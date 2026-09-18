Trọn vẹn hành trình tháng 9 cùng Skoda Việt Nam - Ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ

Tháng 9 gõ cửa mang theo tiết trời giao mùa tuyệt đẹp, cũng là thời điểm lý tưởng để khởi đầu những chuyến đi đáng nhớ cùng gia đình. Nhằm đồng hành và mang lại quyền lợi tối ưu cho Quý khách hàng, Skoda Việt Nam tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 10%).

Mang trong mình di sản kỹ thuật lâu đời và DNA thiết kế vượt thời gian, các dòng xe nổi bật của Skoda mang đến trải nghiệm chuẩn chất Âu, được định vị để phục vụ tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng:

● Skoda Kodiaq và Skoda Karoq: Hai mẫu xe nhập khẩu nguyên bản từ châu Âu là minh chứng rõ nét cho chất lượng chế tác vượt trội, khẳng định trải nghiệm sử dụng và khả năng vận hành cao cấp nhất từ Skoda, đáp ứng hoàn hảo kỳ vọng khắt khe của khách hàng về một không gian sang trọng và an toàn tối đa.

● Skoda Kushaq: Mẫu xe sản xuất trong nước sở hữu thiết kế gầm cao linh hoạt, là chiếc SUV hoàn hảo dành cho các gia đình hiện đại. Kushaq dễ dàng xoay sở trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc, đồng thời vẫn sở hữu khả năng vận hành đầm chắc, mạnh mẽ, sẵn sàng đáp ứng cho cả gia đình trong những chuyến đi chơi xa vào dịp cuối tuần.

● Skoda Slavia: Mẫu sedan sản xuất trong nước mang thiết kế thanh lịch và không gian nội thất rộng rãi chuẩn châu Âu, nhưng lại sở hữu mức giá vô cùng dễ tiếp cận. Đây là lựa chọn lý tưởng dành cho những khách hàng trẻ tuổi đang tìm kiếm chiếc xe đầu tiên để khẳng định phong cách và vị thế cá nhân.

Chi tiết chương trình ưu đãi tháng 09/2026:

● Hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ: Khách hàng khi mua các dòng xe Skoda Kodiaq, Karoq, Kushaq và Slavia trong tháng 9 sẽ được hưởng ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ đóng thực tế theo mức thuế 10%. Mức ưu đãi lớn này giúp khách hàng tiết kiệm tối đa chi phí ban đầu, đưa giấc mơ sở hữu một chiếc xe hơi châu Âu thực thụ trở nên gần hơn bao giờ hết.

Chương trình hỗ trợ lãi suất đặc quyền (áp dụng song song với ưu đãi LPTB dành riêng cho các dòng xe sản xuất trong nước):

Bên cạnh chính sách hỗ trợ phí trước bạ, nhằm mang đến giải pháp tài chính toàn diện nhất, khách hàng mua các dòng xe sản xuất trong nước trong thời gian này còn được áp dụng song song các gói vay ưu đãi lãi suất độc quyền từ hệ thống ngân hàng đối tác chiến lược:

● Lãi suất siêu hấp dẫn chỉ từ 4.5%/năm: Áp dụng riêng cho hai dòng xe Kushaq và Slavia thông qua chương trình liên kết hợp tác toàn diện giữa Skoda Việt Nam cùng các đối tác ngân hàng PGBank và VPBank.

Các lưu ý chung:

● Chương trình được áp dụng chung cho tất cả các Đại lý ủy quyền của Skoda trên toàn quốc.

● Chỉ dành cho các xe thực hiện hoàn tất xuất hóa đơn bán lẻ trong tháng 09/2026.

● Mọi thắc mắc và nhu cầu tư vấn chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hệ thống Đại lý Skoda ủy quyền trên toàn quốc hoặc xem thêm thông tin tại website chính thức của Skoda Việt Nam.

Thông tin liên hệ: Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay Skoda Quảng Ninh để nhận được tư vấn chi tiết về cấu hình xe và các thông tin chính sách ưu đãi hiện hành:

📍 Showroom: Tổ 11C - Khu 4A - phường Bãi Cháy – thành phố Quảng Ninh.

📞 Hotline: 0929 65 85 85

🌎 Website: http://skoda-quangninh.vn