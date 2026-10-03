Skoda Quảng Ninh đưa khách hàng đến gần hơn với thiên nhiên qua hành trình Roadtrip Kỳ Thượng – Am Váp Farm

Một ngày rời xa nhịp sống thường nhật để hòa mình vào thiên nhiên, khám phá văn hóa bản địa và cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ – đó là những trải nghiệm mà chương trình “Explorers: Kết nối đam mê – Chinh phục đại ngàn” mang đến cho khách hàng của Skoda Quảng Ninh. Kết hợp trải nghiệm thương hiệu Skoda với du lịch sinh thái, khám phá văn hóa và các hoạt động cộng đồng, hành trình từ Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng đến Kỳ Thượng, Am Váp Farm đã tạo nên một ngày trải nghiệm nhiều sắc màu giữa thiên nhiên Quảng Ninh.

Cộng đồng Skoda Quảng Ninh check-in tại nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng.

Khởi đầu hành trình từ Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng

Điểm dừng chân đầu tiên của Explorers: Kết nối đam mê – Chinh phục đại ngàn chính là Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng tại Hạ Long, Quảng Ninh. Nhà máy do Tập đoàn Thành Công đầu tư, chính thức vận hành từ tháng 3/2025, có diện tích 36,5 ha và công suất thiết kế lên tới 120.000 xe/năm. Đây cũng là nhà máy sản xuất ô tô Skoda đầu tiên tại Đông Nam Á.

Tại đây, khách hàng được tham quan không gian trưng bày, tìm hiểu thông tin về Tập đoàn Thành Công, lịch sử hình thành và hành trình phát triển của thương hiệu Skoda qua từng dấu mốc.

Khách hàng tham quan không gian trưng bày, tìm hiểu về lịch sử hình thành và hành trình phát triển của thương hiệu Skoda qua từng dấu mốc.

Không chỉ quan sát những công đoạn tạo nên một chiếc xe, đoàn còn có dịp tìm hiểu cách thức giúp chất lượng được kiểm soát xuyên suốt quá trình sản xuất. Nhà máy vận hành theo các tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu của Skoda Auto, với quy trình kiểm tra nghiêm ngặt trước khi xe hoàn thiện và xuất xưởng. Các mẫu Skoda sản xuất tại đây được kiểm tra nhằm đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn châu Âu trước khi đến tay khách hàng.

Khách hàng tham quan khu vực trưng bày, tìm hiểu quy trình sản xuất và công nghệ ứng dụng trong từng công đoạn chế tạo xe Skoda tại nhà máy.

Kỳ Thượng – điểm đến của những trải nghiệm xanh

Rời nhà máy, đoàn xe đến với Kỳ Thượng, Am Váp Farm, một không gian xanh giữa núi rừng Quảng Ninh. Từ đường đô thị, cung đường dần chuyển sang những đoạn dốc, khúc cua và đường đèo uốn lượn dẫn vào Kỳ Thượng.

Đoàn xe Skoda xuất phát từ khu vực Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng, sẵn sàng bắt đầu hành trình Explorers – Kết nối đam mê, chinh phục đại ngàn.

Đồng hành cùng đoàn trên chặng đường này là Skoda Kushaq và Skoda Slavia. Từ khu vực đô thị Hạ Long đến những đoạn dốc, khúc cua và cung đường uốn lượn dẫn vào Kỳ Thượng, hành trình đưa hai mẫu xe qua những điều kiện di chuyển thay đổi liên tục, tạo cơ hội để khách hàng trực tiếp trải nghiệm khả năng vận hành, sự ổn định và cảm giác điều khiển của xe Skoda trên hành trình thực tế.

Đoàn xe Skoda di chuyển trên những cung đường uốn lượn giữa núi rừng Kỳ Thượng.

Với Skoda Kushaq, lợi thế của một mẫu SUV gầm cao được thể hiện rõ trên chặng đường có sự đan xen giữa đô thị và đường đèo. Khoảng sáng gầm cao 188 mm giúp xe không chỉ linh hoạt trong giao thông đô thị, mà còn có khả năng vận hành đầm chắc cho những chuyến đi xa, những đoạn đường dốc và những khúc cua nối tiếp.

Trong khi đó, Skoda Slavia với động cơ 1.0 TSI, mô-men xoắn cực đại 178 Nm, hệ thống XDS/XDS+ hỗ trợ vào cua cùng khóa vi sai điện tử EDL cũng đã thể hiện khả năng vận hành mượt mà trên nhiều khúc cua và đoạn đường đèo.

Đoàn khách đặt chân đến Kỳ Thượng Am Váp Farm – không gian xanh giữa núi rừng, mở ra hành trình khám phá thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Buổi chiều là khoảng thời gian để các thành viên trong đoàn thực sự hòa mình vào thiên nhiên Kỳ Thượng. Từ chèo SUP, tắm suối nguồn Thiên Sơn đến khám phá rừng Lim bảo tồn với những cây cổ thụ từ 50 đến hơn 300 năm tuổi, mỗi hoạt động đều mở ra một góc nhìn khác về vẻ đẹp tự nhiên nơi đây.

Các thành viên hào hứng trải nghiệm chèo SUP trên dòng suối trong xanh, tận hưởng không gian thiên nhiên yên bình giữa núi rừng.

Chạm vào văn hóa bản địa

Một trong những điểm nhấn của chương trình là những trải nghiệm văn hóa cùng cộng đồng địa phương. Khách hàng được ghé thăm ngôi nhà cổ tiêu biểu của người Dao Thanh Phán, thử sức với các hoạt động như cưỡi ngựa, bắn nỏ và tham gia các minigame giao lưu. Những trải nghiệm văn hóa truyền thống như múa mẹt, múa chuông, thổi sáo hay nhảy sạp cũng tạo nên những khoảnh khắc gần gũi, đưa các thành viên trong đoàn đến gần hơn với đời sống và bản sắc văn hóa của người dân địa phương.

Các thành viên cùng tham gia trải nghiệm văn hóa truyền thống với người dân địa phương qua những hoạt động giao lưu cộng đồng.

Không khí trở nên rộn ràng với màn giao lưu văn nghệ, nơi khách hàng cùng thưởng thức những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa địa phương.

Kết nối đam mê, khép lại hành trình nhiều dấu ấn

Một ngày với nhiều cung bậc cảm xúc của hành trình “Explorers: Kết nối đam mê – Chinh phục đại ngàn” đã khép lại. Dấu ấn của chuyến đi không chỉ nằm ở những địa điểm đã đi qua, mà chính là những cuộc trò chuyện, nụ cười và khoảnh khắc sẻ chia của các thành viên trong đoàn. Trên hành trình ấy, những chiếc xe Skoda trở thành sợi dây kết nối xuyên suốt, đồng hành cùng các thành viên tạo nên những cuộc gặp gỡ với văn hóa bản địa, con người và thiên nhiên.

Các thành viên cùng lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ tại Kỳ Thượng Am Váp Farm, khép lại một ngày trải nghiệm nhiều cảm xúc.

Thông qua chương trình, Skoda Quảng Ninh mong muốn tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong những hành trình giàu trải nghiệm, gần gũi và chân thực; góp phần lan tỏa tinh thần “Let’s Explore – Cùng Khám phá”, để mỗi chuyến đi đều để lại những dấu ấn đáng nhớ.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền của Skoda Việt Nam tại Quảng Ninh để nhận tư vấn và trực tiếp trải nghiệm lái thử:

Đại lý: Skoda Quảng Ninh

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