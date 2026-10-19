Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, đoàn thể

Để đáp ứng mô hình tổ chức bộ máy và những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, việc nâng cao chất lượng, năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp được xác định phải thực hiện thường xuyên, liên tục. Ghi nhận tại Quảng Ninh cho thấy nhiệm vụ này đang được triển khai đồng bộ, khoa học.

Cuối tháng 9/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo, cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu tại 54 xã, phường, đặc khu. Hơn 3.000 đại biểu tham dự đã được quán triệt, hướng dẫn chi tiết về kỹ năng truyền thông số, viết tin, bài trên fanpage, xử lý khủng hoảng truyền thông và văn hóa ứng xử trên môi trường số.

Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông số cho cán bộ Mặt trận được kết nối trực tuyến tới 54 xã, phường, đặc khu toàn thành phố.

Đây là yêu cầu mang tính cấp bách đối với toàn hệ thống MTTQ tại Quảng Ninh, đúng với tinh thần khẩn trương của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời thực tế cho thấy, cán bộ Mặt trận làm tốt công tác truyền thông số sẽ giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động nhân dân và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, buổi tập huấn không chỉ diễn ra một chiều mà chú trọng tương tác, giải đáp những vướng mắc của đội ngũ tại cấp xã, các thôn, khu phố, như: Tìm kiếm đề tài, xác minh thông tin, lựa chọn hình ảnh, quy trình quản trị... Từ đó nhằm khai thác tối đa hiệu quả hoạt động của hệ thống trang fanpage mạng xã hội mà MTTQ và các tổ chức CT-XH các địa phương đã xây dựng và duy trì tương đối ổn định.

Trước đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã tổ chức chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ, các tổ chức CT-XH và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Trong thời gian 3 buổi học, gần 300 đại biểu đã được quán triệt 10 chuyên đề với các nội dung trọng tâm, như: Kỹ năng tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động trong tình hình mới; giám sát, phản biện xã hội; các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động... Đặc biệt, chương trình cũng đã dành nhiều thời gian để trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm của các đại biểu, là dịp để đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn thể tiếp tục nghiên cứu, áp dụng để nâng cao chất lượng hoạt động theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ngay từ các địa phương cấp xã trên địa bàn thành phố, hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, trang bị kỹ năng, kiến thức cho đội ngũ cũng được MTTQ chú trọng. Tiêu biểu như chương trình tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền phòng chống mại dâm, công tác tôn giáo và triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM tại MTTQ xã Đầm Hà tháng 9/2026; tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại MTTQ xã Hải Lạng và Tiên Yên tháng 7/2026; tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở tại MTTQ xã Quảng Hà tháng 10/2026...

Có thể thấy, việc củng cố đội ngũ gắn với kiện toàn tổ chức được hệ thống MTTQ Quảng Ninh chú trọng xác định là nhiệm vụ nền tảng để Mặt trận thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, tập hợp và đoàn kết các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban MTTQ xã Đầm Hà tổ chức tập huấn kỹ năng công tác tuyên truyền phòng chống mại dâm, tháng 9/2026.

Trong mái nhà chung của Mặt trận, mỗi tổ chức thành viên phát huy chức năng đại diện, chăm lo và thế mạnh của mình để củng cố đội ngũ cán bộ. Như Hội LHPN thành phố với Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội LHPN các cấp và chi hội trưởng phụ nữ”, Đề án "Phát triển đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số".

Hội CCB thành phố triển khai Nghị quyết số 05/NQ-CCB của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam về “Xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Đặc biệt, Quảng Ninh đang xây dựng Đề án “Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn và hiệu quả hoạt động công tác đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi Quảng Ninh giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035”. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực thực tiễn, kỹ năng số, khả năng tập hợp, dẫn dắt thanh niên; phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên trong phát triển KT-XH...

Trong từng nhiệm vụ, MTTQ thành phố đều xác định phương châm “rõ việc - rõ sản phẩm - rõ tiến độ”, lấy kết quả thực chất và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả, tránh việc triển khai dàn trải và hình thức. Củng cố đội ngũ cán bộ là yếu tố quan trọng hàng đầu, để Mặt trận luôn làm tốt vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.