Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Với hơn 1,44 triệu thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu (đạt 75%), thành phố đang bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo yêu cầu. Từ rà soát, chuẩn hóa hồ sơ đến đo đạc, chỉnh lý bản đồ và cập nhật dữ liệu lên hệ thống, các địa phương đang triển khai nhiều cách làm cụ thể, phù hợp với từng nhóm thửa đất, quyết tâm không để những vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng tiến độ chung.

Các tổ công tác của phường Đông Triều tập trung rà soát, thu thập, chuẩn hóa thông tin người sử dụng đất. Ảnh đơn vị cung cấp

Trên địa bàn thành phố có trên 1,9 triệu thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu. Đến ngày 30/9, toàn thành phố đã có 1,44 triệu thửa (đạt 75%) xây dựng cơ sở dữ liệu, trong đó, trên 1,1 triệu thửa thuộc nhóm 1 đã đồng bộ thành công lên hệ thống (đạt 60%). Kết quả này cho thấy khối lượng công việc đã được các đơn vị, địa phương đẩy nhanh trong thời gian qua. Tuy nhiên, phần dữ liệu còn lại tập trung ở những nhóm hồ sơ phức tạp hơn, đòi hỏi phải rà soát cụ thể từng trường hợp, từng thửa đất. Theo số liệu thống kê, hiện còn khoảng 486.000 thửa đất chưa có dữ liệu.

Thực tế triển khai cho thấy, khó khăn hiện nay không chỉ nằm ở khâu nhập dữ liệu. Nhiều trường hợp giấy chứng nhận chưa được số hóa; hồ sơ đã quét nhưng còn thiếu trường thông tin; có thửa đất chưa xác định được vị trí trên bản đồ địa chính; dữ liệu giữa các thời kỳ đo đạc chưa thống nhất. Một số trường hợp còn có sự khác biệt về ranh giới, diện tích giữa hồ sơ và hiện trạng. Đây cũng là những nguyên nhân đang ảnh hưởng đến tiến độ chung của thành phố. Vì vậy, để hoàn thành khối lượng còn lại, các địa phương phải đồng thời huy động chính quyền cơ sở, cơ quan đăng ký đất đai, đơn vị tư vấn và nhà thầu cùng xử lý từng nhóm hồ sơ.

Tại phường Hoành Bồ, tổng số thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu là 20.519 thửa

Tại phường Hoành Bồ, có 20.519 thửa đất cần xây dựng cơ sở dữ liệu. Đến ngày 30/9, trên 14.200 thửa (đạt 69%) đã được xây dựng cơ sở dữ liệu, trong đó có gần 11.000 thửa đã được làm sạch, đưa lên nhóm 1. Còn khoảng 6.300 thửa cần xây dựng cơ sở dữ liệu.

Thay vì triển khai dàn đều, Hoành Bồ phân loại từng nhóm thửa, xác định rõ phần việc của địa phương, đơn vị thi công và cơ quan đăng ký đất đai. Với 1.166 thửa đất do UBND phường quản lý chưa xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng đã có đầy đủ hồ sơ, phường yêu cầu VNPT tập trung thi công, đưa lên nhóm 1. Đối với các thửa đất thiếu thông tin được lập danh sách chuyển về phường rà soát, bổ sung. Với những thửa chưa được cấp giấy chứng nhận, địa phương chủ động hoàn thiện các biểu mẫu, xác nhận cần thiết để đưa vào quá trình xây dựng dữ liệu.

Phường Hà Lầm phối hợp cùng đơn vị đo đạc chuyên môn của thành phố hoàn thành việc đo đạc, bay chụp thực địa, để hoàn tất thủ tục quy chủ đối với các thửa đất chưa có dữ liệu trên bản đồ hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai.

Còn tại phường Hà Lầm, việc triển khai được tổ chức theo hướng bám địa bàn, rà soát từng nhóm thửa. Trong tổng số 16.173 thửa đất theo bản đồ địa chính năm 2017, phường đã xử lý 13.557 thửa đất, còn lại 2.616 thửa cần xây dựng dữ liệu. Trong số này có 1.146 thửa chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số còn lại đã được cấp giấy chứng nhận nhưng chưa hoàn thành scan, quét, đối soát dữ liệu hoặc thuộc các trường hợp cần xử lý khác.

Bà Lưu Hải Yến, Phó Chủ tịch phường Hà Lầm, cho biết: Trách nhiệm trực tiếp của phường là rà soát, thu thập hồ sơ và đưa lên hệ thống 1.146 thửa đất được xác định là chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tính đến ngày 30/9, phường đã thu thập đầy đủ hồ sơ và cập nhật thành công hơn 900 thửa đất lên hệ thống số. Đối với 142 thửa đất còn lại chưa có dữ liệu trên bản đồ hệ thống, phường đã xác định rõ vị trí tọa độ, phối hợp cùng đơn vị đo đạc chuyên môn của thành phố hoàn tất việc đo đạc, bay chụp thực địa. Đồng thời, phường đã mời đại diện của 90/142 thửa đất này lên để hoàn tất thủ tục quy chủ, ký biên bản xác định ranh giới thửa đất, tạo cơ sở pháp lý để tiếp tục công khai thông tin và thực hiện các bước tiếp theo.

Cách làm ở hai địa phương trên cho thấy, khi khối lượng dữ liệu chuyển sang giai đoạn xử lý sâu, việc phân loại hồ sơ, xác định rõ trách nhiệm và bám sát từng địa bàn có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ chung. Từ những thửa đất đã có đủ hồ sơ đến nhóm còn thiếu thông tin, chưa cấp giấy chứng nhận hoặc chưa xác định được đầy đủ vị trí, mỗi nhóm đều cần một phương án xử lý cụ thể thay vì chỉ chạy theo số lượng dữ liệu được cập nhật.

Thành phố đang phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, địa phương và nhà thầu, đồng thời cập nhật, kiểm soát tiến độ hằng ngày. Các xã, phường, đặc khu tập trung hoàn thiện hồ sơ, cấp giấy chứng nhận, kiểm tra, bổ sung dữ liệu; các đơn vị công nghệ tăng nhân lực, đẩy nhanh làm sạch, đồng bộ dữ liệu còn thiếu.

Trọng tâm trong tháng 10 xử lý dứt điểm các nhóm thửa còn vướng, bảo đảm dữ liệu được kiểm tra, đối soát, làm sạch trước khi đồng bộ; đến ngày 30/11 hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% dữ liệu đất đai đủ điều kiện đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Thành phố phấn đấu hết năm 2026 hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 1.946.090 thửa đất có dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đất đai, đồng bộ với Trung tâm dữ liệu quốc gia.