Ngày mai (3/11) diễn ra Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày mai (3/11), tại Trung tâm Tổ chức hội nghị - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố (phường Hồng Gai), HĐND thành phố Quảng Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ tổ chức Kỳ họp thứ nhất (kỳ họp chuyên đề).

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 25/8/2026.

Kỳ họp diễn ra trong thời gian nửa ngày, tập trung xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo chương trình, HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Quảng Ninh đến năm 2030; Nghị quyết quy định các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường trên địa bàn thành phố.

Công tác chuẩn bị kỳ họp được Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo. Thường trực HĐND, các ban HĐND thành phố đã phối hợp với UBND thành phố và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện nội dung, tài liệu trình kỳ họp, bảo đảm gửi đến đại biểu HĐND thành phố và đại biểu khách mời theo quy định.

Tài liệu kỳ họp được công khai trên Cổng thông tin điện tử thành phố tại địa chỉ www.quangninh.gov.vn, trong banner “Tài liệu Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031”, tạo điều kiện để đại biểu nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến trước khi tham gia quyết nghị các nội dung tại kỳ họp.