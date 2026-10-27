Phường Vàng Danh: Huy động sức dân xây dựng hạ tầng

Hưởng ứng đợt thi đua cao điểm "90 ngày đêm, tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, phường Vàng Danh huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Với tinh thần đồng thuận, nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, bàn giao mặt bằng, góp sức cùng chính quyền đẩy nhanh tiến độ thi công, từng bước hoàn thiện hạ tầng, cải thiện điều kiện sống và sản xuất trên địa bàn.

Những ngày này tại khu Vàng Danh 4, không khí thi công mở rộng tuyến đường từ đập tràn Miếu Thán đến đường tỉnh 326 diễn ra khẩn trương. Tuyến đường hiện trạng rộng khoảng 3m đang được mở rộng lên 5,5m, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông, lâm sản của người dân. Để công trình triển khai thuận lợi, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ tường rào, chủ động xây dựng lại phần tường rào nằm trong diện tích hiến, không yêu cầu bồi thường.

Không khí thi công mở rộng tuyến đường từ đập tràn Miếu Thán đến đường tỉnh 326 tại địa bàn khu Vàng Danh ﻿ 4 diễn ra khẩn trương.

Gia đình bà Trương Thị Lương (khu Vàng Danh 4) là một trong những hộ tích cực hưởng ứng chủ trương này. Gia đình bà đã hiến gần 100m² đất và 60m tường rào để mở rộng tuyến đường, đồng thời chủ động thực hiện các phần việc liên quan, tạo điều kiện cho đơn vị thi công. Bà Lương chia sẻ: “Khi Nhà nước có chủ trương làm đường, gia đình tôi rất đồng tình, ủng hộ. Tôi đã hiến đất, tự đập bỏ tường rào để xây lại. Tôi mong làm con đường này để bà con đi lại sạch sẽ, thuận tiện”.

Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình. Sau gần 1 tháng thi công, tuyến đường đã đạt khoảng 40% tiến độ kế hoạch. Đến nay, khoảng 20 hộ dân trong khu đã tự nguyện hiến tổng cộng 1.200m² đất, cùng các công trình, vật kiến trúc và cây trồng trên đất.

Bà Lê Thị Kim Liên, Trưởng khu Vàng Danh 4, cho biết: "Khi phường có chủ trương mở rộng tuyến đường, chi ủy, chi bộ, chính quyền, ban công tác mặt trận và các đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ. Cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu hiến đất, tạo mặt bằng thi công, qua đó nhận được sự đồng thuận của bà con. Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, nhất là vận chuyển thóc lúa, lâm sản, phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp. Người dân đều mong công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả thiết thực".

Nhân dân khu Vàng Danh 4 hỗ trợ gia đình bà Trương Thị Lương xây dựng lại tường rào sau khi hiến đất để mở rộng tuyến đường.

Tinh thần chung sức xây dựng hạ tầng cũng được phát huy tại khu Vàng Danh 5. Trong quá trình chỉnh trang đô thị, người dân tích cực phối hợp với chính quyền, tự nguyện hiến đất để mở rộng tuyến đường nội khu dài 650m. Nhiều hộ hiến diện tích đất lớn, góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tạo điều kiện cho công trình triển khai thuận lợi.

Ông Nguyễn Xuân Danh, Trưởng khu Vàng Danh 5, cho biết: "Khu đã vận động các hộ dân hiến đất để bảo đảm chiều rộng mặt đường với tổng diện tích hiến trên 600m². Đến nay tuyến đường nội khu đã hoàn thành, nhân dân rất phấn khởi vì đi lại thuận tiện hơn, diện mạo khu dân cư được cải thiện".

Công trình dân sinh tại khu phố Vàng Danh 5 hoàn thành khang trang, sạch đẹp.

Từ sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đến tinh thần tự nguyện của từng hộ dân, việc hiến đất, tháo dỡ tường rào đã trở thành hành động cụ thể, góp phần giải quyết khó khăn về mặt bằng cho các công trình.

Năm 2026, phường Vàng Danh được giao 400 tỷ đồng vốn đầu tư công để triển khai 15 công trình chuyển tiếp và 26 dự án khởi công mới. Địa phương tập trung nguồn lực cho các hạng mục thiết yếu, ưu tiên nâng cấp giao thông, hoàn thiện hạ tầng đô thị, khắc phục sạt lở, ngập úng, giải quyết những bất cập ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân. Đến nay 9 công trình mới đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; 12 trong tổng số 15 công trình chuyển tiếp đã hoàn tất quyết toán. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân đã tự nguyện hiến khoảng 5.000m² đất, cùng nhiều tài sản, hoa màu, góp phần tạo mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Vàng Danh, cho biết: "Trước ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều trong tháng 8 và tháng 9, Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường đã yêu cầu các nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp nhằm bù đắp khối lượng chậm tiến độ. Cán bộ phụ trách được phân công giám sát, đôn đốc từng công trình; các thủ tục thanh toán, quyết toán được phối hợp xử lý để đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Thực hiện đợt thi đua 90 ngày đêm, trung tâm tiếp tục yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch. Đối với những công trình còn vướng mắc, đơn vị phối hợp với các bộ phận chuyên môn và khu dân cư rà soát, tìm giải pháp tháo gỡ. Trung tâm phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 31/12/2026, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giao thương của nhân dân trên địa bàn".

Khắc phục sự cố sạt lở tuyến đường hành hương vào khu di tích Yên Tử và khu di tích Ngọa Vân (qua địa bàn phường Vàng Danh).

Việc phát huy sức dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đang góp phần cùng cấp ủy, chính quyền phường Vàng Danh tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chung sức vì lợi ích cộng đồng, sự tham gia tích cực của mỗi người dân sẽ tiếp tục tạo nguồn lực quan trọng để địa phương hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng đời sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.