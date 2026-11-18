Tổng thống Donald Trump tới Trung Quốc, chuẩn bị cuộc gặp ba bên với lãnh đạo Nga và Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/11 dự kiến rời Philippines tới Trung Quốc để tham dự cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc gặp diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), với các vấn đề trọng tâm gồm xung đột tại Ukraine và Iran, kiểm soát vũ khí hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cờ Nga và Trung Quốc được vẫy chào đón đoàn xe chở Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay quốc tế Bảo An, thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), ngày 18/11/2026. ﻿Ông Putin dự kiến có cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và ﻿Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC. Ảnh: AP

Theo kế hoạch, Tổng thống Trump sẽ rời thủ đô Manila của Philippines vào chiều 18/11 để tới thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Ngày 19/11, ông dự kiến tham dự Hội nghị cấp cao APEC và tiến hành cuộc gặp ba bên với lãnh đạo Trung Quốc và Nga trước khi trở về Mỹ.

Trước đó, ngày 17/11, Tổng thống Trump đã gặp lãnh đạo nhóm Bộ tứ (Quad), ký tuyên bố thương mại với Thái Lan và tham dự tiệc tối chính thức cùng các nhà lãnh đạo Đông Nam Á.

Cuộc gặp tại Thâm Quyến được xem là sự kiện ngoại giao mang tính lịch sử giữa ba cường quốc, trong bối cảnh quan hệ quốc tế chịu tác động từ các cuộc xung đột tại Ukraine và Iran. Tổng thống Trump dự kiến thảo luận về việc hạn chế vũ khí hạt nhân và tìm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột Ukraine, kéo dài từ năm 2022.

Mặc dù các trợ lý Nhà Trắng trước đó cho biết vấn đề Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự ba bên, ông Trump ngày 17/11 vẫn bày tỏ lạc quan về khả năng thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, giới phân tích không kỳ vọng cuộc gặp sẽ tạo ra đột phá đáng kể.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng gặp riêng Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, song chưa có cuộc gặp nào được chính thức xác nhận. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 18/11 cho biết ông Trump nghiêm túc với khả năng tiếp xúc lãnh đạo Triều Tiên nhằm giảm căng thẳng, nhưng chưa có lịch trình cụ thể cho ngày 19/11.

Về kinh tế, các cuộc tiếp xúc diễn ra trong bối cảnh chính sách thuế quan của Mỹ chưa ngăn được đà tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang hướng tới năm thứ hai liên tiếp ghi nhận kim ngạch xuất khẩu vượt nhập khẩu hơn 1.000 tỷ USD.

Ngày 17/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Thủ tướng Canada Mark Carney và hai bên nhất trí tiếp tục giảm thuế quan đối với hàng hóa của nhau. Canada đang tăng cường quan hệ kinh tế với Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh quan hệ thương mại với Mỹ gặp nhiều căng thẳng.

AI cũng là một trong những vấn đề đáng chú ý tại hội nghị. Công nghệ này được xem là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, song tốc độ phát triển nhanh chóng đang đặt ra những thách thức về an ninh quốc gia và khả năng kiểm soát của con người.

Một nội dung quan trọng khác là xung đột Trung Đông khiến giá năng lượng biến động mạnh làm gia tăng lạm phát và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.