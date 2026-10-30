Trực thăng EU rơi tại Bosnia, 4 người thiệt mạng

Một trực thăng thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu (EU) tại Bosnia đã rơi ở miền bắc nước này hôm 29/10, khiến 4 người trên máy bay thiệt mạng và 11 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ đứng cạnh đống đổ nát của chiếc trực thăng CH-47 Chinook của Italy bị rơi tại Brcko, Bosnia, ngày 29/10/2026. Ảnh: AP

Chiếc trực thăng CH-47 Chinook của Italy gặp nạn trong buổi huấn luyện định kỳ tại khu vực gần thị trấn Brcko. Lực lượng EU tại Bosnia (EUFOR) cho biết những người bị thương hiện trong tình trạng ổn định và đang được điều trị y tế.

Cổng thông tin Klix đăng tải hình ảnh hiện trường cho thấy chiếc trực thăng gần như bị phá hủy hoàn toàn trên một bãi cỏ.

EUFOR cho biết cuộc điều tra “kỹ lưỡng và toàn diện” đang được tiến hành, đồng thời khẳng định sẽ cung cấp thêm thông tin sau. Theo EUFOR, vụ tai nạn không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự, tài sản hay phương tiện, đồng thời không có dân thường bị thương.

Phái bộ EUFOR với 1.200 binh sĩ tiếp quản nhiệm vụ từ NATO vào năm 2004, nhằm duy trì an ninh và giám sát việc thực thi các điều khoản quân sự trong thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc chiến tại Bosnia giai đoạn 1992-1995. Phái bộ hoạt động theo ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.