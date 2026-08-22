Phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự

Trong công tác bảo đảm ANTT, người dân không chỉ là đối tượng được tuyên truyền, vận động, mà còn là lực lượng trực tiếp tham gia phát hiện, phản ánh, phòng ngừa và giải quyết những vấn đề phát sinh tại cộng đồng. Việc phát huy vai trò của nhân dân trong nắm tình hình từ cơ sở đang là một trong những giải pháp quan trọng để xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Công an phường Bãi Cháy phối hợp với Ban Quản trị chung cư Green Bay Garden giám sát tình hình ANTT thông qua hệ thống camera.

Giữa trung tâm du lịch Bãi Cháy, chung cư Green Bay Garden có 2 tòa nhà 30 tầng, với hơn 1.400 căn hộ. Tuy nhiên, số thường trú chỉ có 165 hộ, với gần 500 nhân khẩu. Dân cư biến động liên tục khiến công tác quản lý cư trú, nắm tình hình địa bàn của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn.

Từ tháng 10/2025, mô hình “Chung cư bình yên - Dân tin, dân góp sức” được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Bãi Cháy và Ban Quản trị chung cư triển khai tại đây. Cùng với việc bám địa bàn, lực lượng công an thường xuyên hướng dẫn, trao đổi với ban quản trị, ban quản lý và cư dân ở chung cư, duy trì kênh tiếp nhận thông tin trực tiếp từ cơ sở. Những vấn đề phát sinh được phản ánh nhanh hơn, việc xác minh, xử lý cũng được thực hiện kịp thời.

Thông qua nhóm zalo cư dân, gần 300 lượt thông tin đã được người dân phản ánh. Từ đó, Công an phường Bãi Cháy xác minh, xử phạt 35 trường hợp vi phạm quy định về cư trú và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài. Không chỉ cung cấp thông tin, cư dân ở chung cư đang từng bước hình thành ý thức chủ động phối hợp, cùng giữ gìn ANTT tại nơi mình sinh sống.

Theo ông Phạm Văn Đặng, Chỉ huy trưởng Phụ trách an ninh chung cư Green Bay Garden, thông qua giám sát trực tiếp và hệ thống camera, cũng như thông qua kinh nghiệm của người quản lý sẽ có thể phát hiện những căn hộ có dấu hiệu nghi vấn, ví dụ như có đông người đến, chơi quá giờ, mở nhạc to, hoặc cầm theo những bình giống như khí cười...

"Trước khi mô hình hoạt động, việc quản lý và chuyển thông tin đến người dân còn gặp khó khăn, do không có đầu mối (nhiều tháng không có ban quản trị). Khi ban quản trị được tái lập, thông qua kênh trao đổi chung, thông tin được cập nhật nhanh hơn, sự phối hợp giữa người dân, khu phố và lực lượng chức năng cũng thuận lợi hơn" - ông Tô Tiến Cường, Bí thư Chi bộ khu phố Hùng Thắng 3, phường Bãi Cháy cho biết.

Ở địa bàn vùng cao, việc phát huy sức dân lại được kết nối thông qua những người có uy tín trong cộng đồng. Gần gũi với người dân, am hiểu phong tục, tập quán và có tiếng nói trong cộng đồng, người có uy tín trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân theo cách rất tự nhiên và dễ hiểu.

Công an xã Quảng La thăm hỏi người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Ông Lý Tài Thông, người có uy tín ở xã Quảng La, chia sẻ: Thông qua các buổi họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, hay những dịp lễ của cộng đồng, những nội dung về chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn ANTT được chúng tôi tuyên truyền, vận động thường xuyên. Việc tuyên truyền phải phù hợp với đời sống của bà con, nói để người dân hiểu và tự giác thực hiện.

Cùng với vai trò của người có uy tín, lực lượng công an cơ sở cũng duy trì việc bám, nắm địa bàn, hướng dẫn các lực lượng ở thôn, bản trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Đại úy Triệu Tuấn Anh, Phó Trưởng Công an xã Quảng La, cho biết: Khi có sự phối hợp thường xuyên, nhiều vấn đề có thể được phát hiện, trao đổi và giải quyết ngay từ cộng đồng. Thống kê từ đầu năm đến nay, người có uy tín của xã đã tham gia hòa giải 8 vụ việc trên địa bàn.

Mỗi năm, hàng nghìn tin báo về ANTT được quần chúng nhân dân trong tỉnh cung cấp cho lực lượng công an. Mỗi thông tin được tiếp nhận kịp thời cũng đồng nghĩa với thêm một cơ hội để vụ việc được phát hiện, xử lý từ sớm.

Phát huy vai trò của nhân dân vì thế không chỉ là một nội dung của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn là giải pháp quan trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Khi người dân tin tưởng, chủ động tham gia và lực lượng chức năng kịp thời lắng nghe, xử lý thông tin từ cơ sở, bình yên sẽ được giữ vững từ chính mỗi khu dân cư.