Tàu hàng chìm ngoài khơi Bulgaria sau khi bị UAV tấn công

Ngày 29/10, Cơ quan Hàng hải Bulgaria thông báo một tàu container treo cờ Liberia đã chìm ngoài khơi nước này trên Biển Đen sau khi bị các thiết bị không người lái trên biển tấn công. Toàn bộ 18 thuyền viên đã được giải cứu.

Một thành viên thủy thủ đoàn của tàu container Contship Jet treo cờ Liberia, bị UAV tấn công, được đưa về cảng Varna, Bulgaria, trên tàu cứu hộ Proteo của Hải quân Bulgaria ﻿vào tối 28/10/2026. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov cho biết 3 thiết bị không người lái trên biển đã tấn công tàu container Contship Jet hôm 28/10, khi tàu cách bờ biển Bulgaria khoảng 21 hải lý. Đây là vụ tấn công bằng UAV thứ 5 trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia thành viên NATO này trong tháng 10.

Con tàu do một công ty Hy Lạp quản lý, đang trên hành trình từ cảng Haifa của Israel đến thành phố Constanța của Romania. Toàn bộ 18 thành viên thủy thủ đoàn, gồm 14 người Philippines và 4 người Ukraine, đã được các tàu hải quân và lực lượng biên phòng Bulgaria giải cứu, sau đó đưa đến thành phố cảng Varna để kiểm tra y tế.

Trang maritime.bg đưa tin một số container trên tàu chở pin lithium-ion, chất lỏng dễ cháy, khí và các vật liệu nguy hiểm khác. Lực lượng hải quân cho biết chưa phát hiện dấu hiệu ô nhiễm sau khi lấy mẫu tại một số địa điểm trong vùng biển thuộc lãnh hải Bulgaria.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh bộ trưởng quốc phòng Bulgaria, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại thủ đô Sofia của Bulgaria để thảo luận về an ninh khu vực Biển Đen.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, ba quốc gia thành viên NATO lên án mạnh mẽ các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen, đồng thời kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công đe dọa tàu thương mại, cơ sở hạ tầng hàng hải và an toàn của các hoạt động trên biển”. Ba nước cũng nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, năng lực cảnh báo sớm và phối hợp tại Biển Đen.