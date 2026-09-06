Câu chuyện phía sau một nguồn hỗ trợ

Một phần kinh phí hỗ trợ mua máy móc có thể chưa lớn so với tổng vốn đầu tư, nhưng khi đến đúng cơ sở, đúng nhu cầu, nguồn khuyến công sẽ tạo thêm động lực để doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới công nghệ, nâng chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Từ hiệu quả giai đoạn trước, Quảng Ninh tiếp tục hoàn thiện chính sách khuyến công giai đoạn 2026-2030, hướng nguồn lực vào những khâu trực tiếp nâng năng lực sản xuất, sức cạnh tranh của cơ sở công nghiệp nông thôn.

Từ quỹ khuyến công, HTX Dược liệu trà hoa vàng Ba Chẽ đã đầu tư mua máy sấy thăng hoa.

Năm 2022, HTX Dược liệu trà hoa vàng Ba Chẽ (xã Ba Chẽ), được hỗ trợ 200 triệu đồng từ nguồn khuyến công địa phương để đầu tư máy sấy thăng hoa. HTX đối ứng 240 triệu đồng, nâng tổng kinh phí đầu tư lên 440 triệu đồng. Máy móc mới giúp HTX giảm các công đoạn thủ công, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời phát triển thêm bột lá trà hoa vàng, bánh trà hoa vàng, nước uống từ trà hoa vàng... Nhờ đó, doanh thu của HTX từ khoảng 1,33 tỷ đồng/năm trước hỗ trợ tăng lên 2,12 tỷ đồng/năm; số lao động từ 4 lên 7 người, thu nhập bình quân đạt 8 triệu đồng/người/tháng; số lượng sản phẩm tiêu thụ từ khoảng 1.200 tăng lên 2.100 sản phẩm.

Bà Hoàng Thị Uy, Giám đốc HTX Dược liệu trà hoa vàng Ba Chẽ, cho biết: Nguồn khuyến công giúp HTX có thêm điều kiện đầu tư máy móc, từng bước chuyển từ sản xuất thủ công sang ứng dụng công nghệ, chủ động hơn trong chế biến và phát triển sản phẩm. HTX cũng liên kết với các hộ trồng trà để chủ động về nguyên liệu, tạo đầu ra cho người dân. Sản phẩm của HTX hiện không chỉ tiêu thụ ở trong tỉnh mà còn tiêu thụ tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Bắc Ninh...

Nguồn hỗ trợ khuyến công cũng tạo động lực để nhiều doanh nghiệp bỏ thêm vốn đầu tư. Công ty CP Chế biến lâm sản Quảng Ninh từng được hỗ trợ 300 triệu đồng từ nguồn khuyến công quốc gia và đầu tư thêm 627 triệu đồng mua máy ghép cao tần sản xuất gỗ ghép thanh phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Công ty CP Trường Sơn 36 đầu tư 670 triệu đồng mua 4 máy xẻ gỗ, 4 máy mài lưỡi cưa phục vụ sản xuất gỗ keo xẻ thanh, trong đó nguồn khuyến công quốc gia hỗ trợ 300 triệu đồng.

Giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh đã dành trên 4,3 tỷ đồng hỗ trợ khuyến công cho 19 dự án, tập trung đầu tư cơ sở, máy móc chế biến sản phẩm OCOP... Qua đó, góp phần nâng năng lực sản xuất, tạo việc làm cho lao động địa phương.

Sở Công Thương tổ chức trao hỗ trợ đầu tư máy móc cho Công ty CP Nhựa HBC (phường Quang Hanh). Ảnh: Sở Công Thương cung cấp

Từ hiệu quả đó, chính sách khuyến công tiếp tục được hoàn thiện cho giai đoạn mới. Ngày 28/4/2026, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND quy định mức chi cho các hoạt động khuyến công địa phương giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật bằng 50% chi phí, tối đa 300 triệu đồng/cơ sở; trường hợp hỗ trợ dây chuyền công nghệ, mức hỗ trợ bằng 1,5 lần mức trên. Mô hình trình diễn công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới được hỗ trợ 30% chi phí, tối đa 1 tỷ đồng/mô hình; mô hình thí điểm áp dụng sản xuất sạch hơn, sản xuất và tiêu dùng bền vững được hỗ trợ 30% chi phí, tối đa 500 triệu đồng/mô hình.

Ông Đoàn Duy Hào, Phó Trưởng Phòng Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương) cho biết: Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐND tạo cơ sở để tiếp tục hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư đổi mới máy móc, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất trong giai đoạn 2026-2030. Chính sách hỗ trợ khâu sản xuất và hướng đến sản xuất sạch hơn, xây dựng nhãn hiệu, xúc tiến thương mại, qua đó tạo điều kiện để các cơ sở nâng chất lượng, giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.

Điểm đáng chú ý của chính sách giai đoạn mới là phạm vi hỗ trợ khá toàn diện. Ngoài đầu tư máy móc, công nghệ, cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm khác trong nước được hỗ trợ 80% giá thuê gian hàng; xây dựng và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm được hỗ trợ 100% chi phí, tối đa 35 triệu đồng/nhãn hiệu.

Từ những chiếc máy được đầu tư, đến sản phẩm mới, doanh thu và thị trường tăng thêm, hiệu quả của nguồn khuyến công đã thể hiện khá rõ tại các cơ sở sản xuất. Nguồn hỗ trợ đóng vai trò "vốn mồi", khuyến khích doanh nghiệp, HTX bỏ thêm nguồn lực đầu tư, đổi mới phương thức sản xuất, khai thác tốt hơn nguyên liệu tại chỗ và nâng sức cạnh tranh của sản phẩm.