HLV Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt Manchester United ở trận gặp Chelsea

HLV Michael Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt Manchester United trong chuyến làm khách trên sân Chelsea tại Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy (31/10), nhưng tương lai của ông đang bị đặt dấu hỏi sau chuỗi kết quả thất vọng.

HLV Michael Carrick sẽ tiếp tục dẫn dắt Manchester United trong trận làm khách trên sân Chelsea tại Ngoại hạng Anh ngày 31/10/2026. Ảnh: AP

Theo nguồn tin nắm rõ quyết định của câu lạc bộ, được hãng tin AP dẫn lại hôm 27/10, HLV Carrick sẽ có cơ hội cải thiện thành tích của Man United ở trận đấu tới.

Áp lực đang gia tăng sau khi Man United nhận hai thất bại nặng nề trong tuần qua. Đội bóng thua Como 1-4 tại Champions League, trước khi thất thủ 0-3 trước Bournemouth ngay trên sân Old Trafford ở Ngoại hạng Anh hôm 25/10. Đáng chú ý, người hâm mộ vẫn thể hiện sự ủng hộ dành cho Carrick khi ông rời sân, nhưng lại la ó các cầu thủ sau trận.

Carrick được bổ nhiệm làm HLV chính thức hồi tháng 5, sau thời gian dẫn dắt đội bóng theo diện tạm quyền. Những thất bại liên tiếp cùng màn trình diễn kém thuyết phục trước các đội bóng có tiềm lực tài chính khiêm tốn nhưng được tổ chức tốt, đang khiến Carrick đứng trước nguy cơ bị sa thải chỉ vài tháng sau khi được bổ nhiệm chính thức.

Cựu tiền vệ Man United từng là nhân tố quan trọng trong 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh cuối cùng của đội bóng dưới thời Sir Alex Ferguson, đồng thời góp công trong chiến tích đăng quang Champions League năm 2008. Dù vậy, ông hiện là HLV chính thức thứ bảy của đội chủ sân Old Trafford kể từ khi Ferguson rời đi năm 2013, trong giai đoạn câu lạc bộ liên tục sa sút về thành tích.

Trong lúc tương lai của Carrick chưa rõ ràng, truyền thông Anh cho biết ban lãnh đạo Man United đang cân nhắc các phương án thay thế, trong đó có cựu HLV Newcastle Eddie Howe và Julian Nagelsmann, cựu HLV Bayern Munich hiện dẫn dắt đội tuyển Đức.

Sau chuyến làm khách trên sân Chelsea, Man United sẽ tiếp đón Roma tại Champions League vào thứ Ba tuần tới, trước khi chạm trán Aston Villa ở Ngoại hạng Anh ngày 8/11.