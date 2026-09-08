Xuất khẩu của Trung Quốc tăng mạnh 25% trong tháng 8 nhờ nhu cầu ô tô và hàng công nghệ cao

Cơ quan Hải quan Trung Quốc ngày 8/9 cho biết xuất khẩu của nước này trong tháng 8 tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu đối với ô tô và các mặt hàng công nghệ cao tăng mạnh. Thặng dư thương mại của Trung Quốc tiếp tục tăng, hướng tới mức kỷ lục.

Hoạt động vận chuyển và xếp dỡ hàng hóa tại Trung Quốc. Ảnh: AP

Số liệu này nhìn chung phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế và được công bố ngay trước cuộc gặp dự kiến giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 9 này. Thương mại dự kiến là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo.

Trong tháng 8, nhập khẩu của Trung Quốc tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 27,5% trong tháng 7. Trong khi đó, xuất khẩu tháng 7 tăng 23,9% so với cùng kỳ. Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 8 tăng lên 119,1 tỷ USD, từ mức 112,5 tỷ USD của tháng 7.

Các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ và nhiều nước khác ngày càng lo ngại về mức thặng dư thương mại ngày một lớn của Trung Quốc. Thặng dư này đã tăng lên mức kỷ lục 1,2 nghìn tỷ USD trong cả năm ngoái. Bắc Kinh khẳng định nước này không tìm cách tối đa hóa thặng dư thương mại.

Trong tháng 8, xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đạt 42,5 tỷ USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc đạt 13,3 tỷ USD, đưa thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ lên khoảng 29,2 tỷ USD.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Liên minh châu Âu tăng 6,6%, trong khi xuất khẩu sang Đông Nam Á và Mỹ Latinh lần lượt tăng 30,2% và 17,5%.

Chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách khu vực Trung Quốc mở rộng tại Ngân hàng ING của Hà Lan, ông Lynn Song, nhận định xuất khẩu liên tục tăng nhanh hơn nhập khẩu và “có thể đưa thặng dư thương mại lên mức cao kỷ lục mới trong năm nay”.

Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng từ những gián đoạn do cuộc chiến tại Iran ít hơn nhiều quốc gia khác. Nước này đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu sang Đông Nam Á, Mỹ Latinh và châu Phi, qua đó phần nào giảm tác động từ mức thuế cao hơn của Mỹ.

Số liệu hải quan cho thấy xuất khẩu ô tô của Trung Quốc trong tháng 8 tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, trong khi xuất khẩu chất bán dẫn tăng tới 129,8%.

Ông Chi Lo, chiến lược gia thị trường cấp cao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại BNP Paribas Asset Management, nhận định Trung Quốc có sức cạnh tranh rất lớn trong lĩnh vực xuất khẩu hàng công nghệ. Trong những tháng gần đây, xuất khẩu xe điện, máy móc công nghiệp và chất bán dẫn tăng mạnh đã góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Trung Quốc trên toàn cầu. Theo ông Chi Lo, Trung Quốc đã nhanh chóng chuyển sang các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn và trở thành một nước có sức ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa công nghiệp.