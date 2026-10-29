Mỹ cấm nhập khẩu hàng hóa từ 3 công ty công nghệ sinh học Trung Quốc

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump hôm 28/10 thông báo chặn các lô hàng của tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc BGI Group và các công ty liên kết, với cáo buộc có liên quan đến lao động cưỡng bức tại Tân Cương, khu vực dân tộc thiểu số ở miền Tây Trung Quốc.

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm chuẩn bị mẫu ADN để phân tích tại San Jose, bang California,

﻿ngày 22/7/2024. Ảnh tư liệu minh hoạ: AP

Từ ngày 29/10, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ sẽ cấm nhập khẩu hàng hóa của BGI Group, một tập đoàn công nghệ sinh học lớn nổi tiếng với các công nghệ giải trình tự gene, cùng hai công ty BGI Genomics và MGI Tech. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết các doanh nghiệp này bị cáo buộc lấy nguồn nguyên liệu từ Tân Cương hoặc hợp tác với chính quyền khu vực trong việc “tuyển dụng, vận chuyển, điều chuyển hoặc tiếp nhận lao động cưỡng bức” thuộc các nhóm dân tộc bị đàn áp tại đây, trong đó có người Duy Ngô Nhĩ.

Việc đưa các công ty này vào danh sách đen thương mại diễn ra trong bối cảnh công nghệ sinh học đang trở thành một mặt trận mới trong cuộc cạnh tranh kinh tế và công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đề xuất các hạn chế mới nhằm ngăn dòng vốn đầu tư của Mỹ vào những lĩnh vực như công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo và siêu máy tính tại các quốc gia như Trung Quốc.

Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc về lao động cưỡng bức, đồng thời gọi lệnh cấm của Mỹ là hành động “thao túng chính trị” và “bắt nạt dưới chiêu bài bảo vệ nhân quyền”.

Các động thái thương mại mới diễn ra trước cuộc gặp dự kiến vào tháng tới giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, nơi BGI Group đặt trụ sở.