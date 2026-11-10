Sức mạnh từ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Thời gian qua, Đảng ủy và chính quyền xã Vĩnh Thực đã tập trung giữ gìn trật tự bằng những việc làm cụ thể, lấy lực lượng công an xã cùng đội ngũ an ninh cơ sở và các tổ tự quản làm nòng cốt. Nhờ vậy, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thực sự lan tỏa đến từng thôn, giữ cho vùng đất nơi tuyến đầu luôn được bình yên.

Là địa bàn đặc thù, Vĩnh Thực có hàng trăm lượt tàu thuyền ra vào neo đậu, khai thác thủy sản mỗi ngày. Để chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị vào cuộc đồng bộ. Trong đó, Công an xã Vĩnh Thực đóng vai trò nòng cốt, luôn bám sát cơ sở, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các kế hoạch bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Công an xã Vĩnh Thực kiểm tra nhằm đảm bảo ANTT trên biển.

Với phương châm "bám dân, sát cơ sở", Công an xã chủ động theo dõi địa bàn, tham mưu, kịp thời các vụ việc ngay từ đầu, không để phát sinh điểm nóng. Đơn vị siết chặt tuần tra, tập trung đánh mạnh vào tội phạm trộm cắp, đánh nhau, ma túy, cờ bạc và lừa đảo qua mạng.

Từ đầu năm đến nay, Công an xã đã tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định các tin báo trật tự; đồng thời xử phạt hành chính nhiều vụ vi phạm về khoáng sản, an toàn thực phẩm, cố ý gây thương tích và đánh bạc. Đơn vị cũng kiểm tra hàng chục cơ sở kinh doanh, nhà nghỉ, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ và tổ chức xét nghiệm ma túy cho hàng trăm lượt công nhân lao động.

Công an xã Vĩnh Thực kiểm tra hành chính và test nhanh ma túy cho đối với người lao động trên địa bàn.

Thiếu tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng Công an xã Vĩnh Thực, cho biết: Với phương châm "bám dân, sát cơ sở", Công an xã tập trung đẩy mạnh công tác dân vận, nắm chắc tình hình ngay từ hộ gia đình, khu dân cư. Đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng kiểm soát chặt chẽ các lượt tàu thuyền neo đậu qua đêm, đồng thời duy trì các đợt tuần tra ban đêm nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Bên cạnh đó, điểm nhấn nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Vĩnh Thực là việc thành lập và hoạt động hiệu quả của các mô hình tự quản tại khu dân cư. Cấp ủy, chính quyền xã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Vạn Gia kiện toàn 5 Tổ tự quản về an ninh trật tự tại các thôn (Đầu Tán, Đầu Đông, Vạn Gia, Vĩnh Trung, Cửa Đài) và 1 Tổ tự quản tàu thuyền an toàn.

Công an xã Vĩnh Thực tuần tra nhằm đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Các tổ tự quản này chính là "cầu nối" quan trọng giữa nhân dân với chính quyền và lực lượng chức năng. Nhờ sự vận động sâu rộng, bà con ngư dân trên đảo luôn nâng cao cảnh giác, tích cực hỗ trợ lực lượng công an, biên phòng cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, quản lý chặt chẽ các phương tiện đánh bắt, chủ động phòng chống thiên tai và tham gia tố giác tội phạm.

Song song đó, việc chuyển đổi số và làm thủ tục hành chính cũng chuyển biến rõ nét. Lực lượng Công an xã còn tích cực hướng dẫn bà con làm hồ sơ qua mạng, hỗ trợ mở tài khoản VNeID đạt tỷ lệ cao, cùng các bên làm sạch dữ liệu đất đai, sức khỏe để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Nhờ sự sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự bám địa bàn của lực lượng Công an cùng sự đồng lòng từ các tổ tự quản và bà con, trật tự trên xã đảo Vĩnh Thực luôn được giữ vững yên bình. Địa bàn an toàn giúp người dân yên tâm vươn khơi bám biển, đẩy mạnh làm ăn và mở ra cơ hội đưa du lịch cùng kinh tế địa phương ngày càng đi lên, hướng tới đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.