Quảng Ninh khai thác dữ liệu số phục vụ phát triển

Dữ liệu số đang được Quảng Ninh khai thác để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ quản lý, điều hành. Cùng với xây dựng các cơ sở dữ liệu, thành phố chú trọng kết nối, chia sẻ và tái sử dụng thông tin, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Đến Bệnh viện Bãi Cháy khám lại tuyến giáp, chị Đoàn Thị Oanh, phường Cửa Ông, được bác sĩ tra cứu lịch sử khám bệnh trên hệ thống. Những kết quả trước đây giúp bác sĩ theo dõi diễn biến bệnh, kết hợp thăm khám hiện tại để chỉ định các xét nghiệm cần thiết. Khi có kết quả mới, thông tin được cập nhật trực tiếp trên máy tính phòng khám để bác sĩ đối chiếu, đánh giá và tư vấn điều trị.

Chị Oanh chia sẻ: Lịch sử khám bệnh được lưu trữ qua nhiều năm giúp bác sĩ giải thích rõ xét nghiệm nào cần thực hiện, xét nghiệm nào chưa cần làm. Được theo dõi liên tục và tư vấn cụ thể, chị yên tâm hơn trong quá trình điều trị.

Theo bác sĩ CKII Phạm Thị Út Trang, Bệnh viện Bãi Cháy, dữ liệu số hóa được cập nhật liên tục trên hệ thống giúp bác sĩ theo dõi quá trình thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và tiếp nhận kết quả ngay tại phòng khám. Phần mềm bệnh án điện tử còn tích hợp AI hỗ trợ định hướng chẩn đoán. Dữ liệu cũ, kết quả mới và thông tin thăm khám cung cấp thêm căn cứ chuyên môn, giúp bác sĩ đưa ra kết luận nhanh chóng, giảm thời gian chờ cho người bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh đang quản lý, triển khai 7 hệ thống dữ liệu y tế.

Trong y tế dự phòng, dữ liệu số hỗ trợ theo dõi sức khỏe cộng đồng và chủ động phòng bệnh. ThS.BS Bùi Thanh Nam, Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh, cho biết: Đơn vị đang quản lý, triển khai 7 hệ thống dữ liệu y tế. Trong đó, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia phục vụ trực tiếp việc theo dõi ca bệnh, quản lý đối tượng tiêm chủng.

Các bệnh viện, phòng khám, cơ sở tiêm chủng dịch vụ và trạm y tế cập nhật dữ liệu hằng ngày. CDC hướng dẫn rà soát thông tin ca bệnh, đối tượng tiêm chủng, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống; đồng thời phân tích, đánh giá tình hình để nhận diện nguy cơ dịch bệnh.

Hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia được Quảng Ninh triển khai năm 2017, lưu trữ các mũi tiêm thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ. Theo bác sĩ Nam, ngay cả khi phụ huynh mất hoặc quên sổ, cơ sở y tế vẫn có thể tra cứu lịch sử tiêm chủng của trẻ. Phần mềm cũng hỗ trợ trạm y tế lập kế hoạch tiêm đúng lịch, tiêm bù, tiêm vét và tự động tổng hợp báo cáo.

Việc xây dựng dữ liệu được ngành y tế triển khai đồng thời trong khám, chữa bệnh và y tế dự phòng. Ông Trịnh Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết: 100% bệnh viện công lập và 4 bệnh viện tư nhân trên địa bàn đã hoàn thành bệnh án điện tử. Thông tin được số hóa tại cơ sở, lưu trữ và chuẩn hóa theo quy định.

Theo báo cáo 9 tháng năm 2026, ngành Y tế có 9/12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành đạt tỷ lệ làm sạch ít nhất 99%; 98,65% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử. Ngành tiếp tục hoàn thiện các trường dữ liệu, hướng tới liên thông thông tin khám, chữa bệnh và phòng bệnh, tích hợp trên VNeID. Mục tiêu tiếp theo của ngành Y tế Quảng Ninh là từng bước hình thành dữ liệu lớn, ứng dụng AI hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và quản lý, điều hành.

Phường Hà Lầm tăng tốc số hóa dữ liệu đất đai.

Không chỉ với ngành Y tế, được biết, Quảng Ninh đã ban hành khung kiến trúc dữ liệu, từ điển dữ liệu dùng chung và các danh mục dữ liệu để thống nhất việc chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ. Dữ liệu giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên đã đồng bộ 100%; toàn bộ cơ sở giáo dục sử dụng học bạ số. Trong giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ tái sử dụng dữ liệu đã số hóa đạt 98,98%, góp phần giảm giấy tờ người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại.

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, nhấn mạnh: Hiệu quả chuyển đổi số cần được đánh giá bằng mục đích sử dụng và giá trị dữ liệu mang lại. Khi cơ quan nhà nước đã có thông tin hợp pháp, chính xác, việc tái sử dụng dữ liệu sẽ giúp người dân, doanh nghiệp giảm giấy tờ và thời gian đi lại, đồng thời hỗ trợ chính quyền điều hành hiệu quả hơn.

Thành phố hướng tới xây dựng kho dữ liệu dùng chung, các nền tảng tổng hợp, phân tích phục vụ quản lý du lịch, logistics, đất đai, quy hoạch và đô thị. Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên làm sạch, kết nối và khai thác dữ liệu, lấy chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và phát triển kinh tế số.