 1981.