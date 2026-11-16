Tạo nền tảng vững chắc từ chính trị, tư tưởng, đạo đức

Tại Quảng Ninh, nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức đang được triển khai đồng bộ với nhiều cách làm đổi mới, thiết thực, gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực tiễn phát triển địa phương. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân.

Xác định xây dựng Đảng về chính trị là nhiệm vụ then chốt, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong quá trình triển khai, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu nâng cao chất lượng cụ thể hóa nghị quyết, khắc phục tình trạng sao chép, trùng lặp, hình thức. Các chương trình, kế hoạch phải bảo đảm tính thiết thực, khả thi, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và sản phẩm đầu ra.

Các đại biểu tại điểm cầu Quảng Ninh lắng nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Thực hiện yêu cầu này, đối với các nghị quyết, kết luận được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV, Thành ủy đã hoàn thành ban hành 9 chương trình, kế hoạch. Đồng thời, ban hành kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV, bảo đảm kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ.

Việc cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương được gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Qua đó, từng bước nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đưa nghị quyết đi vào thực tiễn.

Cùng với xây dựng Đảng về chính trị, công tác tư tưởng được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, có vai trò quan trọng trong thống nhất nhận thức, củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới trong tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chuyển từ phương thức truyền đạt một chiều sang tăng cường thảo luận, trao đổi, đối thoại; kết hợp trực tiếp với trực tuyến, mở rộng kết nối đến các xã, phường, đặc khu và cơ quan, đơn vị.

Trong 9 tháng năm 2026, thành phố tổ chức 8 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết của Trung ương, của thành phố. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia các hội nghị đều đạt trên 95%. Các hình thức tuyên truyền cũng được đa dạng hóa, gắn với ứng dụng công nghệ số, sử dụng học liệu điện tử, hệ thống thông tin tuyên giáo và zalo mini app Thông tin Quảng Ninh với 84.243 thành viên để cung cấp tài liệu, phục vụ công tác tuyên truyền.

Đặc biệt, chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trong các cơ quan Đảng, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức đảng. Đến tháng 10/2026, phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử đã được triển khai tại 57/59 đảng bộ, với 104.251 đảng viên cài đặt, sử dụng, đạt 93,2%. Có 3.987/4.471 chi bộ thực hiện sinh hoạt toàn trình trên ứng dụng, đạt 89,17%. Dữ liệu tổ chức Đảng đã được làm sạch 100%, dữ liệu đảng viên cơ bản được làm sạch, đạt 99%.

Việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, các cuộc thi tìm hiểu nghị quyết, thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tiếp tục tạo không khí học tập, nghiên cứu trong toàn Đảng bộ.

Ban Tuyên giáo Thành ủy động viên, chúc mừng các tác giả đoạt giải trong Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, năm 2026.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng còn được gắn với việc lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa và con người Quảng Ninh. Đề án tuyên truyền về lịch sử, truyền thống, văn hóa, con người Quảng Ninh thông qua truyền thông sáng tạo trên nền tảng số đến năm 2030 được triển khai, góp phần đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục được tăng cường. Ban Chỉ đạo 35 các cấp phát huy vai trò trong nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội, chủ động đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, nhất là trong những thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng. Giải Búa liềm vàng Quảng Ninh lần thứ VII năm 2026 và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được phát động, triển khai rộng rãi, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nếu xây dựng Đảng về chính trị tạo nên sự thống nhất trong ý chí, công tác tư tưởng củng cố niềm tin và nhận thức thì xây dựng Đảng về đạo đức chính là nền tảng để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất, lối sống, thực hiện tốt trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Quán triệt yêu cầu đó, Quảng Ninh chú trọng triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các phong trào thi đua yêu nước. Việc học tập và làm theo Bác được đặt trong mối quan hệ với nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm công tác và quá trình tu dưỡng, rèn luyện của từng tập thể, cá nhân.

Thành phố đã biểu dương, tôn vinh 39 gương điển hình trong phong trào thi đua học và làm theo Bác năm 2025. Cùng với việc nhân rộng những nhân tố tích cực, các cấp ủy quan tâm thực hiện các quy định về những điều đảng viên không được làm, thi hành Điều lệ Đảng; tăng cường chấn chỉnh việc chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực thi công vụ và phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cấp ủy chú trọng duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, quan tâm trẻ hóa đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố, từng bước nâng cao năng lực, trách nhiệm và tính kế thừa của đội ngũ cán bộ cơ sở. 10 tháng năm 2026, toàn Đảng bộ kết nạp 3.279 đảng viên mới, đạt 93,7% kế hoạch năm. Thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân theo Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 19/8/2026 của Ban Bí thư; tăng cường lãnh đạo công tác tham gia xây dựng Đảng, phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cơ sở. Đây là hướng đi cần thiết nhằm mở rộng sự hiện diện và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng tại những địa bàn, lĩnh vực có đông người lao động.

Công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý những hạn chế, vi phạm cũng được tăng cường. Riêng trong tháng 10/2026, cấp ủy các cấp của thành phố đã hoàn thành kiểm tra 214 tổ chức Đảng và 866 đảng viên; giám sát chuyên đề 291 tổ chức đảng và 1.744 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và quản lý, sử dụng tài chính, đảng phí…

Với những giải pháp đồng bộ, thiết thực, Quảng Ninh đang từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo nền tảng chính trị vững chắc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.