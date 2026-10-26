Tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết

Sáng 26/10, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, chủ trì và chỉ đạo các hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ, giao ban Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố để thảo luận, cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố.

Cụ thể hóa các kết luận, định hướng của Đảng ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung triển khai khối lượng lớn công việc, trọng tâm là rà soát, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm công tác năm 2026, gắn với đợt phát động thi đua “90 ngày đêm, tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”. Cùng với đó, tập trung sắp xếp, kiện toàn các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp xã; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, yêu cầu hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực chất.

Đồng chí yêu cầu chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công Hội nghị tôn vinh, biểu dương các mô hình tiêu biểu của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tham gia xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu đẹp - văn minh - nghĩa tình lần thứ nhất bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, tạo sức lan tỏa và nhân rộng những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong cộng đồng. Đồng thời, tổ chức tốt diễn đàn “Lắng nghe dân nói - Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, phát huy dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề chính đáng của nhân dân.

Để tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, Liên hoan tiếng hát khu dân cư “Tự hào thành phố Quảng Ninh” cấp thành phố năm 2026 và Lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, đồng chí yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương, tham mưu triển khai các hoạt động ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, gắn với phong trào thi đua “90 ngày đêm, tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và sự đồng thuận trong nhân dân; vận động 100% hộ dân treo cờ Tổ quốc, tạo không khí phấn khởi trong các khu dân cư.

Đồng chí cũng yêu cầu rà soát, tham mưu kịp thời việc điều chỉnh quy chế, phân công nhiệm vụ, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các đơn vị cần chủ động nắm tình hình cơ sở, phát huy vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Mặt trận trong thời gian tới.