Khơi dậy tiềm năng, nâng cao giá trị ngành nông nghiệp Quảng Ninh

Nông nghiệp Quảng Ninh đang bước vào cuối vụ Hè Thu, chuẩn bị cho vụ Đông Xuân, vụ mùa sản xuất được cho là mang lại giá trị cao cho nông dân toàn thành phố.

Vụ hoa Tết ở Bình Khê luôn mang lại giá trị cao.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Môi trường, các hoạt động sản xuất nông nghiệp đang diễn ra ổn định, nhiều yếu tố tiêu cực như thiên tai, dịch bệnh tác động đến nông nghiệp đã giảm hẳn, khiến nhiều chỉ tiêu sản xuất tăng so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm này, diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa đạt trên 30.000ha. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 5.915.276 con, tăng 209.489 con (3,7%), trong đó đàn lợn tăng 11.040 con (3,7%); đàn gia cầm tăng 200.000 con (3,7%). Sản lượng thịt hơi các loại đạt 70.735,9 tấn, tăng 4.697 tấn (7,1%). Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt trên 11.831ha. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng đạt 578.235m3. Sản lượng thủy sản đạt gần 141.600 tấn, trong đó sản lượng khai thác thủy sản đạt trên 52.410 tấn, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 89.189,63 tấn, tăng 22.407 tấn (tăng 33,6%).

Theo ông Nguyễn Khắc Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đang đạt tiến độ đề ra, tạo tiền đề cho sản xuất vụ Đông cũng như hiện thực hoá các chỉ tiêu quý IV, tiến tới hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của ngành Nông nghiệp.

Bước vào vụ sản xuất mới - Đông Xuân, nhiều lợi thế sản xuất trồng trọt của Quảng Ninh đang được phát huy, nhiều mô hình chăn nuôi mới được khởi động và có thêm những tín hiệu vui từ khai thác mặt biển và đất ven biển để phát triển nuôi trồng thuỷ sản.

Chế biến cá ba sa ở Công ty CP xuất nhập khẩu thuỷ sản Quảng Ninh.

Theo đánh giá của các địa phương ven biển và có biển, vụ tôm 2026 của Quảng Ninh hứa hẹn thành công, khả năng cao đạt và vượt con số thành phố đưa ra 30.000 tấn. Cơ sở là sản lượng nuôi tôm 8 tháng qua đạt rất cao so với nhiều năm trước đây với khoảng trên 23.000 tấn. Trong vụ Đông này, bà con sẽ tập trung thả giống bắt đầu từ trung tuần tháng 9 tới. Mặc dù hạ tầng có thể nuôi tôm đông hiện có khoảng trên dưới 500ha, tuy nhiên thuận lợi là giống tôm đông có mặt tại thị trường hiện nay được đánh giá đảm bảo hơn các vụ tôm đông trước. Nhất là Công ty TNHH Việt Úc Quảng Ninh đã chính thức xuất bán 2 giống tôm đông mới là siêu bền bỉ và siêu chống chịu với những tính năng ưu việt hơn hẳn so với giống tôm đông đơn vị cung cấp trong 3 năm qua. Việc xuất hiện những giống tôm đông mới với nhiều ưu thế như trên được cho là “cú hích” trong vụ tôm đông.

Cùng với thuận lợi về giống thì giá tôm đông cũng luôn là vụ tôm có giá bán cao, mang lại giá trị, lợi nhuận lớn cho người nuôi, cũng như đóng góp vào giá trị ngành thuỷ sản.

Ở lĩnh vực sản xuất thuỷ sản, cùng với sự khả quan ở con tôm nuôi còn là những chuyển động tích cực trong công tác phát triển nuôi biển công nghệ cao. Tháng 7 vừa qua, Công ty CP Mực nhảy Biển Đông đã chính thức thả những mẻ giống đầu tiên trên vùng biển Cô Tô, đánh dấu thành công việc nhân giống và nuôi thương phẩm đối tượng nuôi chủ yếu phụ thuộc vào khai thác.

Bên cạnh đó, ý tưởng Làng HTX nuôi biển đang được các đơn vị liên quan gấp rút trình thành phố thẩm định và phê duyệt triển khai. Khi làng HTX nuôi biển đi vào hoạt động được cho sẽ là bước tiến mới của hiệu quả hoạt động và vị thế của các HTX nuôi trồng thuỷ sản, trong đó năng lực các HTX sẽ không chỉ là sản xuất mà là chế biến và tiêu thụ sản phẩm, liên kết tạo sức mạnh trong nuôi biển. Gần đây nhất là việc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu cho thành phố mở rộng vùng nuôi biển lên trên 135.000ha so với quy hoạch trước đây là trên 45.000ha, mở ra vùng dư địa mới để nuôi biển Quảng Ninh phát triển.

Chợ hải sản Vân Đồn, nơi tập trung mua bán sản lượng thuỷ sản khai thác trên địa bàn đặc khu Vân Đồn.

Hoạt động trồng trọt, chăn nuôi trong những tháng cuối năm cũng được cho là sẽ có những chuyển động tích cực. Hiện Quảng Ninh đang dành trên 7.000ha đất để canh tác các loại cây trồng chủ lực, giá trị cao của vụ Đông như cây lương thực, cây ăn quả và hoa, cây cảnh, trong đó vựa hoa, rau xanh, quả có múi ở các xã phường Bình Khê, Hoành Bồ, An Sinh, Hoàng Quế… sẽ là những địa bàn trồng trọt vụ Đông chính của thành phố.

Bên cạnh đó, tổng đàn lợn và đàn gia cầm dự kiến sẽ tăng trong 4 tháng cuối năm, nguyên nhân do thời điểm này nhu cầu của người tiêu dùng tăng, giá bán lợn, gà cũng tăng lên đáng kể, trong đó giá lợn hơi đã đạt 60.000 đồng/kg hơi, mức giá tốt nhất trong thời gian dài trước đó.

Thời điểm 4 tháng cuối năm còn là lúc tổng đàn gia cầm đến vụ thu hoạch, quan trọng hơn, một số dự án chăn nuôi lợn lớn bắt đầu vào đàn hoặc tăng đàn. Điển hình là dự án Dabaco Quảng Ninh (phường Bình Khê) do Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam làm chủ đầu tư dự kiến sẽ thả khoảng 1.000 nái vào tháng 11 tới; Công ty CP Chăn nuôi Greentech (xã Đường Hoa) và Công ty Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường cũng sẽ tăng đàn lợn của mình lên khoảng 10-20% so với tổng đàn hiện tại.