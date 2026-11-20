Thanh tra Chính phủ làm việc với UBND thành phố Quảng Ninh

Ngày 20/11, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND TP Quảng Ninh về tình hình, kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… và số hóa hồ sơ, dữ liệu trên địa bàn. Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện các sở, ngành liên quan làm việc với đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì buổi làm việc.

Thời gian qua, Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tính riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Thanh tra thành phố đã triển khai 70 cuộc thanh tra với 307 đơn vị được thanh tra. Qua thanh tra đã ban hành kết luận 54 cuộc, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 98 tỷ đồng, giảm trừ và loại khỏi giá trị quyết toán hơn 10 tỷ đồng, cùng nhiều kiến nghị xử lý về kinh tế, đất đai và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính trên địa bàn đã tiếp hơn 3.100 lượt với 4.055 người; tiếp nhận 6.651 đơn, trong đó các đơn đủ điều kiện xử lý được phân loại, giải quyết theo thẩm quyền. Thành phố chú trọng trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường đối thoại, rà soát các vụ việc phức tạp, kéo dài, chủ động giải quyết từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai đồng bộ, gắn với công khai, minh bạch, kiểm soát tài sản, thu nhập, tăng cường kiểm tra trách nhiệm và thực hành tiết kiệm. Công tác số hóa hồ sơ, thành phố đã phối hợp số hóa 2.220 hồ sơ với gần 296.200 trang tài liệu thuộc các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiểm soát tài sản, thu nhập.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ ghi nhận những kết quả Quảng Ninh đã đạt được.

Đồng chí đề nghị, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm; qua thanh tra kịp thời phát hiện sơ hở, bất cập để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, tăng cường tính cảnh báo, phòng ngừa. Cùng với đó, thành phố chú trọng đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, bảo đảm các kiến nghị được triển khai nghiêm túc, dứt điểm.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ghi nhận những kết quả Quảng Ninh đã đạt được.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động đối thoại, tập trung giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và số hóa hồ sơ, dữ liệu cần tiếp tục được triển khai thực chất, đồng bộ, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.