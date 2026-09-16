Tạo dư địa mới cho tăng trưởng nông nghiệp

Sau gần 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản của Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với mức tăng ước 4,29%, đạt kịch bản đề ra. Bên cạnh giữ vững các động lực truyền thống, những chuyển dịch về nuôi biển, chăn nuôi tập trung, phát triển vùng nguyên liệu và chế biến đang mở thêm dư địa để nâng chất lượng tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Lãnh đạo phường Cẩm Phả kiểm tra hoạt động nuôi trồng thủy sản tại Hòn Cặp Vọ.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của nuôi trồng thủy sản đang cao hơn rõ rệt so với khai thác. Trong khi sản lượng khai thác chỉ tăng khoảng 6%, nuôi trồng tăng hơn 36%, cho thấy quá trình chuyển dịch từ khai thác sang nuôi trồng, từ phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ đang từng bước phát huy hiệu quả.

Với lợi thế vùng biển rộng, hệ sinh thái đa dạng và điều kiện thuận lợi cho nhiều đối tượng nuôi có giá trị kinh tế, Quảng Ninh đang từng bước tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy nuôi biển theo hướng công nghiệp. Đến nay, thành phố đã giao khu vực biển cho 57 tổ chức với diện tích gần 4.700ha; các địa phương giao khu vực biển theo thẩm quyền cho 830 cá nhân với tổng diện tích khoảng 540ha. Trong số 57 cơ sở được giao khu vực biển, 52 cơ sở đã đi vào hoạt động, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã bắt đầu đầu tư lồng nuôi công nghệ cao, mở rộng quy mô sản xuất.

Tại đặc khu Cô Tô, Dự án nuôi biển công nghiệp tập trung của Công ty CP Mực nhảy Biển Đông, vốn đầu tư gần 67 tỷ đồng, đã khởi công cuối tháng 6/2026. Dự án sử dụng hệ thống lồng HDPE, hướng tới nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế và dự kiến đưa toàn bộ vào khai thác trong năm 2027. Những mô hình như vậy đang mở ra hướng phát triển mới cho thủy sản, không chỉ gia tăng sản lượng mà còn nâng năng suất, chất lượng và giá trị trên cùng một đơn vị diện tích mặt biển.

Nếu thủy sản là điểm sáng trong 9 tháng thì chăn nuôi công nghệ cao và lâm nghiệp gắn với chế biến được xác định là những khu vực còn nhiều dư địa để tạo thêm động lực tăng trưởng. Từ đầu năm đến nay, sản lượng thịt hơi đạt gần 80.000 tấn, tăng 3,6% so cùng kỳ năm 2025. Mức tăng chưa cao, song thành phố đang có 6 dự án chăn nuôi quy mô lớn được triển khai, tạo nền tảng để thay đổi phương thức sản xuất.

Bà Chu Thị Thu Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở NN&MT) cho biết: Mức tăng này không quá cao, nhưng hiện thành phố đang có 6 dự án chăn nuôi quy mô lớn được triển khai, trong đó có những dự án quy mô hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn con. Đáng chú ý là Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại Quảng Tân, Đầm Hà, quy mô 10.000 con bò và nhà máy chế biến công suất 200 tấn sữa/ngày. Dự án đang hoàn tất các điều kiện để triển khai san lấp mặt bằng trong tháng 9/2026. Việc hình thành chuỗi khép kín từ con giống, vùng nguyên liệu, đến chế biến được kỳ vọng tạo giá trị gia tăng cao hơn so với mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ. Cùng với đó, các doanh nghiệp đang từng bước mở rộng chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung và ứng dụng công nghệ.

Nông dân xã Ba Chẽ tham quan, tìm hiểu về quy trình thu mua, sơ chế và các công đoạn chế biến sâu những sản phẩm từ cây quế tại Công ty TNHH MTV Quế Ba Chẽ.

Đối với lâm nghiệp, thành phố đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng 12.500ha, vì vậy trọng tâm trong thời gian tới không còn là tăng diện tích, mà chuyển sang nâng cao giá trị kinh tế từ rừng thông qua phát triển gỗ lớn, quế, hồi, dược liệu dưới tán rừng và chế biến sâu. Tháng 3/2026, Công ty TNHH MTV Quế Ba Chẽ xuất khẩu lô tinh dầu quế sang thị trường Mỹ, trị giá gần 12,7 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự kiến cuối năm đưa vào sản xuất các sản phẩm chế biến từ vỏ quế, đồng thời tận dụng cành, lá để chưng cất tinh dầu. Đây là hướng đi cho thấy dư địa tăng trưởng của lâm nghiệp ngày càng nằm nhiều hơn ở khâu chế biến, nâng giá trị sản phẩm sau rừng thay vì chỉ tăng diện tích trồng mới.

Từ kết quả 9 tháng, ngành nông nghiệp Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng quý IV ở mức 3,21%, phấn đấu đưa cả năm đạt 4%. Trong những tháng cuối năm, trọng tâm là khôi phục sản xuất thủy sản tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi bão; tiếp tục tháo gỡ thủ tục giao khu vực biển, đầu tư hạ tầng và tổ chức lại sản xuất theo hướng an toàn, công nghệ cao. Đối với chăn nuôi, tập trung thúc đẩy các dự án đã có nhà đầu tư, nhất là những dự án cơ bản hoàn thành thủ tục đất đai, GPMB; với lâm nghiệp, tiếp tục hình thành vùng nguyên liệu gắn với chế biến để nâng giá trị sản phẩm.

Cùng với đó, 22 địa phương khu vực nông thôn được yêu cầu phấn đấu mỗi địa phương thu hút ít nhất một dự án đầu tư mới vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; rà soát, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đẩy mạnh cấp mã vùng nuôi, vùng trồng và đưa hơn 1.000 sản phẩm nông nghiệp vào cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc của Bộ NN&MT.

Như vậy, mục tiêu tăng trưởng 4% cả năm của nông nghiệp Quảng Ninh không chỉ đặt ra yêu cầu giữ vững sản lượng trong những tháng cuối năm, mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về chất lượng tăng trưởng. Khi nuôi biển công nghệ cao, chăn nuôi tập trung, vùng nguyên liệu và chế biến sâu cùng được thúc đẩy, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản sẽ có thêm dư địa để nâng giá trị sản xuất, tạo động lực tăng trưởng ổn định hơn cho thành phố.