Hướng đến một sản phẩm ô tô chất lượng và phù hợp với địa hình Quảng Ninh

Với đặc thù địa hình đa dạng kết hợp giữa đồi núi, đồng bằng và ven biển, người dân Quảng Ninh luôn lựa chọn kĩ lưỡng một chiếc ô tô đồng hành. Đáp ứng nhu cầu đó, Skoda Việt Nam đã mang đến những dòng xe chuẩn chất lượng châu Âu, được "đo ni đóng giày" để vận hành hoàn hảo trên mọi cung đường của Vùng mỏ.

Skoda – Mẫu xe vận hành hoàn hảo trên mọi cung đường tại Quảng Ninh

Địa hình Quảng Ninh: Bài toán khó đòi hỏi sự bền bỉ và linh hoạt

Quảng Ninh là một trong những địa phương có hệ thống giao thông phát triển nhanh, với mạng lưới cao tốc liên vùng, các tuyến đường ven biển và hạ tầng đô thị ngày càng đồng bộ. Bên cạnh đó, đặc điểm địa hình trải dài từ đô thị, đồng bằng, ven biển đến trung du và miền núi tạo nên những điều kiện di chuyển rất khác nhau.

Nếu các tuyến cao tốc Hạ Long – Hải Phòng hay Hạ Long – Vân Đồn đòi hỏi khả năng vận hành ổn định ở tốc độ cao, thì những cung đường hướng về Bình Liêu, Tiên Yên hoặc các khu vực đồi dốc lại cần sự linh hoạt, lực kéo tốt và khả năng kiểm soát chắc chắn. Trong đô thị, mật độ giao thông, gờ giảm tốc, đường dốc và một số mặt đường chưa đồng đều cũng ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng xe hằng ngày.

Vì vậy, lựa chọn ô tô của người tiêu dùng Quảng Ninh không chỉ dựa trên thiết kế hay tiện nghi. Một chiếc xe phù hợp cần tạo được sự cân bằng giữa khả năng vận hành, độ vững chắc, khoảng sáng gầm, trang bị an toàn và tính thực dụng trong nhiều điều kiện sử dụng.

Người Quảng Ninh cần một chiếc xe cân bằng giữa khả năng vận hành, độ vững chắc, khoảng sáng gầm, trang bị an toàn và tính thực dụng trong nhiều điều kiện sử dụng.

Chất lượng châu Âu – Lời giải hoàn hảo từ Skoda

Thấu hiểu những yêu cầu khắt khe đó, Skoda Việt Nam đã mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu, tiêu biểu là các mẫu xe chiến lược như Skoda Slavia và Skoda Kushaq.

Một trong những lợi thế đáng chú ý của hai mẫu xe là khoảng sáng gầm ấn tượng. Nếu như mẫu sedan Slavia sở hữu khoảng sáng gầm lên tới 179 mm, thì mẫu SUV Kushaq cũng vượt trội với con số 188 mm. Ưu thế này giúp các mẫu xe Skoda linh hoạt hơn khi di chuyển qua những đoạn đường không bằng phẳng, gờ giảm tốc cao hoặc khi cần lên, xuống vỉa hè, qua đó hạn chế nguy cơ va quệt gầm thường gặp ở các dòng xe đô thị.

Bên cạnh đó, khả năng vận hành bứt phá là điểm mạnh nổi bật của các mẫu xe Skoda. Khối động cơ tăng áp TSI được tinh chỉnh nhằm tối ưu công suất và mô-men xoắn, cho lực kéo tốt ngay từ dải vòng tua thấp cùng khả năng phản hồi chân ga nhanh nhạy. Nhờ đó, người lái có thể dễ dàng vượt các đoạn dốc như khu vực cầu Bãi Cháy hay tăng tốc tự tin trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng.

Skoda Slavia và Skoda Kushaq – Hai mẫu xe của Skoda đều sở hữu khoảng sáng gầm ấn tượng.

Nền tảng an toàn MQB: Vững vàng trên mọi hành trình

Sự phù hợp với địa hình Quảng Ninh không chỉ nằm ở sức mạnh mà còn ở sự vững chãi và độ an toàn. Các dòng xe của Skoda được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB danh tiếng của Tập đoàn Volkswagen. Việc ứng dụng thép định hình nóng cường độ cao giúp khung xe đạt độ cứng vặn xoắn tối đa, mang lại cảm giác đầm chắc và triệt tiêu tối đa sự rung lắc khi di chuyển qua các cung đường đèo dốc hay gập ghềnh.

Bên cạnh đó, với hệ thống an toàn chủ động và bị động tiên tiến như 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử (ESC), chống bó cứng phanh (ABS) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc, các mẫu xe Skoda xuất sắc đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao tuyệt đối từ tổ chức Global NCAP. Đây là lời cam kết mạnh mẽ nhất về sự bảo vệ trọn vẹn cho mọi gia đình trên mỗi chuyến đi.

Các dòng xe của Skoda được phát triển trên nền tảng khung gầm MQB danh tiếng của Tập đoàn Volkswagen cùng các hệ thống an toàn tiên tiến đạt chuẩn an toàn 5 sao Global NCAP.

Tự hào sản phẩm chất lượng quốc tế "sản xuất tại Quảng Ninh"

Hơn cả một thương hiệu ô tô châu Âu chất lượng cao, Skoda còn là một thương hiệu mang ý nghĩa đặc biệt với người dân Quảng Ninh. Việc Nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng được đặt tại Hạ Long, Quảng Ninh đã đánh dấu bước phát triển mới của ngành công nghiệp ô tô địa phương, đồng thời đưa những mẫu xe mang tiêu chuẩn quốc tế đến gần hơn với khách hàng Việt Nam.

Đây cũng là nhà máy sản xuất ô tô Škoda đầu tiên tại Đông Nam Á, với công nghệ sản xuất và quy trình kiểm soát chất lượng khắt khe đạt tiêu chuẩn của Škoda Auto – thương hiệu ô tô châu Âu với hơn 130 năm lịch sử trực thuộc Tập đoàn Volkswagen.

Mỗi chiếc xe xuất xưởng tại đây đều trải qua quy trình sản xuất và kiểm định nghiêm ngặt đạt chuẩn châu Âu trước khi đến tay khách hàng. Sự kết hợp giữa tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu và hoạt động sản xuất ngay tại Quảng Ninh tạo nên một sản phẩm vừa đáp ứng yêu cầu sử dụng thực tế, vừa mang đến niềm tự hào cho người dân địa phương.

Hướng đến một sản phẩm chất lượng và hoàn toàn phù hợp với địa hình đặc thù, Skoda Quảng Ninh cam kết mang lại những trải nghiệm lái tuyệt vời, sự an tâm tuyệt đối và niềm tự hào to lớn khi đồng hành cùng thương hiệu ô tô toàn cầu được sản xuất ngay tại thành phố Quảng Ninh.

Các mẫu xe Skoda sản xuất tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng tạo nên các sản phẩm vừa đáp ứng yêu cầu sử dụng thực tế, vừa mang đến niềm tự hào cho người dân địa phương.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ đại lý ủy quyền của Skoda Việt Nam tại Quảng Ninh để nhận tư vấn và trực tiếp trải nghiệm lái thử:

● Hotline: 0929 658 585

● Website: https://skoda-quangninh.vn/

● Địa chỉ: Tổ 11C - Khu 4A, P. Bãi Cháy, TP. Quảng Ninh.