Tập trung hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2026

Ngày 26/10, làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, yêu cầu rà soát, nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026. Đồng thời tổ chức tốt kỳ tuyển dụng công chức năm 2026; tập trung rà soát vị trí việc làm, nhu cầu nhân lực, phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy ghi nhận Ban Tổ chức Thành ủy đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, chủ động tham mưu khối lượng lớn công việc, nhiều nhiệm vụ mới, khó trong thời gian qua. Nổi bật là chủ động, tích cực tham mưu triển khai quy định, chỉ thị, hướng dẫn, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trọng tâm là nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Trong 10 tháng, toàn thành phố kết nạp 3.417 đảng viên, đạt 97,63% kế hoạch; thành lập 43 tổ chức đảng; 147 công đoàn cơ sở; thành lập 36 tổ chức Đoàn Thanh niên.

Công tác tổ chức bộ máy, quản lý biên chế và bổ sung nhân lực được triển khai đồng bộ; tham mưu giao 29.399 biên chế năm 2026; đã hoàn thành tuyển dụng 67 công chức năm 2025, tiếp nhận 48 trường hợp. Hiện đang triển khai tuyển dụng các chỉ tiêu công chức khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng có chuyển biến tích cực. Dữ liệu tổ chức đảng được làm sạch đạt 100%, dữ liệu đảng viên cơ bản đạt 99%; 104.251 đảng viên cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 93,2%.

Nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm thời gian còn lại không nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy cần rà soát, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, tập trung cho chỉ tiêu phát triển đảng viên; phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên và đoàn viên trong khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, sinh hoạt chi bộ, nhất là tại các tổ chức mới thành lập và các đơn vị sau sắp xếp. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2026 phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện thực chất, lấy kết quả, sản phẩm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo. Cùng với đó, chủ động rà soát nguồn, tham mưu kế hoạch phát triển đảng viên năm 2027, hoàn thành trong tháng 12/2026.

Cùng với nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu tổ chức tốt kỳ tuyển dụng công chức năm 2026, đảm bảo việc tuyển dụng phải xuất phát từ vị trí việc làm và năng lực thực sự cần bổ sung. Về rà soát vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031, cần xác định rõ nhu cầu nhân lực trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, khối lượng, tính chất công việc, sản phẩm đầu ra và yêu cầu về năng lực đối với từng vị trí. Trên cơ sở đó, đối chiếu với thực trạng đội ngũ để tham mưu phương án bố trí, sử dụng nhân lực và biên chế phù hợp, bảo đảm hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy khẩn trương cụ thể hóa, tham mưu triển khai các nghị quyết, quy định mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện kịp thời, không để khoảng trống trong công tác cán bộ; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, đánh giá đúng thực trạng, chất lượng đội ngũ, nhất là cán bộ cơ sở, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường ứng dụng dữ liệu trong quản lý công việc, quản lý cán bộ và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm dữ liệu thống nhất, liên thông, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành.