Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Đột phá với Chiến dịch 100 ngày chuyển đổi số

Sau khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 18-KH/BTCTU ngày 16/7/2026 triển khai Chiến dịch 100 ngày các nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã khẩn trương vào cuộc với tinh thần quyết liệt, đồng bộ, thống nhất. Chiến dịch mở ra bước chuyển căn bản từ phương thức quản lý hồ sơ truyền thống sang quản trị bằng dữ liệu số, tạo nền tảng để nâng cao chất lượng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai công tác chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Kiến tạo nền tảng dữ liệu số, đổi mới phương thức lãnh đạo

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, yêu cầu đặt ra đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng không chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc mà phải tạo dựng được một hệ thống quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu số. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Kế hoạch số 29-KH/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn đến năm 2030 và Chiến dịch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Cụ thể hóa chủ trương đó, ngày 16/7/2026, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 18-KH/BTCTU triển khai Chiến dịch 100 ngày các nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh.

Điểm nổi bật của chiến dịch là xác định rất rõ mục tiêu chuyển mạnh từ phương thức quản lý hồ sơ giấy sang quản trị bằng dữ liệu, hồ sơ điện tử và quy trình số; từ đó hình thành phương thức điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực, giảm tối đa báo cáo thủ công, nâng cao chất lượng tham mưu, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cấp ủy các cấp ra quyết định nhanh chóng, chính xác hơn. Nếu trước đây, việc quản lý tổ chức đảng, đảng viên hay hồ sơ cán bộ chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy, phân tán ở nhiều đầu mối, thì nay dữ liệu được coi là tài sản số của toàn ngành. Mỗi thông tin về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ đều phải được chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên và có khả năng kết nối, chia sẻ, khai thác trên cùng một hệ thống. Mục tiêu đến hết chiến dịch là tối thiểu 99% dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên được chuẩn hóa, đối soát và đồng bộ; đồng thời bổ sung chức năng theo dõi chất lượng dữ liệu trên hệ thống. Để đạt mục tiêu này, các ban xây dựng Đảng, ban tổ chức các đảng bộ trực thuộc tỉnh phải đồng loạt rà soát hồ sơ giấy, đối chiếu với dữ liệu điện tử, cập nhật đầy đủ các biến động về tổ chức đảng, đảng viên, bảo đảm dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất và dùng chung".

Đoàn viên thanh niên phường Bãi Cháy hướng dẫn đảng viên khu 9A cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Song song với dữ liệu tổ chức đảng, chiến dịch cũng tập trung số hóa toàn diện hồ sơ nghiệp vụ. Các loại hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ, hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ được xây dựng quy trình số hóa thống nhất, từ danh mục hồ sơ, chuẩn dữ liệu, chuẩn đặt tên, quy trình kiểm tra, nghiệm thu đến lưu trữ, khai thác và bảo mật. Đây là bước đi quan trọng nhằm thay thế phương thức lưu trữ truyền thống bằng kho dữ liệu điện tử an toàn, khoa học và dễ khai thác.

Một nội dung nổi bật khác là triển khai đồng bộ các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Theo Kế hoạch số 18, tỉnh sẽ đưa vào vận hành ổn định một số thủ tục hành chính của Đảng theo hướng dữ liệu làm trung tâm, giảm thời gian xử lý, giảm thành phần hồ sơ và đặc biệt không yêu cầu cung cấp lại những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu dùng chung. Đây là thay đổi rất lớn trong tư duy quản lý; thay vì mỗi lần thực hiện thủ tục đều phải kê khai, đối chiếu lại toàn bộ hồ sơ, hệ thống sẽ tự động khai thác dữ liệu đã có, vừa tiết kiệm thời gian, vừa hạn chế sai sót và nâng cao tính minh bạch.

Bên cạnh đó, Chiến dịch 100 ngày cũng mở rộng phạm vi chuyển đổi số sang nhiều lĩnh vực mới như cơ sở dữ liệu cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cơ sở dữ liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; hồ sơ bảo vệ chính trị nội bộ; cơ sở dữ liệu sức khỏe cán bộ... Mỗi phân hệ đều được xây dựng quy trình nghiệp vụ, tài liệu hướng dẫn, tiêu chí nghiệm thu và cơ chế vận hành riêng, bảo đảm tính thống nhất trong toàn ngành. Không chỉ chú trọng công nghệ, chiến dịch còn đặc biệt tập trung vào yếu tố con người. Mỗi nội dung số hóa đều phải có tài liệu hướng dẫn, tập huấn trước khi triển khai; xây dựng kênh hỗ trợ, giải đáp vướng mắc và tổ chức đào tạo theo từng vị trí việc làm.

Các nhóm chỉ tiêu được đặt ra trong chiến dịch đều có mốc thời gian hoàn thành cụ thể. Trước mắt, đến 31/7/2026 phải tập trung vào thực hiện nhóm mục tiêu về số hóa hồ sơ nghiệp vụ; đến hết tháng 8/2026 phải triển khai thực hiện danh mục bài toán thí điểm, nguyên tắc sử dụng AI, dữ liệu được phép sử dụng, đánh giá rủi ro, kết quả thử nghiệm cùng khuyến nghị nhân rộng; rà soát điều kiện hạ tầng tối thiểu, chữ ký số, đường truyền, thiết bị, hội nghị trực tuyến, bảo mật tại địa phương, nhất là cấp xã. Quan điểm xuyên suốt là không số hóa hình thức mà phải có sản phẩm thật, người dùng thật, dữ liệu thật và hiệu quả thật. Đặc biệt, việc điều hành toàn bộ chiến dịch thực hiện theo nguyên tắc "6 rõ - 1 xuyên suốt" gồm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; xuyên suốt từ giao việc, tổ chức thực hiện, kiểm tra, nghiệm thu đến đánh giá. Tiến độ các nhiệm vụ được theo dõi trên hệ thống Dashboard thống nhất, gắn với KPI, minh chứng điện tử và trách nhiệm của từng đơn vị, từng cá nhân.

Một buổi sinh hoạt sử dụng công nghệ số của Chi bộ thôn Quảng Long 8 (xã Đường Hoa).

Đưa chuyển đổi số đến từng chi bộ, từng đảng viên

Ngay sau khi kế hoạch được ban hành, các ban xây dựng Đảng các đảng bộ trực thuộc tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Việc triển khai diễn ra đồng thời ở các xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp với quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trước thời hạn, tạo bước chuyển rõ nét trong phương thức quản lý và điều hành. Một trong những địa phương triển khai sớm là Đảng bộ xã Đường Hoa. Đây cũng là đơn vị đã có nền tảng khá tốt về chuyển đổi số trước khi Chiến dịch 100 ngày được phát động.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy xã đã triển khai tới 100% chi, đảng bộ trực thuộc sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, với khoảng 96% đảng viên thường xuyên sử dụng ứng dụng. Song song với đó là việc hoàn thành chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu đảng viên trên phần mềm Quản lý đảng viên 4.0; xây dựng các bản tin sinh hoạt chi bộ dưới dạng video ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp nội dung tuyên truyền trở nên trực quan, sinh động và dễ tiếp cận hơn. Đây là những tiền đề quan trọng để Đảng bộ xã nhanh chóng triển khai các nội dung của Chiến dịch 100 ngày. Theo kế hoạch, địa phương tiếp tục tập trung rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên; phối hợp cập nhật cơ sở dữ liệu cán bộ theo phân cấp; số hóa hồ sơ nghiệp vụ; triển khai đầy đủ các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; đồng thời rà soát toàn bộ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, đường truyền, chữ ký số, thiết bị và an toàn thông tin.

Các đảng viên khu phố Hồng Hà 4 (phường Hạ Long) triển khai cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử - một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chiến dịch 100 ngày các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Còn tại Đảng bộ phường Bãi Cháy, hiện có gần 3.300 đảng viên, trong đó khoảng 370 đảng viên được miễn sinh hoạt, việc triển khai Sổ tay đảng viên điện tử từng được đánh giá là không ít khó khăn bởi số lượng đảng viên cao tuổi khá lớn. Để khắc phục điều này, Đảng ủy phường đã lựa chọn cách làm rất thực tế. Bên cạnh việc tổ chức các lớp tập huấn tập trung, địa phương phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên, cán bộ trẻ trực tiếp đến từng khu phố, từng chi bộ hướng dẫn đảng viên cài đặt, đăng nhập và sử dụng ứng dụng ngay trên điện thoại thông minh. Nhiều buổi sinh hoạt chi bộ đã trở thành những "lớp học công nghệ" đặc biệt. Đảng viên, thanh niên trẻ tận tình hướng dẫn, người lớn tuổi mạnh dạn thao tác từng bước. Không ít đảng viên ban đầu còn e ngại sử dụng điện thoại thông minh, sau một thời gian đã có thể chủ động đọc tài liệu, theo dõi nghị quyết, nhận thông báo và điểm danh sinh hoạt ngay trên ứng dụng.

Đến nay, toàn phường đã có trên 2.500 đảng viên sử dụng sổ tay đảng viên điện tử; toàn bộ 50 chi, đảng bộ trực thuộc đều đã tổ chức họp trên nền tảng số. Điều thay đổi không chỉ là một ứng dụng được cài đặt trên điện thoại. Quan trọng hơn, phương thức sinh hoạt của tổ chức đảng cũng đang từng bước thay đổi. Thay vì in hàng chục bộ tài liệu cho mỗi kỳ sinh hoạt, các văn bản được gửi trước trên ứng dụng. Đảng viên có thời gian nghiên cứu trước, chuẩn bị ý kiến tham gia. Sau cuộc họp, biên bản, nghị quyết và các tài liệu tiếp tục được lưu trữ tập trung trên hệ thống, giúp việc tra cứu thuận lợi hơn nhiều so với cách lưu hồ sơ giấy trước đây.

Không riêng phường Bãi Cháy và xã Đường Hoa, nhiều chi bộ trên địa bàn tỉnh cũng đang coi việc số hóa hồ sơ là nhiệm vụ ưu tiên trong Chiến dịch 100 ngày. Tại nhiều địa phương, từng hồ sơ đảng viên được lấy ra đối chiếu với dữ liệu điện tử. Những thông tin còn thiếu được bổ sung; dữ liệu sai lệch được điều chỉnh; hồ sơ được sắp xếp, chuẩn hóa theo cùng một quy chuẩn. Ở Chi bộ khu phố Hồng Hà 4, phường Hạ Long, việc cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đã trở thành một nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Các đảng viên được hướng dẫn trực tiếp, đồng thời trao đổi những khó khăn phát sinh trong quá trình sử dụng để kịp thời tháo gỡ.

Các đảng viên Chi bộ khu phố Quang Trung 5B (phường Uông Bí) điểm danh bằng Sổ tay đảng viên điện tử trong buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Đặc biệt, Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu mọi nhiệm vụ trong chiến dịch đều phải có sản phẩm cụ thể, có chỉ số đánh giá (KPI), có mốc thời gian hoàn thành và có minh chứng điện tử. Hiệu quả của chuyển đổi số không được đánh giá bằng số lượng văn bản hay hội nghị đã tổ chức, mà bằng chính những dữ liệu được làm sạch, những hồ sơ được số hóa, những quy trình được vận hành trên môi trường số và mức độ hài lòng của người sử dụng. Chiến dịch 100 ngày cũng không dừng lại ở mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu trước ngày 20/11/2026. Điều quan trọng hơn là hình thành thói quen làm việc số trong toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, trong bối cảnh các cấp, ngành đang quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Chiến dịch 100 ngày các nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng là giải pháp quan trọng để xây dựng nền tảng dữ liệu số thống nhất, hiện đại, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong giai đoạn mới. Qua đó, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong kỷ nguyên số và góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.