Chung cư bình yên từ ý thức tự quản của cư dân

Với phương châm “lấy phòng ngừa làm chính, lấy người dân làm trung tâm”, phường Bãi Cháy đang đổi mới cách làm trong công tác bảo đảm ANTT tại các khu chung cư thông qua xây dựng mô hình “Chung cư bình yên - Dân tin, dân góp sức”. Qua đó, huy động sức mạnh cộng đồng, xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên ngay từ mỗi tòa chung cư.

Lực lượng công an phường Bãi Cháy tuyên truyền, kiểm tra tạm trú tại Chung cư GreenBay Garden.

Chung cư GreenBay Garden có quy mô 1.417 căn hộ, trong đó có 130 hộ thường trú với 330 người, 41 hộ tạm trú với 114 người, 128 người nước ngoài đang cư trú. Số lượng căn hộ lớn, thành phần cư dân đa dạng, nhiều chủ căn hộ thường xuyên vắng mặt khiến công tác quản lý cư trú, nắm tình hình địa bàn gặp không ít khó khăn. Đây cũng là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về ANTT nếu thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng, đơn vị quản lý và người dân.

Xuất phát từ thực tế đó, Công an phường Bãi Cháy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố) triển khai mô hình “Chung cư bình yên - Dân tin, dân góp sức” theo hướng bám sát địa bàn, trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn và cùng người dân tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Công an phường và các hộ dân Chung cư GreenBay Garden thành lập nhóm Zalo để tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật, đảm bảo an ninh an toàn khu dân cư.

Đại úy Diệp Tiến Đức (Công an phường Bãi Cháy) cho biết: Thực hiện mô hình, lực lượng công an phường đã trực tiếp xuống cơ sở, rà soát những khó khăn, vướng mắc, nghiên cứu quy định của pháp luật để hướng dẫn và cùng tháo gỡ từng vấn đề. Sau hơn 1 năm triển khai, lực lượng công an đã kiểm tra toàn diện công tác cư trú, nắm chắc thông tin nhân khẩu thường trú, tạm trú và người nước ngoài sinh sống tại chung cư; xử phạt vi phạm hành chính 34 trường hợp, trong đó có 4 trường hợp liên quan đến người nước ngoài. Cùng với đó, nhóm Zalo được thiết lập để thường xuyên thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở cư dân chấp hành pháp luật, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội.

Điều đáng ghi nhận là hiệu quả của mô hình đang được thể hiện qua sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của chính cư dân tại chung cư. Mỗi người hiểu rằng việc chấp hành pháp luật, giữ gìn ANTT không phải là trách nhiệm riêng của lực lượng công an, mà bắt đầu từ ý thức của từng cá nhân, từng gia đình. Phường, khu chung cư đã xã hội hóa lắp đặt 2 camera AI tại chung cư nhằm tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường, đảm bảo an toàn, an ninh khu dân cư.

Anh Hồ Hoàng Anh, cư dân chung cư GreenBay Garden, chia sẻ: Tôi sinh sống ở đây gần 1 năm và luôn nghiêm túc thực hiện các quy định của chính quyền, lực lượng công an. Bản thân tôi không sử dụng ma túy, không tham gia các tệ nạn xã hội, không có hành vi ảnh hưởng đến ANTT và cuộc sống của các hộ dân xung quanh.

Công an phường Bãi Cháy phối hợp cùng Ban Quản lý chung cư GreenBay Towers hướng dẫn chị Nguyễn Thị Thúy về việc khai báo tạm trú đối với người nước ngoài.

Tại Bãi Cháy, địa bàn có số lượng chung cư lớn nhất toàn thành phố với 11 tòa nhà, gần 7.600 căn hộ, 4.380 nhân khẩu và 544 người nước ngoài tạm trú, việc phát huy vai trò tự quản của cư dân càng có ý nghĩa quan trọng. Sau hơn 1 năm triển khai mô hình, công tác quản lý cư trú có nhiều chuyển biến.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện 5 hộ với 10 người chưa đăng ký tạm trú; 2 hộ với 5 người chưa khai báo lưu trú; 5 căn hộ với 8 người nước ngoài chưa thực hiện đầy đủ việc khai báo tạm trú. Các chủ căn hộ, người thuê và môi giới đã thay đổi cách thức quản lý, chủ động cập nhật thông tin, thực hiện các quy định về cư trú, nhất là đối với những người nước ngoài sinh sống tại các khu chung cư.

Chị Nguyễn Thị Thúy, cư dân chung cư GreenBay Towers, chia sẻ: Tôi và chồng là người nước ngoài, đang sinh sống tại chung cư. Chúng tôi được Công an phường hướng dẫn rất nhiệt tình, chu đáo về việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Qua đó, tôi nhận thức rõ hơn trách nhiệm chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ các quy định về tạm trú, tạm vắng.

Sự chủ động của người dân còn được thể hiện rõ qua việc tiếp nhận, trao đổi và cung cấp thông tin liên quan đến ANTT. Trên địa bàn 11 khu chung cư, trong hơn 10 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã tiếp nhận, xác minh, xử lý 56 tin báo về ANTT, trong đó có 15 tin có giá trị phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật. Qua đó, phát hiện, bắt giữ 4 vụ với 8 đối tượng liên quan đến các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và môi giới mại dâm.

Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy Lê Văn Thắng, khẳng định: "Mục tiêu cốt lõi của mô hình là xây dựng mỗi cư dân trở thành một chủ thể phòng ngừa, mỗi căn hộ là một điểm tự phòng, mỗi tầng là một mắt xích phát hiện sớm và cả chung cư trở thành mạng lưới phòng ngừa ANTT liên kết. Qua đó, hạn chế điều kiện để tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật hình thành, ẩn náu và phát sinh. Nhằm lan toả và nhân rộng mô hình, phường sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Công an phường bám địa bàn, gần dân, nắm chắc tình hình, giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở; phối hợp phân loại, chuyển đúng cơ quan có trách nhiệm xử lý từng vụ việc, không để người dân phải tự tìm cơ quan giải quyết. Ban quản trị, ban quản lý, lực lượng bảo vệ, chủ căn hộ và cư dân tiếp tục phát huy trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, kịp thời cung cấp thông tin, cùng xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết".

Với cách làm gần dân, sát thực tiễn, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm nền tảng, mô hình “Chung cư bình yên - Dân tin, dân góp sức” đang góp phần hình thành nếp sống tự giác, tinh thần trách nhiệm và sự gắn kết trong cộng đồng cư dân. Đây cũng là cơ sở thực tiễn để phường Bãi Cháy tiếp tục hoàn thiện, nghiên cứu nhân rộng mô hình tại các khu chung cư, khu đô thị khác, huy động sức dân cùng lực lượng chức năng giữ gìn ANTT, xây dựng những khu dân cư thực sự bình yên, an toàn.