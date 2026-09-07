Mở rộng tiêu thụ nông sản trên nền tảng số

Từ vùng nuôi, trồng được cấp mã đến sản phẩm gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, thanh toán không dùng tiền mặt… những nền tảng của kinh tế số đang từng bước hiện diện trong sản xuất nông nghiệp Quảng Ninh. Tận dụng lợi thế này, doanh nghiệp và nông dân đẩy mạnh thương mại điện tử, đưa nông sản lên các nền tảng số, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ.

Là một người trẻ, anh Nguyễn Đức Mạnh, Giám đốc Công ty CP Nước mắm Cái Rồng HCM, có đam mê và niềm tin về công nghệ số cũng như thương mại điện tử. Sản phẩm của đơn vị anh là các loại nước mắm truyền thống cao đạm thơm ngon, tuy nhiên do có mặt trên thị trường khá muộn nên việc cạnh tranh với các thương hiệu cùng loại không tránh khỏi những khó khăn nhất định.

Sản phẩm mắm cao đạm của Công ty CP Nước mắm Cái Rồng HCM. Ảnh Công ty CP Nước mắm Cái Rồng HCM.

Sau khi khảo sát thực tế, anh Mạnh xác định, việc tiêu thụ sản phẩm online, trên các nền tảng số là một trong những đầu ra tiềm năng của công ty. Bản thân anh Mạnh tự học hỏi để cập nhật kiến thức bán hàng online. Cùng với đó, anh đào tạo nhân viên về công nghệ số, đưa sản phẩm tham gia các sàn giao dịch trực tuyến cũng như xây dựng những gian hàng trên không gian mạng để quảng bá và bán sản phẩm. Công ty CP Nước mắm Cái Rồng HCM của anh Mạnh cũng là một trong những doanh nghiệp tiên phong của thành phố triển khai chương trình gắn mã QR truy xuất nguồn gốc lên sản phẩm và chấp nhận những đánh giá của khách hàng như một kênh tương tác đa chiều cho sản phẩm của đơn vị. Chính những điều này đã giúp doanh số bán hàng online của mắm Cái Rồng HCM ngày càng cao.

Anh Nguyễn Đức Mạnh, Giám đốc Công ty CP Nước mắm Cái Rồng HCM, cho biết: Hiện sản phẩm của công ty có mặt trên hầu khắp các trang bán hàng điện tử. Trên nhiều nền tảng, công ty thiết lập gian hàng với việc quản lý, vận hành hiệu quả. Riêng trang bán hàng của công ty nhận được lượng tương tác lớn, trong đó bao gồm các đơn hàng của khách.

Cùng có cách nhìn và thực hiện nghiêm túc về thương mại điện tử, chị Trần Thị Hà, khu Tiền An, phường Quảng Yên, đang khai thác rất hiệu quả các phiên livestream bán sản phẩm na bở trên các nền tảng zalo, facebook. Hằng ngày, vườn na của gia đình chính là “sân khấu” để chị Hà livestream, dùng ngôn ngữ của công nghệ số để kể câu chuyện về người trồng na và quả na bở Quảng Yên. Chị Hà cho biết: Ban đầu, tôi livestream chỉ với mục đích giới thiệu đến nhiều người phương xa biết về sản vật của quê hương mình. Sau đó, nhiều người xem livestream đặt hàng và thanh toán đầy đủ. Khi đó, tôi nhận ra rằng mình có thể mua bán, giao dịch ngay tại các phiên livestream; vừa quảng bá, vừa bán được hàng trong khi không tốn chi phí mặt bằng hay nhân viên bán hàng trực tiếp…

Quả na bở Quảng Yên được bán trên các nền tảng xã hội.

Với hơn 430 sản phẩm OCOP đạt chuẩn được định vị giá trị, nông sản Quảng Ninh đang rộng đường vươn xa nhờ thương mại điện tử. Không chỉ dừng lại ở các kênh truyền thống, địa phương và các đơn vị chức năng đã tích cực hỗ trợ nông dân, HTX tiếp cận không gian mạng qua website, fanpage và các sàn trực tuyến. Riêng giai đoạn 2021-2025, Hội Nông dân Quảng Ninh đã hỗ trợ hơn 6.300 hội viên tham gia sàn thương mại điện tử, vận động trên 41.000 người dùng App Nông dân Việt Nam và đưa gần 49.000 hộ sản xuất lên nền tảng số.

Hiện nay, việc tiêu thụ nông sản trên nền tảng số ngày càng được Quảng Ninh khuyến khích phát huy hơn nữa, nhất là trong bối cảnh Quảng Ninh đã đặt ra những mục tiêu rất cụ thể trong thương mại điện tử. Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương - 2 đơn vị chủ quản về sản xuất nông sản và tiêu thụ nông sản của thành phố thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử (online) với doanh nghiệp phân phối truyền thống (offline) và nhà sản xuất thông qua các chương trình như: Phân phối thực phẩm an toàn, khuyến mại trực tuyến… nhằm tăng cường hợp tác trong cộng đồng doanh nghiệp và củng cố, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng vào giao dịch thương mại điện tử. Bên cạnh đó, 2 đơn vị cũng triển khai nhiều sự kiện về xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm qua môi trường internet…, từ đó tạo điều kiện đưa nông sản trên địa bàn thành phố ngày càng vươn xa.