Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm việc với một số địa phương khu vực miền Đông

Ngày 28/10, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì buổi làm việc với các đơn vị, địa phương về tình hình xây dựng, triển khai Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn, Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Cùng đi có đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra quy hoạch lối thông quan Bắc Phong Sinh.

Thời gian qua, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Hoành Mô và lối thông quan Bắc Phong Sinh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 25/10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua hai khu vực đạt trên 192 triệu USD, thu thuế xuất nhập khẩu trên 218 tỷ đồng. Hạ tầng cửa khẩu, hệ thống kho bãi và các công trình phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu từng bước được đầu tư, hoàn thiện.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra hoạt động tại cửa khẩu Hoành Mô.

Thành phố đang tập trung nghiên cứu phương án tổ chức lại hai khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô – Đồng Văn và Bắc Phong Sinh theo hướng hình thành một khu kinh tế cửa khẩu thống nhất. Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp khó khăn về cơ sở pháp lý, điều kiện thành lập và việc kế thừa các quy hoạch, dự án đầu tư hiện hữu. Cùng với đó, hoạt động xuất nhập khẩu còn hạn chế về thời gian thông quan, phương thức vận chuyển và danh mục hàng hóa được phép xuất nhập khẩu.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra tình hình xây dựng, triển khai Điểm kè biên giới xã Hoành Mô.

Báo cáo tại buổi làm việc, các xã Hoành Mô, Quảng Đức, Bình Liêu, Lục Hồn và Đường Hoa cho biết, trong 10 tháng năm 2026, các địa phương đã tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực.

Quang cảnh buổi làm việc.

Công tác thu ngân sách đạt và vượt một số chỉ tiêu kế hoạch; sản xuất nông, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phát triển. Các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và triển khai một số công trình, dự án còn chậm. Trong những tháng cuối năm, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ 10 tháng năm 2026, nhất là trong bối cảnh thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, tổ chức bộ máy và mô hình chính quyền địa phương có những thay đổi lớn.

Đồng chí nhấn mạnh, hệ thống chính trị tại cơ sở cơ bản vận hành thông suốt; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững; hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là hoạt động của các khu kinh tế cửa khẩu, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng và triển khai một số nhiệm vụ còn chậm.

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản lý và điều hành, đồng chí Đinh Hữu Thành đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhất là người đứng đầu; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị, kiến tạo và phục vụ, lấy hiệu quả công việc, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Các đại biểu dành phút tưởng niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn.

Việc phân công nhiệm vụ phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả và rõ thẩm quyền; khắc phục tình trạng chồng chéo, đùn đẩy hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh số hóa, làm sạch dữ liệu đảng viên và rà soát, bố trí cán bộ phù hợp với vị trí việc làm.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý IV năm 2026, đồng chí yêu cầu các địa phương rà soát toàn diện các chỉ tiêu, xác định rõ những nhiệm vụ chưa hoàn thành để tập trung chỉ đạo, có giải pháp và lộ trình cụ thể; quyết liệt thực hiện các giải pháp thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, gắn với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng vốn.

Các địa phương cần chủ động xử lý tài sản, cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, tránh thất thoát, lãng phí; triển khai các chương trình xây dựng nông thôn mới thực chất, hiệu quả; đồng thời chuẩn bị sớm các điều kiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng cao.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thăm, động viên thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Liêu.

Cùng ngày, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng đoàn công tác đã dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn và di tích Cao Ba Lanh; thăm, tặng quà tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Liêu.