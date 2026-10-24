Nỗ lực vì quyền lợi chính đáng của người dân

Với mục tiêu mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội cho mọi người dân tiếp cận, tham gia và thụ hưởng đầy đủ chính sách bảo hiểm, BHXH TP Quảng Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2026.

Xác định công tác thu và phát triển đối tượng tham gia là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của ngành, ngay từ đầu năm, BHXH thành phố đã phân bổ chỉ tiêu đến từng đơn vị BHXH cơ sở. Năm 2026, số thu BHXH, BHYT, BHTN được giao là 10.700 tỷ đồng, tăng hơn 844 tỷ đồng so với năm 2025. Kết quả, 9 tháng qua, tổng số thu toàn thành phố đạt trên 8.136 tỷ đồng, tăng 1.045 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 76% chỉ tiêu cả năm.

Số nợ đọng BHXH phải tính lãi chỉ còn gần 142 tỷ đồng, chiếm 1,33% so với tổng số phải thu và ở mức thấp nhất. Toàn ngành duy trì hội nghị trực tuyến hằng tháng để tháo gỡ vướng mắc cho các địa phương; phân công cán bộ bám sát từng đơn vị, đôn đốc giảm nợ đọng.

BHXH TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Một giải pháp trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền để chính sách đến được với mọi người dân. BHXH thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan báo chí, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các xã, phường, đặc khu phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT cùng các nghị quyết của HĐND thành phố về hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng giai đoạn 2026-2030 và hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2023-2027.

Trong 9 tháng, toàn ngành tổ chức 190 hội nghị tuyên truyền, tư vấn với gần 10.000 lượt người tham dự; 60 hội nghị đối thoại tại doanh nghiệp; 87 lễ ra quân; đăng tải 1.077 tin, bài, phóng sự và sản xuất 54.611 sản phẩm truyền thông.

BHXH thành phố tổ chức hội nghị tư vấn, tuyên truyền đối thoại chính sách Luật BHXH, BHYT cho chủ doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn phường Hạ Long, tháng 9/2026.

Song song với tuyên truyền, ngành chủ động khai thác, mở rộng đối tượng. Trên cơ sở dữ liệu của Sở Tài chính và dữ liệu thuế, BHXH thành phố rà soát, làm việc với các đơn vị, hộ kinh doanh chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ. Đối với tình trạng chậm đóng, trốn đóng, ngành phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, đã chuyển 336 đơn vị với số tiền 91,54 tỷ đồng, đến nay thu hồi được trên 30 tỷ đồng; gửi công văn đôn đốc lần 1 đến 762 đơn vị, lần 2 đến 466 đơn vị, đồng thời nhắn tin đến người lao động và người sử dụng lao động để cùng vào cuộc.

Nhờ những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, số người tham gia tiếp tục tăng. Tính đến hết tháng 9/2026, toàn thành phố có 364.000 người tham gia BHXH, tăng trên 42.000 người so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 56% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó BHXH bắt buộc là 312.000 người, BHXH tự nguyện 52.000 người. Số người tham gia BHTN đạt 297.000 người, chiếm 45,69% lực lượng lao động trong độ tuổi; toàn thành phố có trên 1,3 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 96,47% dân số thành phố.

Người dân đến giải quyết thủ tục liên quan chính sách BHXH, BHYT tại Trung tâm hành chính công phường Hồng Gai.

Theo ông Nguyễn Huy Thông, Phó Giám đốc BHXH thành phố, kết quả trên có được nhờ ngành luôn bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của thành phố, của BHXH Việt Nam; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu đưa mục tiêu thực hiện lộ trình BHXH, BHYT toàn dân vào nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc tham mưu để HĐND thành phố ban hành các chính sách hỗ trợ người tham gia là cách làm đặc thù của Quảng Ninh, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng chính sách an sinh. Ngành tiếp tục rà soát đối tượng tiềm năng chưa tham gia, xây dựng kịch bản tuyên truyền, vận động sát với từng nhóm đối tượng.

Bên cạnh mở rộng đối tượng, quyền lợi của người tham gia được bảo đảm. Trong 9 tháng, toàn thành phố có 2.094.666 lượt người khám, chữa bệnh BHYT, tăng 44.700 lượt; tổng chi là 2.241,6 tỷ đồng, tăng 243,1 tỷ đồng (12,2%), bằng 89,3% dự toán được giao. Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được chi trả đầy đủ, kịp thời; quỹ BHYT được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm an toàn.

Cùng với đó, ngành đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giao dịch điện tử trong thu và giải quyết chế độ, chính sách, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân. Hiện 99,89% cơ sở dữ liệu của ngành đã kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến hết năm 2026 đạt 100%.