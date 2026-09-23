Tác phẩm dự thi Giải Báo chí Búa liềm vàng Quảng Ninh: Đưa Nghị quyết số 68-NQ/TW vào cuộc sống, khơi thông sức mạnh kinh tế tư nhân - Bài 2: Xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Kinh tế tư nhân càng phát triển, yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước càng trở nên thiết thực. Từ chủ trương đó, những “hạt giống đỏ” đang được vun trồng ngay trong doanh nghiệp tư nhân. Khi tổ chức Đảng gần doanh nghiệp, gần người lao động và gắn hoạt động của mình với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, vai trò hạt nhân chính trị càng được thể hiện rõ. Những đảng viên trong doanh nghiệp cũng có thêm điều kiện phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm, góp phần tạo sự đồng thuận, gắn kết và xây dựng môi trường để doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững.

Quảng Ninh: Đưa Nghị quyết số 68-NQ/TW vào cuộc sống, khơi thông sức mạnh kinh tế tư nhân - Bài 1: Tư duy mới, tầm nhìn mới Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy, nhận thức và định hướng của Đảng đối với kinh tế tư nhân, khẳng định khu vực này là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố, tặng hoa chúc mừng thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước phường Cửa Ông (tháng 6/2026). Ảnh: Trúc Linh

Xác định rõ đoàn thể là kênh trực tiếp tạo nguồn cho Đảng

Cùng với sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng đặt ra ngày càng rõ hơn. Vấn đề không dừng ở việc có thêm những chi bộ mới, mà quan trọng hơn là làm sao để tổ chức Đảng thực sự hiện diện trong hành trình phát triển của doanh nghiệp, trở thành điểm tựa về chính trị, nơi tập hợp và phát huy vai trò của những đảng viên tiên phong.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Quảng Ninh và Đảng ủy phường Móng Cái 1 trao quyết định, tặng hoa chúc mừng thành lập Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước phường Móng Cái 1 (tháng 6/2026). Ảnh: Mạnh Trường

Ở đó, mỗi tổ chức Đảng phải tìm được cách hoạt động phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, gắn công tác xây dựng Đảng với những vấn đề thiết thực của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi tiếng nói của tổ chức Đảng gắn với lợi ích chính đáng của người lao động, với sự ổn định của quan hệ lao động và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, tổ chức Đảng sẽ có thêm sức thuyết phục và sức lan tỏa.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Quảng Ninh (viết tắt là Ban Chỉ đạo) hồi tháng 3/2026, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh: Quan điểm xuyên suốt là xây dựng các tổ chức đoàn thể phải đi trước một bước, đi cùng và tạo nền tảng cho công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Nơi nào các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả, tập hợp tốt người lao động, tạo được phong trào thi đua thì nơi đó sẽ có nguồn quần chúng ưu tú để phát triển đảng viên.

Nhìn nhận rõ những hạn chế, điểm nghẽn của công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, Ban Chỉ đạo phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành phố Quảng Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị, nhất là đối với người quản lý doanh nghiệp và người lao động, để thấy rõ tổ chức Đảng trong doanh nghiệp không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một cuộc họp chi bộ tại Công ty TNHH Thương mại Hồng Đức (phường Uông Bí).

Bên cạnh đó, xác định rõ đoàn thể là kênh trực tiếp tạo nguồn phát triển Đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên phải thực sự làm tốt vai trò phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên, hội viên ưu tú, khắc phục tình trạng có tổ chức nhưng hoạt động mờ nhạt, chưa giới thiệu được nguồn cho Đảng.

Các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố cũng chủ động rà soát, nắm chắc, cập nhật thường xuyên tình hình doanh nghiệp, người lao động, đảng viên đang làm việc trong doanh nghiệp; phân loại doanh nghiệp theo địa bàn, quy mô, lĩnh vực, điều kiện hoạt động để có giải pháp phù hợp; phải làm theo hướng chọn đúng nơi có nguồn, đúng doanh nghiệp có điều kiện.

Đặc biệt, xác định đúng trọng điểm chỉ đạo của thành phố, tập trung vào các địa bàn có nhiều doanh nghiệp, các khu công nghiệp, doanh nghiệp dịch vụ - du lịch - thương mại - logistics, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Cán bộ phường Uông Bí (bên phải) làm việc với Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Hồng Đức.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng đã được thực hiện theo hướng linh hoạt, thiết thực, hiệu quả. Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên từ chính phong trào đoàn thể, nhất là trong công nhân, người lao động trực tiếp, cán bộ quản lý trẻ, đoàn viên ưu tú cũng được quan tâm hơn trước. Mục tiêu phấn đấu là hằng năm kết nạp 3-3,5% so với tổng số đảng viên của các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Quảng Ninh cũng tăng cường kiểm tra, giám sát; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, chi ủy viên, cán bộ làm công tác Đảng trong doanh nghiệp; kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng…

Tìm cách làm phù hợp với đặc thù doanh nghiệp

Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW, Quảng Ninh đang từng bước đưa công tác xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đi vào chiều sâu, gắn với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Các cấp ủy, thành viên Ban Chỉ đạo chủ động triển khai nhiệm vụ, tăng cường tuyên truyền, vận động, rà soát doanh nghiệp, người lao động và nguồn phát triển tổ chức Đảng, đảng viên; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng ngày càng chặt chẽ.

Công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên có chuyển biến rõ nét. 9 tháng năm 2026, toàn thành phố đã thành lập 22/35 tổ chức Đảng (đạt 62,9%); kết nạp 294/450 đảng viên (đạt 65,3%). Đến ngày 15/9, các địa phương đã thành lập 13 đảng bộ cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Hiện nay Quảng Ninh đã có 255 doanh nghiệp ngoài nhà nước thành lập được tổ chức Đảng, với tổng số hơn 5.500 đảng viên, chiếm gần 5% trong tổng số đảng viên của Đảng bộ thành phố.

Là địa phương tập trung nhiều khu công nghiệp hoạt động hiệu quả, thu hút đông lực lượng lao động, thời gian qua Quảng Ninh luôn chú trọng công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhờ đó, nhiều tổ chức Đảng được thành lập, phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chủ doanh nghiệp và người lao động, góp phần ổn định sản xuất, bảo đảm tuân thủ pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Thành lập từ tháng 7/2026 trên cơ sở tiếp nhận và kiện toàn từ Đảng bộ Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà, Đảng bộ Khối doanh nghiệp ngoài nhà nước xã Quảng Hà hiện quản lý 9 chi bộ trực thuộc, với 110 đảng viên, trong đó có 6 chi bộ tại các doanh nghiệp FDI. Tại đây, các chi bộ đã lãnh đạo đảng viên, tuyên truyền vận động công nhân chấp hành tốt nội quy của doanh nghiệp, pháp luật, tích cực nâng cao tay nghề và làm chủ kỹ thuật mới nhằm cải thiện năng suất lao động.

Ông Hoàng Văn Ánh, Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Công nghệ - Kỹ thuật Ngân Hà, nắm tình hình sản xuất tại phân xưởng.

Ông Hoàng Văn Ánh, Phó Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Công nghệ - Kỹ thuật Ngân Hà (xã Quảng Hà) cho biết: Thời gian qua, các chủ doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, như bố trí phòng họp, trang thiết bị phục vụ hoạt động Đảng; đồng thời linh hoạt sắp xếp thời gian làm việc để đảng viên và quần chúng ưu tú tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt, hội nghị và lớp học tập lý luận chính trị. Đáp lại sự hỗ trợ đó, mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành nghiêm nội quy doanh nghiệp và tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Điển hình là việc làm chủ các công nghệ mới như hệ thống kiểm vải tự động, góp phần nâng cao năng suất lao động và bảo đảm độ chính xác tối đa trong kiểm định chất lượng sản phẩm.

Hay như câu chuyện tại Công ty TNHH Thương mại Hồng Đức (phường Uông Bí) cho thấy rõ hơn cách “hạt nhân đỏ” đang được vun trồng và phát huy trong khu vực kinh tế tư nhân. Chi bộ của công ty được thành lập năm 2022. Từ số lượng đảng viên ít ỏi ban đầu, đến nay chi bộ đã có 21 đảng viên, trong đó có 2 đảng viên dự bị. Với quan điểm xây dựng đội ngũ từ chất lượng chính trị, đến năng lực chuyên môn, Công ty TNHH Thương mại Hồng Đức xác định đảng viên là lực lượng nòng cốt, được tin tưởng bố trí ở những vị trí quan trọng, như kế toán, thu ngân...

Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Hồng Đức Nguyễn Hồng Nhật cho rằng, chi bộ không đứng ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà trực tiếp tham gia định hướng, xây dựng đội ngũ, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần hình thành môi trường làm việc kỷ cương, trách nhiệm. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, doanh nghiệp duy trì doanh thu bình quân khoảng 300 tỷ đồng/năm, tạo việc làm ổn định cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, bảo hiểm và các chế độ phúc lợi.

Chi bộ Trường Mầm non quốc tế Thiếu nhi 1/6 (phường Cửa Ông) hiện có 4 đảng viên.

Cùng với các doanh nghiệp sản xuất, công tác phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước cũng đang được triển khai tại các cơ sở giáo dục tư thục. Tại phường Cửa Ông, việc thành lập các chi bộ trong doanh nghiệp đã tạo điều kiện để đảng viên được sinh hoạt, học tập nghị quyết và triển khai nhiệm vụ ngay tại đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng.

Mới được thành lập, Chi bộ Trường Mầm non quốc tế Thiếu nhi 1/6 hiện có 4 đảng viên. Buổi sinh hoạt chi bộ đầu tiên được tổ chức vào tháng 6/2026 là dấu mốc quan trọng đối với tập thể nhà trường. Thay vì sinh hoạt tại khu dân cư như trước, các đảng viên giờ đây được sinh hoạt ngay tại nơi công tác, thuận lợi hơn trong việc trao đổi chuyên môn, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ.

Việc có tổ chức Đảng ngay trong nhà trường cũng tạo môi trường để phát hiện, bồi dưỡng những giáo viên, nhân viên ưu tú, từng bước xây dựng đội ngũ đảng viên kế cận. Đối với đội ngũ giáo viên, việc được sinh hoạt Đảng ngay tại trường thay vì phải tham gia sinh hoạt tại khu phố như trước đã tạo nhiều thuận lợi. Nội dung sinh hoạt bám sát thực tiễn hoạt động của nhà trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ.

Cô giáo Phạm Thị Hoa (Trường Mầm non quốc tế Thiếu nhi 1/6) kèm cặp, giảng dạy cho trẻ.

Cô giáo Phạm Thị Hoa (Trường Mầm non quốc tế Thiếu nhi 1/6) chia sẻ: Từ khi nhà trường có tổ chức Đảng, việc sinh hoạt của đảng viên thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng tôi được trao đổi, thảo luận trực tiếp những vấn đề gắn với công việc hằng ngày, từ công tác chuyên môn đến chăm sóc, giáo dục trẻ.

Từ xây dựng tổ chức Đảng, đến đồng hành cùng doanh nghiệp, Quảng Ninh đang từng bước hình thành cách tiếp cận phù hợp với đặc thù của khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Khi tổ chức Đảng thực sự gần doanh nghiệp, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và doanh nghiệp quan tâm hơn đến người lao động, cộng đồng, sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội được củng cố.

Nhờ phát huy tốt vai trò cầu nối hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, các chi bộ không chỉ đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mà còn khẳng định rõ vai trò, đưa các hoạt động ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu.

Nền tảng chính trị được xây dựng, niềm tin được vun đắp cũng tạo tiền đề để doanh nghiệp đi xa hơn. Khi đó, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ những điểm nghẽn và mở rộng không gian tạo điều kiện để kinh tế tư nhân thực sự bứt phá.

Bài 3: Động lực quan trọng cho sự tăng trưởng