Đoàn ĐBQH thành phố tham vấn 3 dự án luật về đất đai, tài nguyên và môi trường

Sáng 10/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Quảng Ninh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị tham vấn, lấy ý kiến đối với một số dự án luật trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung tham vấn đối với 3 dự án luật gồm: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Đây là những dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, nhất là trong bối cảnh địa phương vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Quảng cảnh hội nghị.

Đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi), các đại biểu tập trung góp ý về thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; các trường hợp thu hồi đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và tài chính đất đai. Một số ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát đầu cơ, trục lợi từ đất đai; đẩy nhanh xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai và nâng cao hiệu quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), các đại biểu quan tâm đến việc phân định rõ trách nhiệm quản lý không gian, ranh giới trên biển; cơ chế quản lý các dự án lấn biển, nghĩa vụ tài chính; giao khu vực biển; đồng thời đề nghị hoàn thiện quy định về quản lý, bảo vệ các khu vực di sản và khu bảo tồn biển.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, các ý kiến tập trung vào quy định về đánh giá tác động môi trường, giấy phép và đăng ký môi trường; trách nhiệm ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển thị trường carbon. Các đại biểu cũng đề nghị đẩy mạnh số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu môi trường; hoàn thiện quy định đối với hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và kiểm soát ô nhiễm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh các ý kiến đã bám sát nội dung từng dự thảo luật và thực tiễn quản lý tại địa phương. Nhiều vấn đề được phân tích từ thực tiễn triển khai, qua đó góp phần nhận diện những quy định còn bất cập, chưa cụ thể hoặc có thể phát sinh vướng mắc khi thực hiện.

Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị để tham gia thảo luận, đóng góp vào quá trình hoàn thiện các dự án luật tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.